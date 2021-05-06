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Автор Александр Шторм

"Ковид" и власти отправили средний класс в бедность

Экономика

Российский средний класс постепенно становится мифом. Миллионы людей в период пандемии лишились своих доходов, а значит, и оснований так называться.

"Ковид" и власти отправили средний класс в бедность

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов предрёк обеднение среднему классу в России.

Кузьминов объяснил, что государство поддерживало производство и не поддерживало представителей среднего класса. Это, по его мнению, является "дефектом нашей политики". С этой точки зрения, отметил ректор ВШЭ, переход представителей среднего класса в категорию бедных "взрывоопасен".

В телеграм-канале "Кремлёвский безБашенник" привели его слова о том, что значительная доля населения, "выпавшая" в период пандемии из среднего класса, попала не в "просто средний класс", а в бедность.

Вопрос в том, кто в России был средним классом.

По мнению эксперта Романа Алёхина, нижняя граница среднего класса по доходу на члена семьи — 125% медианного дохода в регионе проживания человека.

Данные ВШЭ гласят, что в России в 2021 году, для исчисления МРОТ по новым правилам, медиана равна примерно 30 тысяч рублей. Те самые 125% составляют 37 500 руб.

Для семьи из трёх человек доход должен быть не менее 112 500 рублей в месяц, из четырёх — 150 тысяч рублей.

Получается, что в семье, где есть двое работающих родителей и двое детей, доход каждого из родителей должен быть примерно 75 тысяч рублей, в случае с одним ребёнком — 56 тысяч рублей. Не сказать, что такие деньги в России получает каждый второй.

По сути, таких зарплат в нашей стране очень мало. Разумеется, по майским указам президента, которые работают чаще всего только на бумаге, в средний класс могло войти большое количество медработников и преподавателей. Но все прекрасно понимают, что думают про указы (увы!) реальные медики.

Сегодня часть врачей из-за "ковида" пополнила ряды среднего класса, но надолго ли? А судя по последней информации от медиков, которые не работают с "ковидом", их доходы начали падать.

В стране такие деньги получают:

  • силовики,
  • чиновники,
  • депутаты,
  • военные,
  • работники ведомственных предприятий,
  • руководство медучреждений и вузов,
  • менеджмент госкорпораций и компаний, сидящих на госзаказе,
  • менеджмент и ключевые сотрудники крупных экспортных предприятий,
  • менеджмент банков,
  • менеджмент крупных торговых компаний,
  • "айтишники".

Кто из них вылетел из среднего класса в бедность? Никто.

А вот что касается крепких самозанятых, малого и среднего бизнеса, а также ключевых сотрудников, вытягивающих на себе основные процессы, то с ними ситуация плачевная. Опорный средний класс для государства оказался ни к чему.

А в будущем драйвером экономики становиться уже некому, так как (по мнению экспертов) очень сильно упал уровень образования, особенно по инженерным специальностям, а также по медицинским и педагогическим.

Россия не занимается вопросом создания среднего класса. В стране не обучают честному труду, при котором человек и знает достаточно в своей профессии, и максимально вкладывает всю силу и интеллект в создание продукта и ценности для компании и общества.

В РФ огромный отток полезного среднего класса: инженеров, научных деятелей, предпринимателей. К сожалению, это "заслуга" власти, не способной создать климат уважения к созидающим профессиям.

По факту средний класс не вымер в стране, но вот качество его и полезность для общества в целом сильно сократились. И поддерживать деньгами, возможно, стоит не только силовиков, военных и менеджмент и офис-менеджеров госкорпораций, а предпринимателей, самозанятых и инженеров, учителей, медиков и научных сотрудников.

Иначе будущего у России может и не оказаться…

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Мучительная гибель среднего класса в России
Редактор: Елена Тимошкина
Темы вшэ бедность роман алехин майские указы средний класс ярослав кузьминов пандемия коронавируса
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