Максим Каганский: Оружейные миниатюры — это бизнес, способный "выстрелить" по-настоящему

Бизнесмен Максим Каганский не скрывает, что он страстный поклонник оружия. Собрал целую коллекцию. Правда, речь идёт об оружии миниатюрном, являющемся точной копией оригинала. Неужели оно и стреляет так же? На этот и другие вопросы о том, как увлечение переросло в перспективный бизнес, отвечает совладелец тульской компании "Клинок" Максим Каганский.

Максим Каганский активно инвестирует в социально значимые проекты в различных регионах России. В частности, он финансирует строительство Музея оружейных миниатюр в г. Тула.

Полёт на 3 метра

— Так оно стреляет, Максим Евгеньевич?

— А как же! Самыми настоящими патронами, правда, крошечными, без пороха. Каждый патрон изготовляется индивидуально, летит не более, чем на 3 метра. Так что ущерба никакого, но оценить мастерство наших оружейников вы сможете.

— Компания "Клинок", производящая эти миниатюры, — насколько она уникальна для российского рынка?

— Абсолютно уникальна.

— То есть эта индустрия в России…

— Не развита совсем.

— А сколько в России коллекционеров оружейной миниатюры?

— Много. Причем среди них есть очень известные люди — политики и бизнесмены федерального уровня…

Понимаете, миниатюрное оружие — это вид оружейного искусства. Вместе с тем вам не требуется лицензия, вообще никаких разрешений, чтобы покупать его, хранить, собирать целую коллекцию.

— "Клинок" какие модели оружия предлагает сегодня?

— Отечественные — все. Пистолет Макарова, Стечкина, ТТ, винтовка Мосина, автомат Калашникова, снайперская винтовка. В общем, в наличии вся линейка.

— А из зарубежных?

— Вальтер, Беретта, Маузер, Браунинг… Наши мастера могут всё.

— Речь идёт о тульских оружейниках?

— Да, головной офис "Клинка" находится в Туле. Там у нас работает больше 30 высококлассных мастеров.

Самый маленький пистолет в Тульском музее оружия

Квартал оружейников

— Вы добились признания тульской оружейной миниатюры изделием народного промысла. Так что компания "Клинок" теперь — официальный производитель народных художественных промыслов. Для вас это важно?

— Понимаете, развивать бизнес — это вообще дело интересное. Но когда ты действуешь в рамках культурно-исторического контекста, всё обретает особый смысл. Для меня наследие предков — не пустые слова.

— Поэтому вы строите в Туле музей оружейной миниатюры?

— Очень важный для нас проект. Хотим назвать его именем Федора Токарева — легендарного советского конструктора стрелкового оружия, чье 150-летие отмечается в этом году.

— Знаю, вы не только выступили главным спонсором этого проекта, но и активно участвовали в выборе места строительства.

— Да, я настоял на том, чтобы музей был возведён в историческом квартале оружейников. Есть такое понятие, как "гений места".

— А внешний облик здания?

— Проект разработал тульский архитектор Лыков. Для меня было важно, чтобы здание соответствовало канонам русского зодчества.

— Преемственность поколений?

— Да и просто удивительно красивая архитектура, уникальная в своей простоте, строгости и, одновременно, необычайной лёгкости.

— Но внутри всё будет современно?

— В создании экспозиции будут задействованы самые современные технологии. Расскажем и покажем всю 300-летнюю историю оружейной миниатюры со всем уважением — так, что равнодушных не останется.

— Знаю, что там будет не только музей.

— При музее откроем школу высшего оружейного мастерства. Будем готовить специалистов по резьбе по дереве и кости, гравёров и мастеров тульской всечки (это такой вид инкрустирования оружия — очень интересный и самобытный).

— А магазин? Думаю, после посещения такого музея многим захочется купить продукцию "Клинка".

— И магазин будет. И ресторан тематический. Целый комплекс, "заряженный" на то, чтобы влюбить вас в оружейную миниатюру.

— То есть это еще и проект, рассчитанный на развитие местного туризма.

— Абсолютно точно.

— На каком этапе сейчас строительство музея?

— Каркас здания уже возведён. Весной 2022 года планируем торжественно открыть. Приходите. Будем рады всем.

Миниатюрные копии оружия действующие

Как работает настоящее оружие

— Почему сайт компании "Клинок" называется "tularms.com"?

— Да, мы зарегистрировали международный бренд "TulArmsCraft", Тульские оружейные ремесленники. Это сделано в целях защиты и усиления уникальности нашего бренда.

— "Клинок" — это только миниатюра? Большим оружием заниматься не планируете?

— У нас есть лицензия на производство, ремонт, переделку огнестрельного боевого оружия. Кстати, таких частных компания в стране очень мало. У ООО "Клинок" такие возможности есть.

— И чего не хватает?

— Знаете, в данной ситуации всё зависит от государства. Если оно проявит интерес, мы можем произвести всё, что угодно, любые механизмы, детали. Всё можно делать у нас в стране. Не закупаться в Китае. Тем более, что Китай и не сможет сделать многое из того, на что способны наши мастера.

Мы содержим штат высококлассных спецов, которые знают, как работает настоящее оружие. Это уже такая область промысла, которой тебя нигде не научат.

Маленький пистолет

— Мы можем потерять это искусство, мастера ведь немолодые наверняка.

— Да. Поэтому мы и планируем создать на базе музея школу по обучению этому ремеслу. Очень важно создать преемственность.

Если не вкладываться в обучение, то уже через 5 лет какой-нибудь ППШ можно будет увидеть только в музее, а произвести его уже не смогут.

— Какой объём инвестиций потребовался в этот бизнес?

— Уже инвестировали около 150 миллионов рублей, требуется ещё не менее 270 миллионов.

— Планируете увеличение производственных мощностей?

— Это зависит от спроса. Сегодня мы уже можем нарастить производство до 5 тысяч стволов.

— Так всё-таки "Клинок" — это ремесленная история, граничащая с хобби? Или бизнес?

— Конечно, это не просто хобби, но и перспективный бизнес. Пока он ограничивается Тулой, но у нас большие планы, в том числе по экспорту продукции. Ведь коллекционеры оружейной миниатюры есть во всем мире.