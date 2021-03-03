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Автор Антон Куликов

Украину предложили оставить без топлива из России. Есть ли в этом смысл?

Экономика

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил обсудить прекращение поставок на Украину топлива и горюче-смазочных материалов. По его словам, они используются украинскими вооруженными силами в Донбассе. Вот только с инициативой своей депутат, мягко говоря, опоздал.

Украину предложили оставить без топлива из России. Есть ли в этом смысл?

Предложение депутата Слуцкого

"По поводу ГСМ и всего остального, того, что работает в бензобаках украинских танков именно против нас. И дизельное топливо, и многое другое (…) Наверное, имеет смысл задуматься о том, чтобы нам не вести некие переговоры, которые уже который год ничего не дают, а задуматься над тем, чтобы нам как-то физически лишить украинскую сторону возможности запускать на юго-восток танки на наших ГСМ", — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" и радио "Вести ФМ".

Он подчеркнул, что, на его взгляд, "мы очень серьезно проигрываем тем, что не сделали этого давно".

Вообще говоря, в апреле 2018 года правительство России ввело официальный запрет на поставки на территорию Украины нефти, ряда нефтехимических продуктов, ароматических углеводородов, а также нефтяного кокса и битума.

Тогда же был введен список товаров, для экспорта которых на Украину требовалось разрешение Минэкономразвития: это дизельное топливо, нафта (прямогонный бензин), товарный бензин, сжиженные углеводородные газы. Кроме того, разрешения надо получать для экспорта каменного угля, бурого угля и каменноугольного кокса.

Понятно, что все кто был в этом заинтересован, такие разрешения получили. В качестве примера: в июне прошлого года компания "Татнефть" возобновила поставки дизтоплива для своей сети АЗС на Украине, чего не делала с 2014 года.

Прекратить поставки можно. Но они и так сокращаются

Кроме того, на Украине действуют пошлины в отношении российского угля, дизельного топлива и сжиженного углеводородного газа.

То есть, проще говоря, инициатива депутата Слуцкого не будет иметь никаких практических последствий, даже если будет реализована. Те объемы топлива и ГСМ, которые еще идут в эту страну из России, украинцы легко могут возместить поставками из других стран.

Каких? Основными поставщиками дизельного топлива на Украину, например, являются белорусские нефтеперерабатывающие заводы. И очень сомнительно, что в Минске вдруг прислушаются к просьбе Москвы не продавать дизтопливо украинскими компаниям. Пусть и произведено это топливо из нефти, получаемой по большей части из России. Отношения между Минском и Киевом сейчас не самые лучшие, но все же не настолько, чтоб отказываться от заработка на поставках топлива и ГСМ.

Да и Белоруссия не единственное государство, где Украина покупает топливо и нефть для его производства. Литва, Польша, поставки в черноморские порты…

Куда больше заслуживает внимания фраза "задуматься о том, чтобы нам не вести некие переговоры, которые уже который год ничего не дают". Переговоры и в самом деле давно из стали переливанием из пустого в порожнее. Но увязывать эту тему с прекращением поставок ГСМ — только дать волю фантазиям разнокалиберных киевских "экспертов".

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Темы санкции леонид слуцкий
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