EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Максим Каганский: Оружейные миниатюры — это бизнес, способный "выстрелить" по-настоящему

Экономика

Бизнесмен Максим Каганский не скрывает, что он страстный поклонник оружия. Собрал целую коллекцию. Правда, речь идёт об оружии миниатюрном, являющемся точной копией оригинала. Неужели оно и стреляет так же? На этот и другие вопросы о том, как увлечение переросло в перспективный бизнес, отвечает совладелец тульской компании "Клинок" Максим Каганский.

Максим Каганский: Оружейные миниатюры — это бизнес, способный "выстрелить" по-настоящему

Максим Каганский активно инвестирует в социально значимые проекты в различных регионах России. В частности, он финансирует строительство Музея оружейных миниатюр в г. Тула.

Полёт на 3 метра

— Так оно стреляет, Максим Евгеньевич?

— А как же! Самыми настоящими патронами, правда, крошечными, без пороха. Каждый патрон изготовляется индивидуально, летит не более, чем на 3 метра. Так что ущерба никакого, но оценить мастерство наших оружейников вы сможете.

— Компания "Клинок", производящая эти миниатюры, — насколько она уникальна для российского рынка?

— Абсолютно уникальна.

— То есть эта индустрия в России…

— Не развита совсем.

— А сколько в России коллекционеров оружейной миниатюры?

— Много. Причем среди них есть очень известные люди — политики и бизнесмены федерального уровня…

Понимаете, миниатюрное оружие — это вид оружейного искусства. Вместе с тем вам не требуется лицензия, вообще никаких разрешений, чтобы покупать его, хранить, собирать целую коллекцию.

— "Клинок" какие модели оружия предлагает сегодня?

— Отечественные — все. Пистолет Макарова, Стечкина, ТТ, винтовка Мосина, автомат Калашникова, снайперская винтовка. В общем, в наличии вся линейка.

— А из зарубежных?

— Вальтер, Беретта, Маузер, Браунинг… Наши мастера могут всё.

— Речь идёт о тульских оружейниках?

— Да, головной офис "Клинка" находится в Туле. Там у нас работает больше 30 высококлассных мастеров.

Самый маленький пистолет в Тульском музее оружия
Самый маленький пистолет в Тульском музее оружия

Квартал оружейников

— Вы добились признания тульской оружейной миниатюры изделием народного промысла. Так что компания "Клинок" теперь — официальный производитель народных художественных промыслов. Для вас это важно?

— Понимаете, развивать бизнес — это вообще дело интересное. Но когда ты действуешь в рамках культурно-исторического контекста, всё обретает особый смысл. Для меня наследие предков — не пустые слова.

— Поэтому вы строите в Туле музей оружейной миниатюры?

— Очень важный для нас проект. Хотим назвать его именем Федора Токарева — легендарного советского конструктора стрелкового оружия, чье 150-летие отмечается в этом году.

— Знаю, вы не только выступили главным спонсором этого проекта, но и активно участвовали в выборе места строительства.

— Да, я настоял на том, чтобы музей был возведён в историческом квартале оружейников. Есть такое понятие, как "гений места".

— А внешний облик здания?

— Проект разработал тульский архитектор Лыков. Для меня было важно, чтобы здание соответствовало канонам русского зодчества.

— Преемственность поколений?

— Да и просто удивительно красивая архитектура, уникальная в своей простоте, строгости и, одновременно, необычайной лёгкости.

— Но внутри всё будет современно?

— В создании экспозиции будут задействованы самые современные технологии. Расскажем и покажем всю 300-летнюю историю оружейной миниатюры со всем уважением — так, что равнодушных не останется.

— Знаю, что там будет не только музей.

— При музее откроем школу высшего оружейного мастерства. Будем готовить специалистов по резьбе по дереве и кости, гравёров и мастеров тульской всечки (это такой вид инкрустирования оружия — очень интересный и самобытный).

— А магазин? Думаю, после посещения такого музея многим захочется купить продукцию "Клинка".

— И магазин будет. И ресторан тематический. Целый комплекс, "заряженный" на то, чтобы влюбить вас в оружейную миниатюру.

— То есть это еще и проект, рассчитанный на развитие местного туризма.

— Абсолютно точно.

— На каком этапе сейчас строительство музея?

— Каркас здания уже возведён. Весной 2022 года планируем торжественно открыть. Приходите. Будем рады всем.

Миниатюрные копии оружия действующие
Миниатюрные копии оружия действующие

Как работает настоящее оружие

— Почему сайт компании "Клинок" называется "tularms.com"?

— Да, мы зарегистрировали международный бренд "TulArmsCraft", Тульские оружейные ремесленники. Это сделано в целях защиты и усиления уникальности нашего бренда.

— "Клинок" — это только миниатюра? Большим оружием заниматься не планируете?

— У нас есть лицензия на производство, ремонт, переделку огнестрельного боевого оружия. Кстати, таких частных компания в стране очень мало. У ООО "Клинок" такие возможности есть.

— И чего не хватает?

— Знаете, в данной ситуации всё зависит от государства. Если оно проявит интерес, мы можем произвести всё, что угодно, любые механизмы, детали. Всё можно делать у нас в стране. Не закупаться в Китае. Тем более, что Китай и не сможет сделать многое из того, на что способны наши мастера.

Мы содержим штат высококлассных спецов, которые знают, как работает настоящее оружие. Это уже такая область промысла, которой тебя нигде не научат.

Маленький пистолет
Маленький пистолет

— Мы можем потерять это искусство, мастера ведь немолодые наверняка.

— Да. Поэтому мы и планируем создать на базе музея школу по обучению этому ремеслу. Очень важно создать преемственность.

Если не вкладываться в обучение, то уже через 5 лет какой-нибудь ППШ можно будет увидеть только в музее, а произвести его уже не смогут.

— Какой объём инвестиций потребовался в этот бизнес?

— Уже инвестировали около 150 миллионов рублей, требуется ещё не менее 270 миллионов.

— Планируете увеличение производственных мощностей?

— Это зависит от спроса. Сегодня мы уже можем нарастить производство до 5 тысяч стволов.

— Так всё-таки "Клинок" — это ремесленная история, граничащая с хобби? Или бизнес?

— Конечно, это не просто хобби, но и перспективный бизнес. Пока он ограничивается Тулой, но у нас большие планы, в том числе по экспорту продукции. Ведь коллекционеры оружейной миниатюры есть во всем мире.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Темы музей бизнес оружие
Новости
Руй Витория официально возглавил "Спартак"
В Минске задержали самолёт Lufthansa из-за сообщения о теракте
Мэр Риги заменил флаг Белоруссии на бело-красно-белый во время ЧМ по хоккею
Дзюба рассказал, как его "кинули" с переездом в Европу
Евгений Пригожин предложил Лукашенко принять новый закон
Власти хотят подрегулировать расходы россиян на ЖКХ
Женщина и ребёнок умерли после обеда в кафе Дербента
Летят огородами: авиакомпании "кроят" рейсы после инцидента в РБ
На Сахалине обнаружили мины времён ВОВ
Конкурс Евровидение набрал в России более 20 млн просмотров
Последние материалы
Садовод Ольга Воронова: можно выращивать томаты без фитофторы
Руй Витория официально возглавил "Спартак"
В выборе отдыха за рубежом обвинили пропаганду
В Минске задержали самолёт Lufthansa из-за сообщения о теракте
Максим Каганский: Оружейные миниатюры — это бизнес, способный "выстрелить" по-настоящему
Мэр Риги заменил флаг Белоруссии на бело-красно-белый во время ЧМ по хоккею
Новый тур холодной войны: политики заняты расталкиванием друг друга локтями
Почему Минск, а не Вильнюс: заслуженный пилот РФ объяснил действия экипажа Ryanair
Дзюба рассказал, как его "кинули" с переездом в Европу
Евгений Пригожин предложил Лукашенко принять новый закон
Популярное
Профилактика
Боль в ушах: причины возникновения и способы устранения

Ухаживать за ушами не так просто, как кажется.

Боль в ушах: причины возникновения и способы устранения
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Полезно знать
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Российский шоу-бизнес
"Позор!": Панин роется в мусорных баках в Испании в поисках выпивки
Здоровье
Какие психические заболевания передаются по наследству
Василий Амирджанов В выборе отдыха за рубежом обвинили пропаганду Василий Амирджанов Любовь Степушова ЕС не поддержит Чехию в высылке российских дипломатов Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 24 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев
Шоу-бизнес
На Украине требуют от оргкомитета Евровидения поменять правила. Из-за России
Полезно знать
Человек похож на свиней, крыс и синиц
Самолёт с критиком Лукашенко посадили в Минске: что будет дальше
Мир. Новости мира
Самолёт с критиком Лукашенко посадили в Минске: что будет дальше
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников