Чем лучше, тем хуже: вопрос трудовых мигрантов ставит власти перед дилеммой

Недостаток рабочей силы на трудовом рынке отдельных регионов и крупных городов России принято возмещать притоком мигрантов из стран ближнего зарубежья, главным образом, Средней Азии. Миллионы приезжих трудились на не самых престижных работах, и это, кажется, многих устраивало. Однако на фоне плохо контролируемой миграции растёт уровень преступности, что вызывает недовольство местного населения и критику со стороны оппозиционных политиков. Пришло время для принятия более продуманных решений в этой сфере.

Недавно председатель следственного комитета Александр Бастрыкин выразил свою обеспокоенность ростом числа особо опасных преступлений, совершаемых приезжими. По его словам, в структуре преступности мигрантов наметилась тенденция роста, в частности, экстремизма — на 33%, терроризма — на 26%, убийств — на 8%, изнасилований — на 5%. Учитывая запутанность нормативной базы, регулирующей вопросы миграции, Бастрыкин вышел с инициативой кодификации миграционного законодательства. При этом предлагается определить порядок учёта мигрантов, предусматривающий снятие отпечатков пальцев и геномную регистрацию, то есть взятие образца ДНК у человека.

Центром притяжения для многих мигрантов является Москва. По некоторым оценкам, в 2019 году их численность в столице превышала 1,6 млн человек. Карантинные ограничения и закрытие границ, связанные с пандемией коронавируса, привели к их сокращению примерно на 40%. Однако остающегося количества вполне достаточно, чтобы создавать неблагоприятную криминогенную обстановку в местах своего накопления. Так, начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Дмитрий Сергиенко сообщил в апреле, что с начала года выросло на 32% число преступлений, совершённых иностранными гражданами и лицами без гражданства, причём тяжких и особо тяжких — больше на 48,7%.

Москвичи и без статистики ощущают на себе неблагоприятную тенденцию в сфере преступности. По сообщениям СМИ, в прошлом месяце жители нескольких районов столицы, прилегающих к продуктовому рынку "ФудСити" в Новой Москве, обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой навести порядок с мигрантами. Они жаловались, что им небезопасно жить в собственном районе и даже выходить вечерами на улицу стало рискованно.

По данным Межмуниципального отделения МВД России "Коммунарский" за 2020 год, в городском поселении Сосенское на 142 тысячи официально зарегистрированного постоянного населения приходится 66 тысяч мигрантов и лиц без гражданства. По словам сотрудников местного отделения полиции, страх жителей поселения за себя и своих близких объясним, так как основную часть таких преступлений, как изнасилования и разбой, совершают приезжие. Из-за обилия мигрантов, которые пристают к людям и ведут маргинальный образ жизни, местные жители чуть ли не специальные отряды самообороны вынуждены создавать.

В августе этого года в различных районах Москвы прокатилась волна массовых драк, власти столицы были вынуждены отреагировать. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что большинство трудовых мигрантов ведут себя законопослушно, устраиваются на порой тяжёлые виды работ и добросовестно трудятся, но есть и те, кто повинен в серьёзных правонарушениях. В результате жёстких рейдов, проведённых полицией, было возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек, 17,5 тысячам запрещён въезд в страну. Полицейские меры реагирования могут на время стабилизировать ситуацию, но они не решают проблему в корне.

Печальные перспективы рынка труда

Власти периодически устами глав и представителей различных ведомств высказываются насчёт того, что своих рабочих рук в России не хватает, и без завоза миллионов работников из-за рубежа планы развития экономики обречены на провал. В прошлом году по известным причинам количество мигрантов в стране упало — с 9-11 млн до 6 млн человек, но затем вновь стало расти. Минстрой в начале августа оценивал дефицит рабочих на стройках в 3 млн человек. На недостаток рабочих на полях пожаловался и Минсельхоз, объяснив этим рост цен на продукты питания.

Как заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин, запущены сложные инфраструктурные проекты, и запрос на квалифицированную рабочую силу со стороны строительных компаний сейчас очень велик. Они пошли на увеличение зарплат, готовы самостоятельно обучать новых сотрудников, однако привлечь достаточное количество претендентов не удаётся. По мнению замминистра, потерян престиж строительной профессии и россияне предпочитают устроиться где-то менеджерами, чем работать на стройке.

На строительном секторе, как и в целом на рынке труда, сказываются демографическая яма рубежа веков, падение в нулевые престижа рабочих профессий с параллельным исчезновением учебных заведений среднего профессионального образования, считает управляющий директор "Авито Работы" Артём Кумпель. На фоне пандемии помимо оттока мигрантов наблюдалось уменьшение внутренней миграции. Как отмечает эксперт, ситуация с нехваткой работников до 2025 года будет только обостряться, что отчасти обусловлено и серьёзными демографическими проблемами страны — старением населения и снижением рождаемости.

У дефицита рабочей силы есть и обратная сторона: порой мигранты оказывались в ситуации, когда работодатели обманывали их и не оплачивали частично или полностью выполненную работу. Возникшее недоверие, денежные трудности вкупе с карантинными ограничениями сделали почти невозможным для выходцев из таких стран, как Таджикистан и Узбекистан, перелёт в города России. Не зря в кабинетах Минстроя и Минсельхоза зародилась идея запустить чартерные поезда для ввоза трудовых мигрантов. Планировалось организовать их через территорию Казахстана при подаче коллективных заявок сельхозпроизводителями и по запросам застройщиков.

Великий почин Москвы

Власти страны оказались перед дилеммой: нехватка рабочих рук требует поощрения их завоза из-за рубежа, но упор на "призыв" всё новых новобранцев в армию трудовых мигрантов приводит к ухудшению криминогенной обстановки в российских городах и росту социальной напряжённости. Решение демографических проблем — дело не одного дня, но если их решением не заниматься постоянно, то их не решить никогда. Можно было бы начать с того, чтобы значительно упростить получение российского гражданства представителям русскоязычного населения, оставшимся в странах СНГ после распада СССР.

Как утверждает депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин, мигрантов во многом можно было бы заменить гражданами России, но мешают коррупционные схемы. Он предлагает платить людям достойную зарплату без всяких серых схем и критически воспринимает "замечательную миграционную службу в составе МВД, которая вызывает у некоторых ощущение крутейшего кадрового агентства мира по набору гастарбайтеров".

"Без гастарбайтеров нельзя будет воровать, точнее, воровать будет сложнее, — считает Михаил Делягин. — Неужели жители Москвы не будут работать за те зарплаты, которые списываются на дворников тем же самым ГБУ "Жилищник"? Или жители Подмосковья не будут работать в медицинских центрах сиделками, нянечками, медсёстрами после минимальной подготовки? Но вот этот коррупционный порог их отсекает…"

Помимо всего прочего, превращаясь в "Москвабад", столица теряет свою идентичность, как это происходило в крупных европейских городах, а также идёт блокирование технологического прогресса на самом низовом уровне. Низкая заработная плата отбивает у работодателей желание вкладывать средства в модернизацию производства. "Ловушка низких доходов" опасна технологическим отставанием и дальнейшим скатыванием в бедность.

Распространено мнение, что мигранты занимают те профессиональные ниши, на которые не соглашается местное население. Чтобы так утверждать, следовало бы провести соответствующие исследования, полагает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. К сожалению, руководители структур, где используют труд мигрантов, идёт по самому лёгкому пути. Ситуация могла бы измениться, если бы они были нацелены предлагать работу нашим гражданам.

Судя по информации из мэрии Москвы, есть идеи о том, как изменить ситуацию в лучшую сторону. Как сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, в настоящее время на строительных объектах в столице работает не более 40 тысяч мигрантов. Вице-мэр поставил задачу перед коллегами в стройкомплексе, используя резерв эффективности, настроить процесс строительства таким образом, чтобы требовалось в три раза меньше людей при повышении зарплаты в 2-3 раза. Если подобный опыт в Москве окажется успешным, то его можно будет назвать "великим почином".

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