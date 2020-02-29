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Компания Allseas оказалась без работы после отказа от укладки "СП-2"

Мир

Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы. Ранее компания отказалась работать над прокладкой трубопровода "Северный поток-2" из-за санкций американской стороны.

Сейчас для введения в эксплуатацию трубопроводу не хватает около 160 километров. Президент России Владимир Путин утверждал, что "Северный поток-2" будет введен в эксплуатацию до конца 2020 года. Для его прокладки могут задействовать три специальных судна "Газпрома".

 

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Компания Allseas оказалась без работы после отказа от укладки "СП-2"
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