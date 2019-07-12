Аналитик банка: санкции на госдолг не повредят экономике России

Вероятность одобрения любого закона, по которому в США будет запрет на покупку российского долга "достаточно низкая", полагает аналитик банка Nordea Григорий Жернов. По его словам, на российских ОФЗ американцы хорошо зарабатывают.
Палата представителей поддержала инициативу о включении в проект оборонного бюджета на следующий год запрета на операции с российским госдолгом. Поправка предусматривает и механизм для снятия этих санкций. Если администрация США придет к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла, и если конгресс согласится с этим выводом, то санкции будут сняты. Сам проект бюджета миообороны еще не одобрен. Его будет подписывать президент США Дональд Трамп после того, как документ утвердит палата представителей и сенат.
Как сказал "Правде.Ру" аналитик банка Nordea Григорий Жернов, такие инициативы неоднократно были озвучены, и законопроекты, которые запрещают американцам покупать российский госдолг, уже давно рассматриваются в США. Однако, по мнению эксперта, вероятность выполнния такого сценария выглядит "достаточно низкой"." Именно поэтому мы не видим ни сильной реакции рубля на данное сообщение, ни какой-либо реакции российских CDS (рисковая премия в отношении активов), которые находятся на минимальных отметках с лета прошлого года после того, как санкционная риторика против России была довольно сильно ужесточена", — отметил Григорий Жернов.
Тем не менее, попытки такого санкционного давления на Россию будут нарастать при приближении выборов президента США в ноябре 2020 года, продолжил аналитик. В долгосрочной перспективе это будет несколько ограничивать потенциал укрепления рубля, сказал он.
По словам Григория Жернова, в последние несколько месяцев был очень высокий спрос нерезидентов на российские облигации, в том числе, со стороны американцев. "И этот высокий спрос на ОФЗ (облигации федерального займа) и был одним из драйверов рубля. Рубль выглядит довольно привлекательным. С учетом того, что у нас ожидается снижение ставки от Банка России в ближайшем будущем, все, в том числе и американцы, хотят заработать", отметил эксперт.
Он полагает, что в случае все же реализации этой инициативы, российская валюта может упасть довольно сильно, потому что американцы будут распродавать российские активы, но "это не может сильно ударить по экономике" из-за большого профицита бюджета и роста резервов.
"И плюс у нас в целом очень низкий государственный долг, то есть для его выплаты нам не обязательно будет применять методы рефинансирования. С этой точки зрения, платежеспособность России никак не пострадает. В целом это просто негативный сигнал для всех: смотрите, на Россию наложены санкции, и вряд ли вы можете заключать с ней долгосрочные контракты", — сделал вывод Григорий Жернов.
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