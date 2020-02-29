Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы. Ранее компания отказалась работать над прокладкой трубопровода "Северный поток-2" из-за санкций американской стороны.
Сейчас для введения в эксплуатацию трубопроводу не хватает около 160 километров. Президент России Владимир Путин утверждал, что "Северный поток-2" будет введен в эксплуатацию до конца 2020 года. Для его прокладки могут задействовать три специальных судна "Газпрома".
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.