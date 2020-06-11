Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Александр Приходько

Банк России предупреждает: в Москве и области активизировались финансовые мошенники

Экономика » Финансы

Эпидемия коронавируса затронула все сферы жизни москвичей и жителей Московской области. Продолжительная изоляция, временное снижение доходов, постоянно меняющаяся новостная повестка. К сожалению, на этом фоне активизировались разного рода финансовые мошенники. Нелегальные кредиторы, строители финансовых пирамид и нелегальные форексеры, раздолжнители и разного рода "посредники" обманывают граждан, предлагая свои услуги, маскируясь под легальные компании и применяя другие уловки.

Вот наиболее актуальные схемы.

"Черные" кредиторы

В Московском регионе активизировались нелегальные кредиторы. Пользуясь тем, что у многих людей снизились доходы, мошенники предлагают потенциальным клиентам "деньги без справок и поручительств". Подобной нелегальной деятельностью, не имея соответствующего разрешения, занимаются ООО, ИП и даже физлица.

Злоумышленники нередко маскируются под легальные организации, чтобы вводить граждан в заблуждение. Например, работают в одном офисе с ломбардом, но заключают договора по предоставлению денег от ИП, выдают займы под вывеской комиссионного магазина, что делать запрещено.

"Опасность взаимодействия с такими субъектами нелегальной деятельности заключается в том, что они действуют, не считаясь ни с какими законодательными ограничениями, а это означает существенные риски для граждан, — объясняет начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгений Балычев. — Процент по кредитам или займам в легальных организациях регулируется законодательно, так же, как и права должника и кредитора в случае просрочки. Однако обращаясь к нелегалам, люди могут столкнуться с тем, что мошенники завышают процент по займу, не исполняют своих обязательств, могут организовать подлог документов, лишив должника имущества, а также в случае просрочки могут применять агрессивные противозаконные методы взысканий".

"Нелегальные форексеры"

В Интернете также активизировались нелегальные форекс-дилеры. Чаще всего эти компании зарегистрированы за рубежом и работают с иностранных интернет-площадок. Потребители, доверившие средства подобным "форексерам", практически всегда теряют деньги.

Мошенники предлагают либо пройти обучение игре на бирже, либо даже освоить профессию трейдера, создают программы, имитирующие показатели рынка с динамичными графиками, таблицами. Жертвы таких мошенников долгое время находятся в заблуждении, считая, что они действительно "играют" на рынке, продолжая отдавать средства на обучение.

"Усиление деятельности таких нелегалов связано с периодом самоизоляции, когда граждане стали проводить больше времени в Интернете, замечать и чаще откликаться на подобную рекламу, — комментирует Евгений Балычев. — Кроме того, подобные компании заманивают клиентов под благовидным предлогом, обещая обучение на финансовом рынке. В условиях сжатия рынка труда многие хотят попробовать заработать таким образом через Интернет, не оценивая риски потери средств. Стоит иметь в виду, что сейчас разрешение Банка России на осуществление деятельности на рынке Форекс имеют всего четыре организации, эти сведения можно проверить на официальном сайте регулятора".

Финансовые пирамиды

Подстроились под информационную повестку и некоторые компании с признаками финансовых пирамид. Например, они предлагают вложить деньги в "портфель акций", который якобы специально подобран для успешной торговли на фоне коронавируса: сюда входят и медицинские компании, и "китайские индексы", и акции авиакомпаний.

Кроме того, все также актуальны сайты и платформы, предлагающие "заработать" на криптовалютах, технологических инновациях, сельском хозяйстве. Стоит иметь в виду, что покупать акции и присутствовать на бирже граждане могут только через легальных брокеров. Их перечень также есть на сайте Банка России cbr. ru.

"Посредники"

Также активизировались с предложением своих услуг разного рода финансовые "посредники". Они предлагают за деньги добиться одобрения кредита, либо проанализировать или даже "внести правки" в кредитную историю, гарантируя выдачу кредита или займа. На финансовом рынке существуют легальные кредитные брокеры, но стоит четко осознавать, какие именно услуги они предлагают. Обычно их сфера ответственности ограничена сбором информации и документов, а гарантировать получение кредита они точно не могут.

"Обращаясь к посредникам, есть опасность столкнуться со злоумышленниками, которые получив конфиденциальные сведения и деньги клиента, продолжат мошеннические действия: например, могут списать деньги со счета, нелегально получить кредит на его имя и прочее, — считает Евгений Балычев. — Стоит иметь в виду, что проанализировать свою кредитную историю граждане могут самостоятельно, тем более два раза в год получить ее можно бесплатно".

"Раздолжнители"

Еще один тип нелегалов, активно предлагающих сейчас услуги гражданам — так называемые "раздолжнители". В связи с окончанием ограничительных мер Банк России ожидает всплеск их активности. Они обещают за определенную плату "решить" проблемы должника с кредиторами. Например, объясняют, что могут выкупить долг "по оптовой цене", оказать юридическую помощь, либо просто "договориться" с кредитором или коллекторами, используя некие "связи". Либо вводят в заблуждение, обещая получить "кредитные каникулы" для заемщика, не объясняя их механизма, что это не полное "списание долга". Доверяя деньги за сомнительные услуги таким посредникам, гражданин может лишь ухудшить свою финансовую ситуацию. Получив деньги за услугу, раздолжнитель может бесследно исчезнуть, а даже если он и возьмется за некие переговоры с кредитором, то может быть потеряно время, и гражданину помимо кредита будут необходимо оплатить пени и штрафы.

"При возникновении проблем с погашением кредита или займа необходимо обратиться к кредитору напрямую. Сейчас, учитывая сложившуюся ситуацию и возможные объективные финансовые трудности граждан, легальные кредиторы идут навстречу, предлагают условия реструктуризации долга, кредитные каникулы, — комментирует Евгений Балычев. — Обращаясь в финансовую компанию, всегда будьте осмотрительными, проверьте правомерность ее деятельности, трезво оценивайте условия, которые вам предлагают: настойчивость, слишком привлекательные условия и непрозрачные схемы должны вас насторожить".

Материал подготовлен при содействии ГУ Банка России по ЦФО.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы банк россии советы банка россии финансовое мошенничество
Новости Все >
"Ливерпуль" в первом матче после пандемии одержал разгромную победу
Дочь Ефремова отреагировала на его регистрацию в Telegram
В Анапе ведутся поиски грабителя банка
Жителей Омской области предупредили об отмене режима самоизоляции
Путин призвал обеспечить безопасность иностранцев во время Парада
Жителей Карагандинской области заставят соблюдать режим самоизоляции
Что изменится в работе ресторанов после пандемии коронавируса?
В Петербурге раздадут бесплатные лекарства от COVID-19
Девочка в Удмуртии умерла от отравления алкоголем
Биологи обнаружили кость в сердце у шимпанзе
Последние материалы
Шилов: художники Возрождения не стыдились копировать друг друга
Жителей Омской области предупредили об отмене режима самоизоляции
Путин призвал обеспечить безопасность иностранцев во время Парада
Жителей Карагандинской области заставят соблюдать режим самоизоляции
Что изменится в работе ресторанов после пандемии коронавируса?
Tabletop Simulator: 1000 игр в 1 — и это круто
Мария Захарова: нам угрожает инфодемия
В Петербурге раздадут бесплатные лекарства от COVID-19
Девочка в Удмуртии умерла от отравления алкоголем
Биологи обнаружили кость в сердце у шимпанзе
Популярное
Российский шоу-бизнес
Долинский дал советы Ефремову, как вести себя в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, отсидевший четыре года в тюрьме, рассказал о том, что ждет Михаила Ефремова в заключении.

Долинский дал советы Ефремову, как вести себя в тюрьме
У Елены Воробей начались осложнения из-за коронавируса
Российский шоу-бизнес
У Елены Воробей начались осложнения из-за коронавируса
Российский шоу-бизнес
Известный сатирик Трушкин умер от коронавируса
Российский шоу-бизнес
Миро: в эфире "Пусть говорят" появилась фейковая жена Сергея Захарова
Игорь Буккер Миша Ефремов как лицо русской безнаказанности Игорь Буккер Василий Амирджанов Расовые разборки вызвали смысловую идиосинкразию Василий Амирджанов Рустем Сафронов В США грядут перемены после протестной волны Рустем Сафронов
Комментарии
Ефремова увезли из дома: он нарушил условия ареста
В Краснодарском крае заявили о невозможности разрешения богослужений
Росгвардеец, угрожавший подбросить "наркоту", уволен
Дмитрий Дёмушкин: дело ﻿Платошкина — чисто политическое
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Нарколог: в алкоголизме Ефремова виновато его окружение
Иосиф Пригожин похвастался новым автомобилем
Сергей Михеев: обсуждать Путина – это уровень обывателей на кухне
Транзит потерян: в Латвии думают, как заинтересовать Россию
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Ефремов пытался покончить с собой
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Сбербанк купит себе карманную карту
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Политолог рассказал, кто приедет на парад Победы в Россию
Политолог рассказал, кто приедет на парад Победы в Россию
Боец Агапова объяснила, почему не выйдет замуж за мужчину из СНГ
Ефремов пытался покончить с собой
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ