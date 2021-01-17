Андрей Ковалев: "Мягкой силой подтолкнем государство к реформам в бизнесе"

У "Правды.Ру" в гостях известный предприниматель, музыкант, антиквар, теле- и радиоведущий, общественный деятель Андрей Ковалев. Он представляет свою программу по выводу экономики России из кризисного состояния, призывая к возобновлению мирных реформ.

Сергей Каргашин: Пандемия ударила по всем странам, континентам и серьезно прошлась по России, в том числе в плане экономики. Как известный предприниматель, как вы считаете, какие последствия этой беды нас ждут?

— Я надеюсь, что все мы поняли, что живем уже в другом мире. Никогда мы не вернемся к прежнему, беззаботному бытию. В Англии, в Европе уже третий локдаун, притом что мы сейчас еще во втором. Уже какие-то новые более заразные модификации этого вируса, поэтому надо привыкнуть к состоянию, когда мы всегда опасаемся за свое здоровье.

Я всегда удивлялся, когда видел в аэропортах, в Москве экскурсии китайцев, японцев — процентов 15-20 всегда были в масках. Думал, вот какие странные люди. Кстати, за этот год я коронавирусом не болел, вообще ничем при этом не болел, соблюдая меры безопасности — маски, спецсостав на руки.

Еще до коронавируса мы обратили внимание, что магазинов в торговых центрах становилось меньше, их заменяли рестораны, а торговля уходила в интернет-магазины. Это движение пандемия ускорила. Были еще новые формы работы для тех, кто не хочет сидеть в офисе постоянно. И когда все стали переходить на удаленку, офисы начали трансформироваться.

Люди поняли, что самоизолироваться лучше за городом, и растет спрос на загородную недвижимость. То, что снизили ставки на ипотеку до 6,5%, спасло строителей, застройщиков, девелоперов, и спрос на жилье действительно вырос. Выросли цены.

В общем, кто из предпринимателей решит: "Да ладно, все будет по-старому", тот со сцены уйдет. Выживут люди креативные, творческие, которые готовы к изменениям, понимают, что происходит, и адекватно реагируют на эти изменения.

— Сейчас вы организуете движение предпринимателей, сюда вошли порядка 50 тысяч человек и весьма непростых. Вы верите в возможность экономического чуда в России?

— Предприниматели — это моторы нашей страны, самые умные, талантливые, креативные, стойкие, решительные, трудоспособные люди. Однако условия для бизнеса не самые лучшие в мире у нас. Налоговая нагрузка в два раза больше, чем в Штатах. Не буду говорить об административном давлении, рейдерстве, кредитах по 10-15%, когда во всем мире они около 2%. Сейчас вроде до 7% снизили.

Мы удивляемся, когда Дудь снимает фильм о русских стартаперах в Кремниевой долине, а не об американцах в Сколково, а должно быть так. Что нужно для роста? Простая, разумная налоговая система, чтобы я не платил налог по кадастру 1,7% по цене здания завышенной в три-пять раз. Напомню, в Нью-Йорке 1 процент. Чтобы не было с утра до ночи проверяющих — у нас огромный штат специалистов, чтобы все время отвечать на результаты проверок. У нас бухгалтерия раздута в 5 раз сильнее, чем во всем мире.

В итоге родилась программа, которую я показывал видным экономистам, и все одобрили. Вопрос в том, как ее внедрить. Я опираюсь на опыт многих стран, ведь не одни мы были в тяжелом положении. Германия в 1945 году была разрушена, стерты с земли целые города, все ценное оборудование и специалисты вывезены… И Эрхард говорит: "Все нормально, сделаем, восстановимся". 7-8 лет, и страна вновь в пятерке мировых держав.

Конго, Сингапур, Малайзия и Грузия сделали шаг вперед в итоге, победив коррупцию. Не такое уж у нас тяжелое положение!

Да, с 2008 года реформ нет. А они должны быть. Без них даже когда нефть была 115, экономический рост был равен нулю. Обидно, что все страны мира потратили на поддержку бизнеса и сохранение платежеспособного спроса 15-20% ВВП, а у нас около 3%. Фонд национального благосостояния на 70% вырос, поднялись золотовалютные резервы. Ну дайте предпринимателям отдохнуть, не берите лишние налоги, давайте кредиты. Я налог на кадастр заплатил с аренды земли миллионов 250 в последние несколько лет. Надо эту общую парадигму, направленную на удушение бизнеса, на помойку, и новая — это должна быть мощная поддержка предпринимательству. В программе ничего подшлифовать не надо, она готовая.

Мягкая сила с полей

— Как сделать так, чтобы власть взяла вашу программу на вооружение?

— Мы же видим, что происходит в нашей стране. Вокруг нас — Белоруссия, Киргизия, я уж про Америку промолчу, что там происходит. Нам это не нужно. Объединиться всем предпринимателям, сказать мягко: мы не хотим этих Болотных, митингов, революций, мы государственники, но вы должны понять, что пора уже начинать реформы, чего мы ждем? Мягкой силой подтолкнуть. Налоги, был НДС 16, глупый налог, потом 18, теперь уже 20, бизнес падает, а налоги растут. Это неправильно.

— Вы долгое время входили во власть, занимали серьезные должности в трех министерствах и даже были заместителем министра лесной промышленности. Вам это что-то дало?

— Прекрасно понимаю, как работает крупный бизнес, экономика, как устроен государственный аппарат. Когда я вижу программу правительства, я понимаю, как она сделана и почему столь убого выглядит.

Мы перешли к этапу регистрации нашего движения в Минюсте в 43 регионах. В июле я хочу на моих 100 гектарах поля собрать минимум 100 тысяч предпринимателей. В программе нет призывов к свержению власти, там только хорошее. Я общался с Жириновским, Мироновым, Зюгановым, Володиным — все поддерживают и готовы выступить у нас.

Я смотрю с удовольствием за тем, что говорит Матвиенко. Она тоже говорит: снижайте налоги, убирайте государственное регулирование. Многие люди во власти ведь правильно абсолютно мыслят. Вот теперь только осталось как-то усилия эти соединить на основе моей программы.