Власти секретно прорабатывают новую пенсионную реформу?

Минфин не будет публиковать детали новой пенсионной реформы. Эксперты считают, что нужно ждать окончательного отказа государства от своих обязательств.

Россия будет постепенно переходить к самостоятельному формированию гражданином накоплений на старость.

В проектах минфина на 2021 год якобы говорится, что проект закона о новой добровольной накопительной пенсионной системе в России готовится под грифом "секретно".

Обозреватель "Царьграда" Юрий Пронько отмечает, что идея новой пенсионной реформы предполагается как формирование российскими гражданами за счёт личных взносов своего пенсионного дохода.

Фактически минфин говорит о негосударственном пенсионном обеспечении, правда, при стимулирующей роли государства.

Как отмечает финансовый эксперт Дмитрий Голубовский, секретить нам нечего, "если только врагом не считать народ, который должен как бы принести деньги куда-то там каким-то управляющим".

"Хотя такого рода схема уже неоднократно доказала свою неэффективность. Сколько там пенсионных фондов этих негосударственных украло денег вкладчиков при полном попустительстве Центрального банка", — уверен он.

По его словам, такая инициатива никакого доверия не вызывает, а главное — не отвечает на вопрос, как будет обеспечиваться сохранность этих денег в течение многих лет. Ладно если это обеспечивается государством, а если речь идёт о частной пенсионной системе, которая себя до этого полностью уже дискредитировала?

Проблема в том, что все предыдущие инициативы минфина и ЦБ по пенсионной реформе провалились.

Также был смертельно подорван основной фактор жизнеспособности общества — доверие между государством и гражданами.

У россиян якобы, по данным экспертов, украли более трёх триллионов рублей и "продолжают это воровство по сей день", а чиновники минфина эту ущербную практику решили продолжить своим грифом "секретно".

Можно ждать манипуляций с ценными бумагами и налоговыми льготами.

Экономист Сергей Суверов считает, что минфин предлагает гражданам получать дополнительный доход, две пенсии, за счёт личных инвестиций при стимулирующей политике государства. Но сама инициатива сырая и какого-то единого мнения в правительстве на этот счёт нет.

Возникают вопросы...

А что делали чиновники много лет?

Где их так называемый гарантированный пенсионный продукт (ГПП)?

Где проект индивидуального инвестиционного счёта третьего типа (ИИС-3)?

Потому подозрение о том, что готовятся кардинальные изменения, перерастают в уверенность.

Экономист Антон Шабанов пояснил, что в ходу чрезвычайно расплывчатая, размытая формулировка того проекта, который разрабатывают чиновники. Вероятно, планируется софинансирование со стороны государства пенсий, которые человек себе копит сам, то есть без участия пенсионного фонда.

"Поэтому непонятно, что именно там обсуждается. Государство прорабатывает какие-то кардинальные реформы, а не просто какое-то латание дыр экономических, которое мы видели в последних итерациях, связанных с пенсиями", — пояснил эксперт.

Если брать во внимание такую версию, выходит, что государство будет гарантировать минимум, но это минимум физиологического выживания.

Всё остальное человек сам должен себе сформировать. Конечно, это прямой отказ от политики социального государства. Россиянам, скорее всего, будет очень тяжело это принять.