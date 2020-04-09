В ГТС Украины заявили: мы готовы к прекращению транзита газа из России

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий по оптимизации газотранспортной сети страны с тем, чтобы отказаться от транзита российского газа.

По его словам, необходимость этого диктуется строительством "Северного потока-2" и, хотя в Киеве уверены, что "пара лет до конца стройки точно есть", к худшему сценарию развития событий Украина готова.

"Мы со своей стороны, несомненно, продолжим попытки помешать строительству газопровода, но нам в этом вопросе необходима помощь американских и европейских партнеров. В случае если "Северный поток-2" все же построят, Украина вынуждена будет отказаться от транзита российского газа. И тогда у нас две альтернативы: