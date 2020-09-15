Дедолларизация как уход от токсичной валюты

Госдолг США уже вплотную приблизился к объёму ВВП и может его превысить в следующем финансовом году. Параллельно появляются сообщения из Пекина о возможном выходе из американских государственных облигаций. На фоне торговых войн, которые США ведут чуть ли не на всех континентах, и угроз отключения всех неугодных от платёжной системы SWIFT всё актуальнее встаёт тема дедолларизации мировой экономики.

Уже не для кого не секрет, что США злоупотребляют своим долларовым доминированием на мировой арене. По некоторым оценкам, американские у. е. использутся почти в 90% валютных операций, в них номинированы две трети международного долга, их доля в валютных резервах достигает 62%. Всем известен термин "нефтедоллары". Он возник по той причине, что международные сделки с нефтью (как, впрочем, и с другими сырьевыми товарами) проводятся в долларах. Опираясь на эти преимущества, Федеральная резервная система и министерство финансов США считают себя вправе казнить и миловать других участников экономических отношений исключительно в интересах "исключительной" нации. Примеров хоть отбавляй. Вспоминается обвал турецкой лиры после введения экономических санкций в связи с задержанием в Турции американского пастора. Уже были прецеденты отключения от системы SWIFT таких стран, как Иран и Северная Корея, угрозы о подобном наказании не раз звучали в адрес России и Китая. Действия американского регулятора приводили то к росту биржевых котировок на нефть и другие сырьевые активы в нулевые годы, то к их резкому обвалу в 2014-ом.

По мнению известного экономиста, академика Сергея Глазьева, нужно отказываться от доллара во всех сферах использования, в том числе и безналичных расчётах. Американская валюта стала очень токсичной для России, так как транзакции в долларах могут быть в любой момент остановлены, а активы — заморожены. Будучи источником потенциальной опасности для стран, подвергнутых санкциям, "доллар де-факто перестал быть мировой валютой", считает Глазьев.

Жертвами санкционного куража дядушки Сэма вполне могут стать и частные компании, о чём свидетельствует яркий пример с компанией "Русал".

Все эти вашингтонские причуды навеяли президенту нашей страны парадоксальную фразу: "У нас нет цели уйти от доллара, это доллар уходит от нас".

Золото лучше долларов

Ещё сравнительно недавно в международных резервах России долларам отводилось почётное место — до $175 млрд в 2011 году. Нарастающие как снежный ком антироссийские санкции не оставили нашим денежным властям другого выхода, как резко снизить их уровень до менее 1% ЗВР. Больший упор стали делать на евро, юани и золото. В августе на драгоценный металл приходилось 24% ЗВР, и эта стратегия принесла свои плоды. Благодаря рекордному росту цен на золото, вызванному экономическими передрягами и нервозностью инвесторов, резервы страны в начале августа смогли преодолеть беспрецедентно высокую планку в $600 миллиардов. И это несмотря на многомиллиардные расходы в валюте, которые Центробанк осуществлял с марта этого года для поддержки рубля и финансирования дефицита федерального бюджета.

В топ-листе держателей US Treasuries Китай следует сразу за главным лидером — Японией с активами стоимостью более $1 триллиона. Рьяное стремление США перетянуть на свою сторону канат в торговой войне с Китаем и угрозы отключить его от долларовой платёжной системы заставляют Пекин быть начеку. В Научно-исследовательском центре развития Госсовета Китая ранее высказывали опасения, что Вашингтон может конфисковать запасы КНР в американских ценных бумаг, если отношения двух стран перерастут в полномасштабную конфронтацию. Вдобавок перед её глазами наглядный пример Москвы, которая провела реструктуризацию валютных резервов за счёт отказа от долларов и увеличения запасов золота. Если Китай решится на такой шаг, то будет нанесён мощный удар по доллару как мировой резервной валюте и подорвано доверие к США как к первоклассному заёмщику.

В недрах БРИКС зреет альтернатива SWIFT

Печатный станок Федеральной резервной системы, конечно, работает на зависть безотказно, обеспечивая мировой экономике средства платежа. Проблема в том, что США несколько увлеклись теорией "исключительности" и своей ролью гегемона и стали использовать доллар как инструмент давления в мировой политике. Призывы о свержении доллара с валютного Олимпа звучат со всех сторон.

Президент Шанхайской золотой биржи Ван Чженинг недавно заявил о необходимости создания новой супер-суверенной валюты вместо доллара. Валюта, которую мир в конечном итоге выбирает для глобальной торговли, не должна кому-то давать привилегии, а других подвергать опасности, считает Ван Чженинг.

Жан-Клод Юнкер будучи на посту президента Европейской комиссии посчитал нелепым тот факт, что Европа оплачивает 80% импорта энергии долларами.

Также эксперты ООН в 2009 году заявляли, что существующая валютная система неэффективна, тормозит мировую экономику и порождает финансовые кризисы. Нужно создать новую международную валюту, привязанную к золоту, предложили они.

Определенный консенсус налицо, весь вопрос в том, какая валюта должна прийти на смену доллару и как осуществить переход к ней наиболее безболезненно для мировой экономики.

В мире уже есть вторая резервная валюта — евро, в котором номинированы 20-25% всех финансовых активов. Однако события, подобные Brexit, долговому кризису в Греции или сепаратистскому движению в Каталонии, не добавляют ему стабильности. Хотя китайская экономика — вторая по мощи, а юань признан МВФ в качестве мировой резервной валюты, ему пока не хватает доверия и ликвидности. У криптовалют есть свои преимущества, но их неопределенное правовое положение и высокая волатильность не позволяют им претендовать на первые места. На роль мировой валюты предлагают также специальные права заимствований (SDR), которые МВФ использует в своих расчётах, а также варранты (ордера на покупку актива по фиксированной цене), привязанные к динамике мирового ВВП — по-другому, ВВП-облигации.

Движение в сторону дедолларизации таит много подводных камней, поэтому переход к новой мировой валюте будет не одномоментным, а постепенным. Так, реализация инициативы "Один пояс и один путь" при максимальном использовании валют, помимо доллара, является шагом в правильном направлении. Уже сегодня Россия заключает в евро энергетические контракты и поставляет вооружения за рупии. Москва, Пекин и Нью-Дели полны решимости создать альтернативу международной платёжной системы SWIFT, занимающей на сегодняшний день монопольное положение. Наша страна уже обрела свой аналог SWIFT — это Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. К ней могут быть подключены китайская национальная система межбанковских переводов CIPS и аналогичный индийский сервис, находящийся в стадии разработки.

По мнению экспертов, дедолларизацию внешней торговли можно провести наиболее естетвенным образом на евразийском пространстве. Но есть несколько "но". Доля торговли со странами ЕАЭС составляет лишь 8%, а вес рубля и доверие к нему не могут находиться в отрыве от скромного экономического потенциала нашей страны. Следовательно, у России нет другого выхода, как укреплять свою экономику, уходить от нефтяной зависимости и развивать многосторонние торговые связи со своими традиционными, дружественными партнёрами, такими как страны ЕАЭС и БРИКС.