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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Аналитик банка: санкции на госдолг не повредят экономике России

Экономика » Финансы » Ценные бумаги print

Вероятность одобрения любого закона, по которому в США будет запрет на покупку российского долга "достаточно низкая", полагает аналитик банка Nordea Григорий Жернов. По его словам, на российских ОФЗ американцы хорошо зарабатывают.


Комментарии. Будет ли Банк России поддерживать рубль и рублёвый госдолг / Новости от 07.06.2019 18:16

Палата представителей поддержала инициативу о включении в проект оборонного бюджета на следующий год запрета на операции с российским госдолгом. Поправка предусматривает и механизм для снятия этих санкций. Если администрация США придет к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла, и если конгресс согласится с этим выводом, то санкции будут сняты. Сам проект бюджета миообороны еще не одобрен. Его будет подписывать президент США Дональд Трамп после того, как документ утвердит палата представителей и сенат.

Как сказал "Правде.Ру" аналитик банка Nordea Григорий Жернов, такие инициативы неоднократно были озвучены, и законопроекты, которые запрещают американцам покупать российский госдолг, уже давно рассматриваются в США. Однако, по мнению эксперта, вероятность выполнния такого сценария выглядит "достаточно низкой"." Именно поэтому мы не видим ни сильной реакции рубля на данное сообщение, ни какой-либо реакции российских CDS (рисковая премия в отношении активов), которые находятся на минимальных отметках с лета прошлого года после того, как санкционная риторика против России была довольно сильно ужесточена", — отметил Григорий Жернов.

Тем не менее, попытки такого санкционного давления на Россию будут нарастать при приближении выборов президента США в ноябре 2020 года, продолжил аналитик. В долгосрочной перспективе это будет несколько ограничивать потенциал укрепления рубля, сказал он.

По словам Григория Жернова, в последние несколько месяцев был очень высокий спрос нерезидентов на российские облигации, в том числе, со стороны американцев. "И этот высокий спрос на ОФЗ (облигации федерального займа) и был одним из драйверов рубля. Рубль выглядит довольно привлекательным. С учетом того, что у нас ожидается снижение ставки от Банка России в ближайшем будущем, все, в том числе и американцы, хотят заработать", отметил эксперт.

Он полагает, что в случае все же реализации этой инициативы, российская валюта может упасть довольно сильно, потому что американцы будут распродавать российские активы, но "это не может сильно ударить по экономике" из-за большого профицита бюджета и роста резервов.

"И плюс у нас в целом очень низкий государственный долг, то есть для его выплаты нам не обязательно будет применять методы рефинансирования. С этой точки зрения, платежеспособность России никак не пострадает. В целом это просто негативный сигнал для всех: смотрите, на Россию наложены санкции, и вряд ли вы можете заключать с ней долгосрочные контракты", — сделал вывод Григорий Жернов.

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Темы офз госдолг курс рубля григорий жернов экономика россии антироссийские санкции
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