Плата за парковку: другая сторона медали

В середине декабря в некоторых районах центра российской столицы ощутимо выросли цены на парковку. Еще одно новшество — отмена бесплатной парковки по воскресеньям. Правда, в праздничные дни поставить свою машину все еще можно будет бесплатно.

В основном речь идет об улицах в пределах Бульварного кольца. В частности, максимальный тариф в размере 380 рублей в час установлен на Тверской улице, Арбате, Патриарших прудах, а также на Петровке и Неглинной. Кроме того, подняты тарифы на парковку возле Москва-Сити (то есть в данном случае возле Третьего транспортного кольца).

Вообще говоря, тарифы возросли и на многих улицах между Бульварным и Садовым кольцом. Не до 380 рублей, конечно, но тоже заметно.

Речь идет не только о повышении. К примеру, на многих улицах в пределах того же Бульварного кольца введены в действие так называемые "пониженные круглосуточные" тарифы — 100 рублей в час днем, 80 рублей в час ночью. А на некоторых улицах (например, на Садово-Спасской улице и Коровьем валу) действуют дифференцированные тарифы, которые стали дешевле, нежели были до декабря 2018 года.

В любом случае стоит свериться с тарифом перед поездкой, чтобы стоимость парковки не стала неприятным сюрпризом. Впрочем, это правило в достаточной степени универсально и применимо не только в вышеозначенном случае.

Понятно, что повышение цен на что бы то ни было положительных эмоций не добавляет. Касается это и парковочных мест.

Очевидно, следует смотреть на проблему комплексно. То, что недостаток свободного пространства для парковки автомобилей в центре города является проблемой — факт, о котором давно и хорошо известно. Радикально решить его так, чтобы всем стало хорошо, едва ли возможно. Такого рецепта не придумали пока что ни в одном мегаполисе мира, Москва здесь не исключение.

Единственный более-менее действенный метод — постепенное повышение стоимости парковки до уровня, позволяющего снизить транспортную нагрузку. В данном случае, по предварительным расчетам, речь идет о 15-ти процентном снижении такой нагрузки.

Разумеется, метод отнюдь не самый приятный. И едва ли городские власти пользовались бы только им, будь другие разумные альтернативы.

Кроме того, стоит помнить об интересах людей, которые не приезжают на работу в центр Москвы, а постоянно здесь живут. А таких довольно много.

После введения системы платной парковки в центре для автовладельцев, проживающих в центральных районах столицы, были введены так называемые резидентные разрешения. Тоже небесплатные, надо заметить — 3000 рублей в год за круглосуточную парковку. С 20.00 до 8.00 утра можно парковать бесплатно.

Но резидентное разрешение — это не индульгенция. То есть его обладатель не имеет возможности требовать от другого человека убрать машину только на том основании, что он вот в этом доме живет и право имеет здесь оставить свой автомобиль. Право, конечно, имеет — но что делать, если все места заняты, хоть бы и глубокая ночь на дворе? Наряд полиции и эвакуатор вызывать? Так не приедут, ибо оснований нет, коль скоро парковка оплачена…

Повторимся — любую проблему следует рассматривать комплексно. Тарифы на парковки не исключение. Хотя, конечно, порой очень сложно исключить эмоциональную составляющую и рассуждать только рационально.

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