Коронавирус угрожает российскому бюджету

Четверг в США завершился резким падением фондовых рынков. Индекс Dow Jones снизился на 1191 пункт, установив абсолютный рекорд: такое дневное снижение произошло впервые в истории. Фондовые рынки США официально вступили на территорию коррекции.

Кошмар на Уолл-стрит, или Четверг, 27

Опасения экономических последствий глобального распространения коронавируса заставили инвесторов начать экстренную распродажу акций. И Dow Jones, и другой ключевой фондовый индекс S&P 500 потеряли по 4,4% (последний ушел ниже психологически важной отметки 3000 и сейчас находится на уровне ниже 12% от достигнутого им пикового значения). Снизился за день на 4,6% индекс акций высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite.

Американский пациент

Все три индекса за короткий срок оказались на уровне ниже 10% их максимумов, что означает уверенное вступление рынков на территорию коррекции — при таком падении у многих брокеров и их клиентов автоматически срабатывают ограничивающие финансовые убытки этими самыми 10 процентами ордеры "продавать/stop loss". Угроза распространения заболевания в США уже материализовалась: хотя в Калифорнии болезнь диагностирована пока у одного человека, известно, что он не покидал территорию штата, и в его контактах не выявлены другие заболевшие.

Если движение вниз продолжится, то еще через 10% начинается так называемый "медвежий рынок" — это реальная распродажа переоцененных активов. В условиях нарушения экономических связей, вызванных пандемией, снижается доходность деятельности компаний или даже фиксируются убытки — курс акций из-за этого расти не может, только наоборот. Компании уже начали выпускать предупреждения инвесторам, что квартальные прибыли окажутся ниже ранее сделанных прогнозов. В частности, такое предупреждение выпустил Microsoft.

Рецессия уничтожит Дональда Трампа

Ведущий инвестиционный банк Goldman Sachs в аналитической записке для своих клиентов и вовсе был пессимистичен: доходность американских компаний на протяжении всего 2020 года может быть близка к нулевой. При этом усугубление экономических проблем, связанных с пандемией, на ноябрьских выборах президента США может стоить Дональду Трампу его кресла.

"Если эпидемия коронавируса значительно затронет экономический рост в США, это повысит вероятность победы кандидата от Демократической партии", — отмечают аналитики Goldman Sachs.

Ключевым, по их мнению, фактором, определяющим предпочтение избирателей, станет экономическая ситуация в стране во втором квартале.

Нельзя исключать, что коронавирус в состоянии вызвать не только замедление темпов экономического роста в США, но и самую настоящую рецессию. Аналитики рейтингового агентства Moody's повысили вероятность такого развития событий в первой половине этого года с 20 до 40%. В среду бывший председатель правления Федерального резерва Джанет Йеллен также не исключила такой возможности.

Вирус и российский бюджет

Коронавирус ожидаемо не пощадил и другие рынки — и европейские, и, конечно, азиатские. В Лондоне другой ведущий фондовый индекс FTSE 100 также оказался на территории коррекции. Цены на нефть продолжили снижение. 27 февраля котировки Brent достигли уровня 50,97 доллара за баррель — менее чем за неделю цены упали на 12%. Цена российской экспортной смеси Urals ушла ниже 50 долларов — подешевев до 49,35 доллара за баррель.

А это означает, что котировки сейчас находятся на уровне существенно ниже прогноза правительства, сверставшего бюджет — ожидаемая среднегодовая цена 57,7 доллара за баррель. Они близки к так называемому базовому (читай: минимальному) уровню — 42 доллара. Последний и является настоящим рубежом, за которым следует неисполнение бюджета и его сокращение. Тем не менее нынешний уровень цен на нефть означает стремительно сокращающиеся дополнительные доходы бюджета (которые в "мирное время" пополняют "подушку безопасности" — Фонд национального благосостояния (ФНБ)).

Правительство может столкнуться с проблемой исполнения бюджета — и это произойдет быстрее, чем ожидается.

Традиционный метод лечения: девальвация.

Не удивительно, что рубль уже почувствовал влияние пандемии. С 21 февраля его курс к доллару снизился почти на 5% — с 64,07 до 67,34 рублей. По сути, происходит предупредительная девальвация на случай дальнейшего ухудшения ситуации: преодоление отметки 67 указывает на возможный переход плавающего курса в диапазон 67 — 72 рубля за доллар. Бюджет при таком курсе исполнять удобнее, а граждане как-нибудь перетопчутся в магазинах (им не впервой, да они особо и не ропщут). Но понятно, что если дело действительно дойдет до масштабной глобальной пандемии и серьезного ущерба экономическим связям между странами, такой девальвацией ограничиться не удастся. Усиление налогового администрирования в отношении и компаний, и частных лиц также неизбежно — проще говоря, выжимать будут по полной и еще больше. Учитывая происхождение нынешнего главы кабинета министров России, станет очень естественным подходом к решению задач.

Неприятные сюрпризы не закончились

По последним данным, в мире выявлено уже более 83 тысяч заболевших, более 2800 человек стали жертвами заболевания. За пределами Китая по числу диагнозов лидирует Южная Корея — более 2300 заболевших. Высокая контагиозность COVID19 обеспечивает стремительную скорость его распространения. Иран обладает печальным лидерством по числу погибших от болезни за пределами Китая — здесь скончалось 26 человек. При этом настораживает тот, факт, что пока официально в стране заболевание диагностировано лишь у 245 человек — учитывая число погибших и известный по другим регионам показатель смертности от COVID19, очевидно, что вспышка захватывает гораздо большее число людей. В Японии почти на месяц закроются школы — отношение к детям и их здоровью здесь поистине, как к святыням. Правда, работающие родители не очень рады неожиданным каникулам — не ясно, с кем оставлять ребенка на такой долгий срок.

Россия также не сможет избежать глобальной пандемии. Вопрос только, в каких масштабах это произойдет, будут ли здесь закрывать школы и предприятия. В любом случае очевидно, что остающийся во многом неизученным вирус еще покажет себя — и в стране, и в мире.