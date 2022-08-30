Беглов загоняет Петербург в долги?

Роскошная жизнь губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и увеличение зарплат государственным служащим вынудят город увеличить госдолг, поскольку бюджет Северной столицы оказался меньше, чем потребности городских ведомств.

Председатель Комитета финансов Смольного Светлана Енилина сообщает, что на сегодняшний день базовые объемы бюджета Санкт-Петербурга меньше, чем потребности городских ведомств. Из-за этого, по словам эксперта, Петербургу придется увеличить свои долги.

"По нашей оценке мы чисто доходами не обеспечим потребность расходов. Соответственно, это повлечет формирование дефицитного бюджета, а в последующем — и увеличение государственного долга", — заявила Енилина.

Стоит отметить, что долги Петербурга продолжают расти из года в год. Тенденция занимать появилась сравнительно недавно — с приходом Александра Беглова на пост губернатора. Так, например, в 2019 году, когда градоначальник занял должность, государственный долг Северной столицы составлял 30,1 миллиарда рублей. В 2020 году он увеличился больше чем в 2 раза и составил 85,1 миллиарда рублей (рост составил 182,4%).

Журналисты отмечали, что стремительный рост закредитованности Петербурга напрямую связан с низкими экономическими показателями. Для создания видимости развития города Беглов вынужден регулярно просить деньги у Москвы, но даже это не помогает покрывать постоянно увеличивающиеся расходы. В случае, если поток федеральных денег окажется перекрытым, то неизвестно, каким образом Петербург будет обслуживать взятые по инициативе губернатора инфраструктурные кредиты.

С тех пор ничего не изменилось — Санкт-Петербург продолжает набирать новые кредиты. Согласно информации, размещенной на официальном портале Министерства финансов, в августе 2021 года общий объем госдолга города составлял 86 миллиардов 6 миллионов рублей. Год спустя, в августе 2022 года, сумма увеличилась до 90 миллиардов 706 миллионов рублей. То есть госдолг Петербурга за год увеличился на 5 миллиардов 700 миллионов рублей.

Именно поэтому потребности, о которых говорит представитель Комитета финансов Светлана Енилина, вызывают серьезные вопросы. При условии, что совсем недавно правительство Санкт-Петербурга анонсировало увеличение заработных плат для всех чиновников "за особые условия труда". Как отмечали журналисты, прибавка обойдется городскому бюджету в 9 миллиардов рублей ежегодно.

Журналисты отдельно обратили внимание на непомерные расходы из городского бюджета на содержание губернатора Александра Беглова. Так, в частности, отмечалось, что затраты градоначальника составляют почти полмиллиона рублей ежемесячно.

Исходя из вышеприведенной информации возникает логичный вопрос, действительно ли это оправданные расходы на содержание чиновников, если в конечном итоге Петербургу вновь придется просить денег у Москвы, а возвращаться эти долги будут за счет налогов, уплаченных простыми петербуржцами и представителями бизнеса.