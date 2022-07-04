Беглов попал в "шорт-лист" губернаторов под угрозой отставки

В июле ожидается новая волна "губернаторских ротаций", под которую могут попасть главы от 5 до 10 российских регионов. По информации ряда источников, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на фоне низкого уровня поддержки патриотической повестки и решения повысить себе и петербургским чиновникам зарплату уже определен в пятерку "лидеров" списка, имея все шансы стать одним из наиболее вероятных кандидатов "на вылет".

В субботу, 2 июля, в ряде телеграм-каналов появилась информация об очередных "губернаторских ротациях", которые вновь могут произойти в первой декаде июля и включать в себя от 5 до 10 регионов. В связи с этим региональные выборы могут быть назначены уже на 2023 год.

В понедельник авторы "Незыгаря" опубликовали "шорт-лист" из 5 губернаторов "в режиме мобилизации", в который вошли

глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, руководитель Республики Карелия Артур Парфенчиков, глава Республики Крым Сергей Аксенов, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Одной из основных причин включения Александра Дмитриевича в список глав регионов под угрозой отставки называют высокий антирейтинг градоначальника, который препятствует реализации патриотической повестки в Северной столице в условиях проведения спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.

"По оценкам экспертов, Беглов, пытаясь компенсировать провалы, добился того, что Кремль поручил Санкт-Петербургу восстановление Мариуполя, а самому губернатору "шефство", однако возможность получения столь нужных ему политических дивидендов неочевидна ввиду недостаточной эффективности экономической политики Смольного и провалов в информационной политике", — пишет "Незыгарь".

Стоит отметить, что недавний скандал со срывом патриотической выставки "Мариуполь — битва за русский мир" чиновниками администрации Пушкинского района вызвал широкий общественный резонанс и стал объектом внимания не только региональной, но и федеральной медиа повестки. Однако никаких решительных действий со стороны Беглова — губернатора Петербурга, городом-побратимом которого был объявлен Мариуполь — так и не последовало. В настоящее время по факту инцидента проверку проводят сотрудники Следственного комитета России, Генеральной Прокуратуры и Федеральной службы безопасности.

Еще одним важным показателем является тот факт, что губернатор Беглов находится под постоянной критикой со стороны общественности в связи с неудовлетворительной работой Смольного и подведомственных ему профильных комитетов по решению социальных и коммунальных проблем города, среди которых можно выделить провальные транспортную и мусорную реформы, уничтожение исторического облика Петербурга и объектов культурного наследия при бездействии и попустительстве городской администрации, а также острую нехватку социальной инфраструктуры. Кроме того, бурю негатива вызвало решение главы региона повысить зарплату себе и чиновникам на 20% за "особые условия работы", что в результате привело к новой волне возмущения в обществе.