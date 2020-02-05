Коронавирус: чем он опасен для мировой экономики

Эпидемия коронавируса пугает человечество непредсказуемостью и фатальностью, однако для мировой экономики она не менее опасна.

Когда коронавирус МАССОВО придет в Россию?

На очереди металлы

Страны-экспортеры обеспокоены падением цен на нефть из-за снижения спроса со стороны Китая. Блок OPEC+ готовится провести экстренную встречу в середине февраля, на которой может быть принято решение о снижении добычи ее участниками. В частности, эту тему обсуждали 3 февраля во время телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

"С обеих сторон подтверждена готовность к дальнейшей координации действий в формате ОПЕК+ по обеспечению стабильности глобального нефтяного рынка", — говорится в официальном сообщении.

Urals и мир

Этот разговор, также как и признаки обеспокоенности со стороны других стран-экспортеров нефти (в том числе Ирана), возымел свое действие. Падение цен на черное золото затормозилось, и даже произошел небольшой отскок цены.

Утром 4 февраля апрельские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,53% до 54,74 доллара за баррель.

Цена марки WTI выросла в цене на 1,5%, до $50,86 за баррель. Однако называть это переломом тенденции явно преждевременно.

Российская экспортная смесь Urals менее чем за месяц потеряла в цене почти 9% — котировки скатились с 61,75 долларов за баррель в первый торговый день этого года 9 января до 53,5 на закрытие 3 февраля.

Сам по себе китайский маршрут занимает 12-16% всего российского экспорта углеводородов (включая газоконденсат). Основным импортером российской нефти остается Европа — Нидерланды, Германия и другие страны ЕС. Согласно данным Минэнерго, в январе 2020 Россия экспортировала в страны дальнего зарубежья (то есть без учета Беларуси и других участников блока ЕАЭС) 21,3 млн тонн — то есть в среднем 5,04 млн баррелей в сутки.

Таким образом, сейчас из-за снижения цены нефтеэкспортеры каждый день недосчитываются 2,6 миллиарда рублей.

Импортер №1

Китай — крупнейший импортер нефти в мире. Каждый день страна потребляет почти 14 млн баррелей черного золота. С 2007 года этот показатель почти удвоился — тогда промышленным предприятиям и гражданам Поднебесной хватало 7,7 млн баррелей в сутки. Поэтому когда китайское потребление падает почти на 20%, это эквивалентно спросу со стороны Великобритании и Италии вместе взятых. Собственная добыча приносит Китаю лишь 4 млн (по этому показателю Китай борется с Канадой за четвертое и пятое места в мире). Недостающие 10-11 страна импортирует. Около 1 млн баррелей в сутки китайские НПЗ перерабатывают и отправляют на экспорт в виде масел и других продуктов.

Поэтому 3 февраля Sinopec (государственный концерн, который объединяет НПЗ) объявил о сокращении закупок на 12%.

Металлы лихорадит

Другие рынки, на которых продаются товары, необходимые для промышленности Китая, также испытывают потрясения. Цена на медь на Лондонской бирже металлов, которая 16 января достигала оптимистической отметки 6343 долларов за тонну, скатилась в последний день месяца до 5,567. Причина все та же: снижение спроса со стороны Китая, который поставляет практически половину от мирового. В прошлом году страна каждый месяц покупала в среднем 290 тысяч тонн меди.

Другой "хлеб" промышленного производства — железная руда — также спикировал от 92,44 доллара в последний день января до 78,33 за тонну в понедельник 3 февраля, и сейчас котировки удерживаются на уровне чуть выше 81 доллара.

Перспективы

Согласно последним данным, в мире зафиксировано более 20400 случаев заражения коронавирусом (427 человек умерло). По оптимистическим прогнозам, в ближайшие две недели вспышка может пойти на убыль. Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева заявила о том, что эпидемия окажет лишь кратковременный негативный эффект на динамику роста мировой экономики. В то же время она оговорилась:

"Мы должны по-прежнему очень внимательно отслеживать текущую ситуацию, оценивая усилия по предотвращению распространения коронавируса и их эффективность".

Что касается влияния на экономику Китая, то экономист правительственной китайской Академии общественных наук Чжан Мин предположил, что в первом квартале будет зафиксировано замедление роста ниже 5% в годовом исчислении. В любом случае, похоже, что ущерб от вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом, будет более значителен, чем от эпидемии SARS 2002 года. Тогда Китай еще не был так интегрирован в мировую экономику.

В состав ОПЕК входят 15 стран, которые производят суммарно почти 44% нефти в мире, располагая 80% разведанных резервов:

Алжир

Ангола

Венесуэла

Габон

Иран

Ирак

Катар

Конго

Нигерия

Объединенные Арабские Эмираты

Саудовская Аравия

Эквадор

Экваториальная Гвинея

Россия не является членом ОПЕК, но принимает регулярное участие во встречах членов организации с 1998 года. Формат взаимодействия получил название ОПЕК+