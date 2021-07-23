Коллекторам отдадут все долги по ЖКХ для выбивания

Российские власти намерены бороться с долгами сограждан по ЖКХ очень агрессивными методами. Не исключено, что коллекторам скоро могут разрешить взыскивать долги по ЖКХ.

Эта идея появилась не внезапно. В 2019 году был принят закон, запрещающий уступку права по возврату долгов по ЖКХ третьим лицам.

Для того, чтобы обойти это ограничение, управляющие компании взяли за правило заключать агентские договоры, тем самым фактически всё равно привлекая коллекторов.

В попытке решить этот вопрос Госдума месяц назад приняла в первом чтении законопроект о запрете на заключение с коллекторами договоров комиссии, агентских договоров или договоров поручения на возврат долгов или наделение их соответствующими полномочиями по доверенности.

Но на сегодняшний день, когда долги по ЖКХ стали зашкаливать, власти пришли к выводу о необходимости бороться с такой ситуацией.

Тем более, что российская ассоциация водоснабжения и водоотведения вместе с частными операторами "Российские коммунальные системы" и Росводоканалом выступили с предложением, адресованным вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, не запрещать заключение подобных договоры.

По их мнению, без коллекторов долги станут расти, сфера ЖКХ же модернизироваться не будет, и в итоге граждане будут жить в неблагоприятной среде.

Со своей стороны, минстрой на это ответил, что агентские договоры с коллекторами могут быть разрешены при условии включения их в реестр юрлиц, для которых сбор долгов — основная деятельность.

В своё время коллекторы уже начинали массовое выбивание долгов по ЖКХ, за электроэнергию и, конечно же, за невыплачиваемые кредиты. Работали они довольно жёсткими методами и стали авторами возмутительных резонансных случаев.

Причиной этого "выбивалы" называют финансовый кризис, связанный с сокращением зарплат, увольнениями и падением курса рубля — дескать, если не взыскать долги сейчас, в дальнейшем это может стать и вовсе бесполезной затеей.

Работники этой сферы часто высказывались в том ключе, что люди жалуются на отсутствие денег, на сокращения, на снижение зарплат, но при этом находят немалые суммы на празднование Нового года, 23 февраля или 8 марта.

В итоге выходит, что человек не платит за "коммуналку", накапливает десятки тысяч долга, имеет несколько невыплачиваемых кредитов, но откуда-то находит деньги на скупку телевизиров, стиральных машин при обвале рубля или ездит по отпускам. В любом случае эта ситуация двойственная и не имеет корректного решения.

Сама тема всплывала неоднократно. В 2020 году "Коммерсант" писал, что долги россиян по ЖКХ отдадут коллекторам. Причиной и тогда назывался тот факт, что россияне накопили уже 1.4 триллиона рублей долгов, приставы не справляются. Обещают строго следить за коллекторами, чтобы те не творили беспредела.

Хотя и отмечают: коллекторы эффективнее всего работают в провинции, где у населения больше всего долгов по "коммуналке" и оно "тратит заработки на еду, детей и даже развлечения вместо отдачи долгов".

"Понимают ли чиновники, какую грань они переступают? Размер нынешних заработков зачастую оставляет людям горестную альтернативу: или заплатить за еду, одежду, лекарства, или закрыть долг за "коммуналку". Это наша суровая реальность", — задавался вопросом инвестор и экономист Евгений Коган.

Сегодня его можно уже не задавать. Все все понимают.

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