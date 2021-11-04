Геномную регистрацию не планируют расширять на всех россиян

Нижняя палата парламента не рассматривает закон о том, что геномную регистрацию будут проходить все россияне. Как рассказал глава профильного комитета Василий Пискарёв, на рассмотрении Госдумы в первом чтении находится только законопроект об обязательной регистрации ДНК преступников и подозреваемых.

"Предложений о расширении перечня лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации, на иные категории граждан, а также мигрантов, в комитет пока не поступало, и в случае поступления они должны быть тщательно проработаны с участием экспертов и правоведов", - сказал Пискарёв.

Как сообщает ТАСС, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее сказал о том, что нужно ввести в базу данных всех мигрантов. Это связано с тем, в России выросло количество преступлений, совершенных выходцами из Средней Азии.

4 ноября заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предположил, что геномную регистрацию можно будет «развернуть» на всех россиян.

Сейчас геномная регистрация обязательна для осуждённых, которые сидят в колониях за совершение тяжких или особо тяжких преступлений.

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