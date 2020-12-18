ЦБ и ФНС смогут тотально контролировать россиян

Финансовые дела россиян станут делом государства. ФНС в ближайшее время получит доступ к банковской тайне.

Такое положение дел сложилось после того, как налоговикам дали доступ к персональным данным всех россиян.

Как пишут авторы проекта "Навстречу Трансферу", "Силуанов уже слепил законопроект, который рождает расширение полномочий налоговиков, они будут иметь доступ к переводам и другим операциям по счетам".

При этом новые полномочия будут и у ЦБ — глава структуры Эльвира Набиуллина получит доступ к налоговой тайне, то есть к информации о доходах ИП и юрлиц. Таким образом ЦБ и ФНС будут знать все о деньгах людей и компаний. А наличка в стране станет ценнее криптовалют.

Таким образом, безопасность персональных данных россиян можно похоронить с ритуальным отпеванием.

В Госдуме приняли закон о создании единого реестра россиян на базе ФНС.

Там будут:

номера телефонов,

документов типа СНИЛС и ИНН,

семейное положение,

гражданство.

Не за горами наличие там серии и номера паспорта.

При том, что с задачей хранить информацию о людях в строгой тайне не справляется даже Греф с его упоротыми инновациями, что говорить о налоговой службе, считают сетевые эксперты. Тем более непонятно, зачем нужен этот реестр, если у каждого ведомства существует свой набор необходимых им данных и возможность запросить у другой структуры уточнения по мере необходимости.

Опыт с московскими штрафами, которые вывалили в публичный доступ паспортные данные москвичей, видимо, никого ничему не учит.

О том же пишут и в телеграм-канале "Банкста". Минфин подготовил поправки, которые откроют доступ налоговиков к банковской тайне. ЦБ, в свою очередь, сможет получать от ФНС сведения, составляющие налоговую тайну.

К чему вся затея, коротко отметили аналитики проекта "Мысли-Немысли": весь этот "обмен тайнами" пройдёт под громкими лозунгами борьбы с "недобросовестными налогоплательщиками".

А суть до примитивного проста: тотальнейший контроль за доходами и расходами населения.

В "Говорит Москва" также добавили, что электронные кошельки тоже попадут под пристальное внимание чиновников. Банки начнут передавать ФНС данные об электронных кошельках с нового года. Речь идёт о счетах физлиц на платформах "ЮMoney", "QIWI Кошелек", WebMoney и других сервисах.

По сути, расширение прав ФНС и стремление государства увеличить объем собираемых налогов неизбежно приведет к тотальному контролю налоговой инспекцией расходов и доходов физлиц. Многие отмечают, что причина активного ужесточения требований — потребность в увеличении собираемости налогов.

Сделать это можно 3-мя путями:

повысить налоговые ставки — это уже идёт полным ходом, ввести механизмы добровольной уплаты налогов, усилить налоговый контроль — это уже самое "страшное".

В канале "Октагон" прямо охарактеризовали ситуацию как масштабную операцию по сверке доходов и расходов граждан. ФНС анализирует покупки россиян и просит дать разъяснения.

"The Гращенков" пояснил, что такой подход крайне нервирует остатки среднего класса, который пытается выжить в сложных условиях пост-пандемии. Вместо обещанной помощи, власти воспринимают их как жировую прослойку.

Совет от профессионалов (m5 law firm) — всем россиянами пора задуматься над формированием обоснования наличия доходов, сопоставимых с расходами, а также свести к минимуму переводы по картам между физлицами.

Это действительно так, поскольку изменения в системе налогообложения в 2021 могут ощутимо отразиться на социальном самочувствии. Это введение прогрессивной шкалы, это налог на начисленные проценты на вкладах, отмена ЕНВД, увеличение акцизов, напоминают канале "СеменовКонсалтинг".

По-хорошему, государство может иначе воздействовать на цены — снизить акцизы, ставку НДС, а также налог на прибыль (35%). Можно снизить акцизы на топливо и отменить систему "Платон", пишут авторы проекта Урал56. ру.

Но вытрясти денег из населения — способ быстрый и проверенный.