Польша пытается "подготовить" "Газпром" к заключению нового газового контракта, угрожая арестом активов "Северного потока-2", считает эксперт Станислав Митрахович.
Заместитель министра энергетики Польши Януш Ковальчик заявил о готовности оказывать давление на «Газпром» , в том числе с помощью ареста активов "Северного потока-2" с целью заставить российскую компанию выполнить решение Стокгольмского арбитража и изменить формулу цены на газ для Варшавы.
Ковальчик в интервью в интервью WProst ссылается в качестве примера на спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
Стокгольмский арбитраж 30 марта 2020 года предписал изменить формулу ценообразования для определения цены поставок в рамках контракта о поставке газа, который Россия и Польша заключили в 1996 году. В соответствии с ним «Газпром» должен был пересчитать стоимость поставок с 2014 года и вернуть Варшаве сумму переплаты.
В Польше утверждают, что «Газпром» обязан вернуть около $1,5 млрд. Польская газовая кампания PGNiG обратилась к «Газпрому» с требованием пересчитать цены на газ, поставленный в последние недели, однако не получила ответа из Москвы.
Контракт от 1996 года предусматривает поставки в Польшу до 10 млрд куб. м. российского газа в год и действует до 2022 года. В 2012 году стоимость газа для Польши по этому контракту была снижена на 10%. В 2015 году PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж о новом снижении стоимости. По мнению польской стороны, цена газа в контракте завышена и не соответствует состоянию рынка. Арбитраж Стокгольма в июле 2018 года вынес промежуточное решение по иску PGNiG к «Газпрому» о пересмотре цен на газ в пользу Польши.
Как сказал "Правде.Ру" ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович, Стокгольмский арбитраж указан в контрактах с Украиной и Польшей как площадка для разрешения споров. И как показал опыт, на этой площадке успех у России "переменчивый".
Эксперт пояснил, что "Газпром" будет обращаться в юридические инстанции Швеции и оспаривать не самое решение арбитража по договору с PGNiG , а принципы, по которым выносилось решение.
"В крайнем случае «Газпром» может заплатить, как и Украине. Все равно это его бизнес не разрушит. Хотя в этом приятного, конечно, мало", - сказал Станислав Митрахович.
По его мнению, поляки пытаются тем самым "подготовить" «Газпром» к согласию на более выгодные для Польши условия нового контракта, потому что текущий контракт скоро кончится.
Польша говорит, что у нее есть американский сжиженный газ, катарский сжиженный газ и еще газ по трубе из Норвегии. Но, на самом деле, по словам эксперта, каждый из этих вариантов по-своему имеет минусы по сравнению с газом из Россией. Например, сжиженный газ дороже, чем газ, который идет по трубе. Кроме того Норвегия не может увеличить добычу газа, она может лишь его перенаправить: из Германии в Польшу.
Даже если Польша попытается арестовать активы "Газпрома", то "в лучшем случае у нее получится как у «Нафтогаза», который добился того, что «Газпром» лишался права продавать свои активы третьим лицам, но не добился того, чтобы эти активы передали именно «Нафтогазу", отметил Станислав Митрахович.
Эксперт продолжил, что сценария полного отказа России от «Северного потока-2» не будет, потому что это будет поражением России, нанесет удар по ее имиджу и карману, потому что уже вложены очень большие деньги в этот проект. Этот проект объективно нужен и Германии, потому что она будет получать выгоду как транзитер.
"Очень странно в этой ситуации было бы его бросать. Тем более что на перспективу, если будет ценовая война дальше, то кто преимущество будет иметь? Тот, у кого есть своя труба. Если «Газпром» владеет «Северным потоком – 2», он может снижать для самого себя тарифы на транспорт этого газа" -, сказал эксперт.
Ориентируясь на слова Владимира Путина, он предположил, что трубопровод будет закончен в первом квартале 2021 года.
По его словам, с точки зрения бизнеса, если проект рассчитан на 40 лет, "какая разница, в каком месяце 2021 года он начнет работать". Тем более, что конкретно сейчас нет необходимости запускать "Северный поток-2" к какой-то конкретной дате, потому что в Европе низкий спрос в связи с кризисом коронавируса, а на транзит газа есть уже контракт с Украиной на 5 лет, отметил Станислав Митрахович.
"Я думаю, что на каком-то этапе трубоукладчик «Академик Черский», который нужно загрузить дополнительным оборудованием, принять экипаж, который умеет эти вещи делать, все-таки доберется до Балтики и будет эту трубу достраивать. Там работы не так много - 100 километров, и это вопрос нескольких недель. Оптимально, конечно, это сделать до того, как начнется похолодание. Потому что на Балтике удобно строить в летнее время и гораздо сложнее будет строить зимой", - резюмировал эксперт.
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