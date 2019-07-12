В конгрессе США одобрили идею введения санкций против госдолга России

Палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 год, которая предусматривает возможность введения санкций в отношении государственного долга России.



В Конгрессе США единогласно одобрили санкции против «Северного потока – 2» / Новости от 27.06.2019 14:35

Инициатива была предложена конгрессменами-демократами. Поправка подразумевает "серьезные санкции против российского государства" и не позволит гражданам США инвестировать в российские гособлигации.

"Она предусматривает и механизм для снятия этих санкций, если администрация придет к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла, и если конгресс согласится", - сказал один из авторов поправки, демократ Брэдли Шерман.

С 3 апреля на рассмотрении конгресса уже находится проект под названием "Защита выборов от угроз путем принятия закона о красных линиях", который предусматривает введение санкций против России. Документ предлагает ввести ограничительные меры в отношении банковского, энергетического и оборонного секторов РФ.