Аксаков высказался о цифровом рубле и льготной ипотеке

Председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью RT рассказал о том, как власти собираются защитить экономику с помощью цифрового рубля, льготной ипотеки и отказа от доллара США.

Предполагается, что первый прототип цифрового рубля появится в России уже осенью текущего года. В течение двух-трёх лет электронная валюта станет привычной во внутренних расчётах.

Также, по словам Аксакова, власти планируют продлить программу льготной ипотеке в обновлённом варианте, оставив её для отдельных регионов. Аксаков считает, что программа доказала свою эффективность в поддержке строительной отрасли — в 2020 году в стране возведено больше жилья, чем в 2019 году. Хотя бы поэтому её стоит сохранить в тех регионах с низким уровнем развития строительства и экономически слабые субъекты.

Кроме того, продолжается дедолларизация экономики за счёт перехода внешних расчётов на национальные валюты. Это позволит защитить страну от возможных внешних ограничений.

Высказался Аксаков и по поводу угрозы отключения России от SWIFT. По его мнению, "США вряд ли захотят лишиться такого значимого партнёра", учитывая, что наша страна занимает четвёртое место по объёму операций в этой системе.