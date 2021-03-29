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Автор Антон Куликов

Что такое "цифровой рубль" и нужен ли он обычному человеку

Экономика

Глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что через два-три года цифровой рубль "плотно войдёт в расчёты". Он уверен, что в отличие от криптовалют риски для держателей цифровых рублей минимальны, так как известен эмитент в лице Центробанка.

Что такое "цифровой рубль" и нужен ли он обычному человеку

Высшая форма денег

"Цифровой рубль — это высшая форма денег на данном этапе. Осенью прошлого года Центробанк заявил о начале работы в данном направлении. В ближайшее время ЦБ выпустит сценарий развития цифровой валюты, а к осени, скорее всего, уже подготовит прототип цифрового рубля", — сказал Анатолий Аксаков в интервью RT.

О цифровом рубле разговоры идут уже несколько месяцев. И не только разговоры — судя по всему, Центробанк всерьёз занят этим проектом. Так что же это за проект?

Предполагается, что цифровой рубль будет сочетать в себе свойства как наличных, так и безналичных денег. То есть им можно будет расплачиваться как онлайн, так и офлайн. То есть это одна из форм российской валюты. И разумеется, цифровой, наличный и безналичный рубль будут абсолютно равноценными. Центробанк планирует начать тестировать цифровой рубль в следующем году. К концу 2021 года будет представлен прототип платформы новой валюты.

Пока всё довольно абстрактно

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников призвал не торопиться с оценками.

"В апреле развёрнутую концепцию внедрения цифрового рубля представит Центральный банк Российской Федерации. В ней он уточнит его характеристики и даст ответы на те вопросы, которые возникли по ходу обсуждения с профессиональными участниками финансового рынка в банковском секторе", — сказал эксперт "Правде.Ру".

"Сейчас мы можем только в самой абстрактной форме сказать, что это на самом деле некая новая форма денег, которая совершенно логична с точки зрения эволюции. Потому что раньше были металлические, потом бумажные, потом появились кредитные деньги, потом денежное обращение стало усложняться — наличное и безналичное. Сейчас такой новый этап, который связан с прогрессом цифровых технологий вообще в мире, особенно в этом секторе. Практически это будет означать, что Центральный банк будет эмитировать и нести обязательства по цифровому рублю напрямую для клиента", — подчеркнул Никита Масленников.

Экономист отметил, что это не биткоин или какая-либо разновидность криптовалюты.

"Это некая новая ступень в развитии безналичного обращения, которая выгодна для граждан. Но как это будет осуществляться, каким образом, как это будет технологически решаться — это всё расскажет Центральный банк, представив концепцию в апреле", — сказал эксперт.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы цифровой рубль никита масленников
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