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Автор Ольга Лазарева

Беглов загоняет Петербург в долги?

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Роскошная жизнь губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и увеличение зарплат государственным служащим вынудят город увеличить госдолг, поскольку бюджет Северной столицы оказался меньше, чем потребности городских ведомств.

Беглов загоняет Петербург в долги?

Председатель Комитета финансов Смольного Светлана Енилина сообщает, что на сегодняшний день базовые объемы бюджета Санкт-Петербурга меньше, чем потребности городских ведомств. Из-за этого, по словам эксперта, Петербургу придется увеличить свои долги.

"По нашей оценке мы чисто доходами не обеспечим потребность расходов. Соответственно, это повлечет формирование дефицитного бюджета, а в последующем — и увеличение государственного долга", — заявила Енилина.

Стоит отметить, что долги Петербурга продолжают расти из года в год. Тенденция занимать появилась сравнительно недавно — с приходом Александра Беглова на пост губернатора. Так, например, в 2019 году, когда градоначальник занял должность, государственный долг Северной столицы составлял 30,1 миллиарда рублей. В 2020 году он увеличился больше чем в 2 раза и составил 85,1 миллиарда рублей (рост составил 182,4%).

Журналисты отмечали, что стремительный рост закредитованности Петербурга напрямую связан с низкими экономическими показателями. Для создания видимости развития города Беглов вынужден регулярно просить деньги у Москвы, но даже это не помогает покрывать постоянно увеличивающиеся расходы. В случае, если поток федеральных денег окажется перекрытым, то неизвестно, каким образом Петербург будет обслуживать взятые по инициативе губернатора инфраструктурные кредиты.

С тех пор ничего не изменилось — Санкт-Петербург продолжает набирать новые кредиты. Согласно информации, размещенной на официальном портале Министерства финансов, в августе 2021 года общий объем госдолга города составлял 86 миллиардов 6 миллионов рублей. Год спустя, в августе 2022 года, сумма увеличилась до 90 миллиардов 706 миллионов рублей. То есть госдолг Петербурга за год увеличился на 5 миллиардов 700 миллионов рублей.

Именно поэтому потребности, о которых говорит представитель Комитета финансов Светлана Енилина, вызывают серьезные вопросы. При условии, что совсем недавно правительство Санкт-Петербурга анонсировало увеличение заработных плат для всех чиновников "за особые условия труда". Как отмечали журналисты, прибавка обойдется городскому бюджету в 9 миллиардов рублей ежегодно.

Журналисты отдельно обратили внимание на непомерные расходы из городского бюджета на содержание губернатора Александра Беглова. Так, в частности, отмечалось, что затраты градоначальника составляют почти полмиллиона рублей ежемесячно.

Исходя из вышеприведенной информации возникает логичный вопрос, действительно ли это оправданные расходы на содержание чиновников, если в конечном итоге Петербургу вновь придется просить денег у Москвы, а возвращаться эти долги будут за счет налогов, уплаченных простыми петербуржцами и представителями бизнеса.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы санкт-петербург александр беглов
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