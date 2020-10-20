Россияне не готовы заменить трудовых мигрантов

Мигранты в Россию перестали приезжать в достаточном количестве вследствие коронавируса. Закрытие границ привело к тому, что многие страны недосчитались половины рабочих, приезжающих из-за рубежа.

Власти стараются привлекать на эти рабочие места местных жителей, но получается плохо, несмотря на повышение зарплат. По мнению экспертов, и восстановление рабочего потока возможно только через несколько лет.

Как показывают данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в первом полугодии 2020-го поток мигрантов сократился на 50%.

В России ровно такая же ситуация, отметила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. В итоге на миграционный учет встало 6,7 млн человек, что ровно в два раза меньше (12,98 млн), чем год назад.

Отметим, что вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин осенью жаловался на нехватку строителей на объектах москвы, так как основной приток рабочей силы был из стран ближнего зарубежья.

При этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин обещал, что правительство выделит 4 млрд руб. для создания временных рабочих мест в строительстве, агропромышленном комплексе и на транспорте, в ЖКХ, в сфере благоустройства территорий, а также в соцслужбах по уходу за пожилыми людьми.

Нехватка рабочих рук в строительстве достигает 100 тыс. человек, пояснил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Уже понятно, что это негативно повлияет на скорость выхода новых площадок в стройку.

Впрочем, скоро Москву уже банально некому убирать. Властям приходится звать на работу людей из других регионов.

В Свердловской области ситуация не лучше - туда успели въехать лишь 70 тыс. мигрантов из Таджикистана из 200 тыс. человек. Как отметил председатель общества таджикской культуры «Сомон» Фарух Мирзоев, резкий рост спроса на выходцев из страны наблюдается в строительстве, и в сфере ЖКХ, в клининговых компаниях, на производственных и промышленных предприятиях.

По данным главы диаспоры Киргизии Урмата Курбанбаева, обычно на рабочий сезон ежегодно приезжают 15 тыс. человек, а в этом году - только 2 тыс. человек. Менять их не на кого.

Такова общая тенденция по всей стране - провал везде, где вовсю использовался дешевый ручной труд.

Проблема в том, что нагрузка на тех мигрантов, которые успели попасть в страну, будет возрастать, уверен директор Центра миграционных исследований Дмитрий Полетаев. Нужда в деньгах на фоне экономического кризиса приведет к тому, что увеличится нелегальная составляющая миграции и возрастут масштабы торговли людьми.

Если правительство РФ будет активно поддерживать спрос покупательской способности, то мигранты получат больше возможностей для легальной работы и поток приезжих восстановится. Но более вероятен пессимистичный прогноз, при котором рабочие места в традиционно мигрантских нишах экономики уйдут в теневую зону.

В итоге резко взлетит эксплуатация иностранной рабочей силы. Наиболее квалифицированные рабочие просто уйдут на другие рынки, и восстановление миграционного потока в ближайшие один-три года не поможет решать проблемы в экономике страны, заключил эксперт.