Банк России предупреждает: в Москве и области активизировались финансовые мошенники

Эпидемия коронавируса затронула все сферы жизни москвичей и жителей Московской области. Продолжительная изоляция, временное снижение доходов, постоянно меняющаяся новостная повестка. К сожалению, на этом фоне активизировались разного рода финансовые мошенники. Нелегальные кредиторы, строители финансовых пирамид и нелегальные форексеры, раздолжнители и разного рода "посредники" обманывают граждан, предлагая свои услуги, маскируясь под легальные компании и применяя другие уловки.

Вот наиболее актуальные схемы.

"Черные" кредиторы

В Московском регионе активизировались нелегальные кредиторы. Пользуясь тем, что у многих людей снизились доходы, мошенники предлагают потенциальным клиентам "деньги без справок и поручительств". Подобной нелегальной деятельностью, не имея соответствующего разрешения, занимаются ООО, ИП и даже физлица.

Злоумышленники нередко маскируются под легальные организации, чтобы вводить граждан в заблуждение. Например, работают в одном офисе с ломбардом, но заключают договора по предоставлению денег от ИП, выдают займы под вывеской комиссионного магазина, что делать запрещено.

"Опасность взаимодействия с такими субъектами нелегальной деятельности заключается в том, что они действуют, не считаясь ни с какими законодательными ограничениями, а это означает существенные риски для граждан, — объясняет начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгений Балычев. — Процент по кредитам или займам в легальных организациях регулируется законодательно, так же, как и права должника и кредитора в случае просрочки. Однако обращаясь к нелегалам, люди могут столкнуться с тем, что мошенники завышают процент по займу, не исполняют своих обязательств, могут организовать подлог документов, лишив должника имущества, а также в случае просрочки могут применять агрессивные противозаконные методы взысканий".

"Нелегальные форексеры"

В Интернете также активизировались нелегальные форекс-дилеры. Чаще всего эти компании зарегистрированы за рубежом и работают с иностранных интернет-площадок. Потребители, доверившие средства подобным "форексерам", практически всегда теряют деньги.

Мошенники предлагают либо пройти обучение игре на бирже, либо даже освоить профессию трейдера, создают программы, имитирующие показатели рынка с динамичными графиками, таблицами. Жертвы таких мошенников долгое время находятся в заблуждении, считая, что они действительно "играют" на рынке, продолжая отдавать средства на обучение.

"Усиление деятельности таких нелегалов связано с периодом самоизоляции, когда граждане стали проводить больше времени в Интернете, замечать и чаще откликаться на подобную рекламу, — комментирует Евгений Балычев. — Кроме того, подобные компании заманивают клиентов под благовидным предлогом, обещая обучение на финансовом рынке. В условиях сжатия рынка труда многие хотят попробовать заработать таким образом через Интернет, не оценивая риски потери средств. Стоит иметь в виду, что сейчас разрешение Банка России на осуществление деятельности на рынке Форекс имеют всего четыре организации, эти сведения можно проверить на официальном сайте регулятора".

Финансовые пирамиды

Подстроились под информационную повестку и некоторые компании с признаками финансовых пирамид. Например, они предлагают вложить деньги в "портфель акций", который якобы специально подобран для успешной торговли на фоне коронавируса: сюда входят и медицинские компании, и "китайские индексы", и акции авиакомпаний.

Кроме того, все также актуальны сайты и платформы, предлагающие "заработать" на криптовалютах, технологических инновациях, сельском хозяйстве. Стоит иметь в виду, что покупать акции и присутствовать на бирже граждане могут только через легальных брокеров. Их перечень также есть на сайте Банка России cbr. ru.

"Посредники"

Также активизировались с предложением своих услуг разного рода финансовые "посредники". Они предлагают за деньги добиться одобрения кредита, либо проанализировать или даже "внести правки" в кредитную историю, гарантируя выдачу кредита или займа. На финансовом рынке существуют легальные кредитные брокеры, но стоит четко осознавать, какие именно услуги они предлагают. Обычно их сфера ответственности ограничена сбором информации и документов, а гарантировать получение кредита они точно не могут.

"Обращаясь к посредникам, есть опасность столкнуться со злоумышленниками, которые получив конфиденциальные сведения и деньги клиента, продолжат мошеннические действия: например, могут списать деньги со счета, нелегально получить кредит на его имя и прочее, — считает Евгений Балычев. — Стоит иметь в виду, что проанализировать свою кредитную историю граждане могут самостоятельно, тем более два раза в год получить ее можно бесплатно".

"Раздолжнители"

Еще один тип нелегалов, активно предлагающих сейчас услуги гражданам — так называемые "раздолжнители". В связи с окончанием ограничительных мер Банк России ожидает всплеск их активности. Они обещают за определенную плату "решить" проблемы должника с кредиторами. Например, объясняют, что могут выкупить долг "по оптовой цене", оказать юридическую помощь, либо просто "договориться" с кредитором или коллекторами, используя некие "связи". Либо вводят в заблуждение, обещая получить "кредитные каникулы" для заемщика, не объясняя их механизма, что это не полное "списание долга". Доверяя деньги за сомнительные услуги таким посредникам, гражданин может лишь ухудшить свою финансовую ситуацию. Получив деньги за услугу, раздолжнитель может бесследно исчезнуть, а даже если он и возьмется за некие переговоры с кредитором, то может быть потеряно время, и гражданину помимо кредита будут необходимо оплатить пени и штрафы.

"При возникновении проблем с погашением кредита или займа необходимо обратиться к кредитору напрямую. Сейчас, учитывая сложившуюся ситуацию и возможные объективные финансовые трудности граждан, легальные кредиторы идут навстречу, предлагают условия реструктуризации долга, кредитные каникулы, — комментирует Евгений Балычев. — Обращаясь в финансовую компанию, всегда будьте осмотрительными, проверьте правомерность ее деятельности, трезво оценивайте условия, которые вам предлагают: настойчивость, слишком привлекательные условия и непрозрачные схемы должны вас насторожить".

Материал подготовлен при содействии ГУ Банка России по ЦФО.