Эксперт рассказал, для чего Польша шантажирует "Газпром"

Польша пытается "подготовить" "Газпром" к заключению нового газового контракта, угрожая арестом активов "Северного потока-2", считает эксперт Станислав Митрахович.

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Польша угрожает арестом активов "Северного потока-2"

Заместитель министра энергетики Польши Януш Ковальчик заявил о готовности оказывать давление на «Газпром» , в том числе с помощью ареста активов "Северного потока-2" с целью заставить российскую компанию выполнить решение Стокгольмского арбитража и изменить формулу цены на газ для Варшавы.

Ковальчик в интервью в интервью WProst ссылается в качестве примера на спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.

Стокгольмский арбитраж не уважает контракты

Стокгольмский арбитраж 30 марта 2020 года предписал изменить формулу ценообразования для определения цены поставок в рамках контракта о поставке газа, который Россия и Польша заключили в 1996 году. В соответствии с ним «Газпром» должен был пересчитать стоимость поставок с 2014 года и вернуть Варшаве сумму переплаты.

В Польше утверждают, что «Газпром» обязан вернуть около $1,5 млрд. Польская газовая кампания PGNiG обратилась к «Газпрому» с требованием пересчитать цены на газ, поставленный в последние недели, однако не получила ответа из Москвы.

Контракт от 1996 года предусматривает поставки в Польшу до 10 млрд куб. м. российского газа в год и действует до 2022 года. В 2012 году стоимость газа для Польши по этому контракту была снижена на 10%. В 2015 году PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж о новом снижении стоимости. По мнению польской стороны, цена газа в контракте завышена и не соответствует состоянию рынка. Арбитраж Стокгольма в июле 2018 года вынес промежуточное решение по иску PGNiG к «Газпрому» о пересмотре цен на газ в пользу Польши.

Польша шантажирует для заключения выгодного контракта с Россией

Как сказал "Правде.Ру" ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович, Стокгольмский арбитраж указан в контрактах с Украиной и Польшей как площадка для разрешения споров. И как показал опыт, на этой площадке успех у России "переменчивый".

Эксперт пояснил, что "Газпром" будет обращаться в юридические инстанции Швеции и оспаривать не самое решение арбитража по договору с PGNiG , а принципы, по которым выносилось решение.

"В крайнем случае «Газпром» может заплатить, как и Украине. Все равно это его бизнес не разрушит. Хотя в этом приятного, конечно, мало", - сказал Станислав Митрахович.

По его мнению, поляки пытаются тем самым "подготовить" «Газпром» к согласию на более выгодные для Польши условия нового контракта, потому что текущий контракт скоро кончится.

Польша говорит, что у нее есть американский сжиженный газ, катарский сжиженный газ и еще газ по трубе из Норвегии. Но, на самом деле, по словам эксперта, каждый из этих вариантов по-своему имеет минусы по сравнению с газом из Россией. Например, сжиженный газ дороже, чем газ, который идет по трубе. Кроме того Норвегия не может увеличить добычу газа, она может лишь его перенаправить: из Германии в Польшу.

Даже если Польша попытается арестовать активы "Газпрома", то "в лучшем случае у нее получится как у «Нафтогаза», который добился того, что «Газпром» лишался права продавать свои активы третьим лицам, но не добился того, чтобы эти активы передали именно «Нафтогазу", отметил Станислав Митрахович.

"Северный поток-2" будет закончен в начале 2021 года

Эксперт продолжил, что сценария полного отказа России от «Северного потока-2» не будет, потому что это будет поражением России, нанесет удар по ее имиджу и карману, потому что уже вложены очень большие деньги в этот проект. Этот проект объективно нужен и Германии, потому что она будет получать выгоду как транзитер.

"Очень странно в этой ситуации было бы его бросать. Тем более что на перспективу, если будет ценовая война дальше, то кто преимущество будет иметь? Тот, у кого есть своя труба. Если «Газпром» владеет «Северным потоком – 2», он может снижать для самого себя тарифы на транспорт этого газа" -, сказал эксперт.

Ориентируясь на слова Владимира Путина, он предположил, что трубопровод будет закончен в первом квартале 2021 года.

По его словам, с точки зрения бизнеса, если проект рассчитан на 40 лет, "какая разница, в каком месяце 2021 года он начнет работать". Тем более, что конкретно сейчас нет необходимости запускать "Северный поток-2" к какой-то конкретной дате, потому что в Европе низкий спрос в связи с кризисом коронавируса, а на транзит газа есть уже контракт с Украиной на 5 лет, отметил Станислав Митрахович.

"Я думаю, что на каком-то этапе трубоукладчик «Академик Черский», который нужно загрузить дополнительным оборудованием, принять экипаж, который умеет эти вещи делать, все-таки доберется до Балтики и будет эту трубу достраивать. Там работы не так много - 100 километров, и это вопрос нескольких недель. Оптимально, конечно, это сделать до того, как начнется похолодание. Потому что на Балтике удобно строить в летнее время и гораздо сложнее будет строить зимой", - резюмировал эксперт.

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