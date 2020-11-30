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Автор Олег Артюков

Мост на Сахалин: почему не идут дела с мегапроектом

Экономика

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов считает, что строительство моста на Сахалин экономически нецелесообразно.

Мост на Сахалин: почему не идут дела с мегапроектом

Мнение спецпредставителя президента

Вообще говоря, разговоры о том, что материк и остров необходимо как-нибудь соединить, идут еще со времен Российской империи. И не только разговоры. Но об этом чуть позже. А пока о точке зрения Сергея Иванова.

Так вот, по его мнению, с точки зрения экономики необходимости в строительстве моста на Сахалин нет. "С точки зрения психологии мост — нужен. Вот, мол, Крым соединили, теперь бы не мешало и Сахалин. А с точки зрения экономики — нет. Для этого моста нет грузов", — сказал Иванов агентству "Интерфакс".

Мост надо строить там, где расстояние между островом и материком минимально. А до этой точки, по словам Иванова, от Комсомольска-на-Амуре 536 километров по безлюдной тайге.

"Так вот: 536 км — по Хабаровскому краю — это обойдется гораздо дороже, чем сам мост", — сказал Иванов. В общем, проект "дико дорогой".

Так что, поставлена точка? По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "обсуждения ведутся постоянно, но пока каких-то конкретных планов на этот счет нет". При этом он подчеркнул, что "экономические факторы, естественно, первостепенны".

"Абсолютно очевидно, что, действительно, возведение такого крупного инфраструктурного объекта экономически целесообразно только в случае наполнения его определенным потоком товаров, грузов и так далее", — сказал он. И добавил, что "об этом говорить не приходится".

Проект, которому не один десяток лет

Повторимся, вопрос о строительстве моста (или тоннеля) рассматривается не что несколько лет, а несколько десятилетий. Пожалуй, самый реальный вариант был в начале 1950-х годов, когда было начато строительство тоннеля на Сахалин. Однако после смерти Сталина работы были свернуты, проект был признан нецелесообразным.

В советские времена к этой теме более не возвращались. По крайней мере, в той степени, чтобы начать хотя бы предварительные работы. А в России к тему строительства моста вновь стали обсуждать с 1999 года, когда ее поднял тогдашний министр путей сообщения Николай Аксенов.

В 2018 году президент Владимир Путин поручал проработать этот вопрос правительству. При этом еще в 2018 году стоимость моста оценивалась в пересчете на километр в 3,5 раза выше, чем у Крымского моста.

В октябре 2019 года стало известно, что РЖД включило строительство моста на Сахалин в инвестиционную программу на 2020-2022 годы с начальной и конечной точками маршрута Селихин — Ныш. При этом была заявлена окупаемость моста — в течение 30 лет со дня сдачи его в эксплуатацию.

Точка зрения противников строительства моста приведена выше: дороговизна проекта и отсутствие экономической целесообразности ("грузов нет"). Сторонники реализации проекта полагают, что он придаст импульс развитию российского Дальнего Востока и Сахалина. В частности, мост позволит реализовать еще один проект — создание транспортного коридора с японским островом Хоккайдо. С идеей реализовать такой проект в 2017 году выступил президент России Владимир Путин.

Даже даже создана экспертная группа РЖД и японского министерства инфраструктуры и транспорта. Но работа продвигается крайне медленно, если вообще продвигается. В Японии особого рвения не проявляют. А если Россия будет в одиночку над ним работать, это было бы странно.

В общем, чтобы построить на Сахалин, нужно не только очень много денег, но и понимание, что будет с мостом дальше. Его ведь еще обслуживать надо будет, тоже не самое дешевое занятие. Так что по-прежнему вопросов больше, чем ответов на них.

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Темы сахалин хоккайдо сергей иванов дмитрий песков
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