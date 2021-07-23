EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Коллекторам отдадут все долги по ЖКХ для выбивания

Экономика

Российские власти намерены бороться с долгами сограждан по ЖКХ очень агрессивными методами. Не исключено, что коллекторам скоро могут разрешить взыскивать долги по ЖКХ.

Коллекторам отдадут все долги по ЖКХ для выбивания

Эта идея появилась не внезапно. В 2019 году был принят закон, запрещающий уступку права по возврату долгов по ЖКХ третьим лицам.

Для того, чтобы обойти это ограничение, управляющие компании взяли за правило заключать агентские договоры, тем самым фактически всё равно привлекая коллекторов.

В попытке решить этот вопрос Госдума месяц назад приняла в первом чтении законопроект о запрете на заключение с коллекторами договоров комиссии, агентских договоров или договоров поручения на возврат долгов или наделение их соответствующими полномочиями по доверенности.

Но на сегодняшний день, когда долги по ЖКХ стали зашкаливать, власти пришли к выводу о необходимости бороться с такой ситуацией.

Тем более, что российская ассоциация водоснабжения и водоотведения вместе с частными операторами "Российские коммунальные системы" и Росводоканалом выступили с предложением, адресованным вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, не запрещать заключение подобных договоры.

По их мнению, без коллекторов долги станут расти, сфера ЖКХ же модернизироваться не будет, и в итоге граждане будут жить в неблагоприятной среде.

Со своей стороны, минстрой на это ответил, что агентские договоры с коллекторами могут быть разрешены при условии включения их в реестр юрлиц, для которых сбор долгов — основная деятельность.

В своё время коллекторы уже начинали массовое выбивание долгов по ЖКХ, за электроэнергию и, конечно же, за невыплачиваемые кредиты. Работали они довольно жёсткими методами и стали авторами возмутительных резонансных случаев.

Причиной этого "выбивалы" называют финансовый кризис, связанный с сокращением зарплат, увольнениями и падением курса рубля — дескать, если не взыскать долги сейчас, в дальнейшем это может стать и вовсе бесполезной затеей.

Работники этой сферы часто высказывались в том ключе, что люди жалуются на отсутствие денег, на сокращения, на снижение зарплат, но при этом находят немалые суммы на празднование Нового года, 23 февраля или 8 марта.

В итоге выходит, что человек не платит за "коммуналку", накапливает десятки тысяч долга, имеет несколько невыплачиваемых кредитов, но откуда-то находит деньги на скупку телевизиров, стиральных машин при обвале рубля или ездит по отпускам. В любом случае эта ситуация двойственная и не имеет корректного решения.

Сама тема всплывала неоднократно. В 2020 году "Коммерсант" писал, что долги россиян по ЖКХ отдадут коллекторам. Причиной и тогда назывался тот факт, что россияне накопили уже 1.4 триллиона рублей долгов, приставы не справляются. Обещают строго следить за коллекторами, чтобы те не творили беспредела.

Хотя и отмечают: коллекторы эффективнее всего работают в провинции, где у населения больше всего долгов по "коммуналке" и оно "тратит заработки на еду, детей и даже развлечения вместо отдачи долгов".

"Понимают ли чиновники, какую грань они переступают? Размер нынешних заработков зачастую оставляет людям горестную альтернативу: или заплатить за еду, одежду, лекарства, или закрыть долг за "коммуналку". Это наша суровая реальность", — задавался вопросом инвестор и экономист Евгений Коган.

Сегодня его можно уже не задавать. Все все понимают.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Коллекторы занимаются преступной деятельностью
Редактор: Елена Тимошкина
Темы неплатежи коллекторы неплательщик евгений коган марат хуснуллин долги по кредитам черные коллекторы коммунальное хозяйство
Новости
Заинтриговал: Путин рассказал про экономику Курил и японских партнёров
Украине придется пойти на уступки: что изменится после запуска "СП-2"
Как "паны" обещания раздавали: дождётся ли Киев помощи от Варшавы
К старту Олимпиады ОК запустили тематические рамки и специальную ленту новостей
Шамана, который шёл "изгонять" Путина, могут отправить на принудительное лечение
В России овощи и фрукты будут дешеветь до октября этого года
Цвета раздора: как WADA поставили на место в вопросе формы российских олимпийцев
Сайт газеты "Ведомости" заблокирован из-за публикации Ивана Сафронова
США "накрыла" проблема непривитых мигрантов: счёт идёт на миллионы
Джордж Кент: Штаты не полезут в "урегулирование" Донбасса, а виновата Россия
Последние материалы
Смех над прослушкой объединил Путина и Дурова
Заинтриговал: Путин рассказал про экономику Курил и японских партнёров
Коллекторам отдадут все долги по ЖКХ для выбивания
Украине придется пойти на уступки: что изменится после запуска "СП-2"
Какие перспективы у иска РФ против Украины в ЕСПЧ
Как "паны" обещания раздавали: дождётся ли Киев помощи от Варшавы
К старту Олимпиады ОК запустили тематические рамки и специальную ленту новостей
Какие продукты полезны для зрения?
ЦРУ "смотрит", как Россия выполняет обещание о хакерах. Что это за проблема?
Шамана, который шёл "изгонять" Путина, могут отправить на принудительное лечение
Популярное
Международные соревнования
Украина в бешенстве: на сайте Олимпиады-2020 Крым оказался российским

На сайте летней Олимпиады в Токио опубликовали карту, на которой Крымский полуостров отделён от Украины. В МИД Незалежной уже "разбираются с ситуацией".

Украина в бешенстве: на сайте Олимпиады-2020 Крым оказался российским
Зачем и как Россию отключали от интернета
Интернет
Зачем и как Россию отключали от интернета
Мир. Новости мира
"Не надо было виснуть на ноге США": китайцы об Украине и "СП-2"
Мир. Новости мира
Поймала на слове: Меркель высказалась о США, России и "СП-2"
Любовь Степушова Сможет ли Checkmate поставить мат F-35 и FC-31 Любовь Степушова Василий Амирджанов Дворцы гаишников могут найти не только на Ставрополье Василий Амирджанов Андрей Михайлов Печальная судьба "Ковбоя Мальборо" Андрей Михайлов
Российский шоу-бизнес
Анастасия Волочкова объяснила, почему боится делать прививку от COVID-19
Мир. Новости мира
Спикер МИД Украины надерзил Вашингтону. И на то были причины
Почему США хотели бы работать с Россией в космосе, а Россия - нет 
Космос
Почему США хотели бы работать с Россией в космосе, а Россия - нет 
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников