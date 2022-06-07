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Автор Ольга Лазарева

Петербург отстает на 20-30 лет в развитии транспортной инфраструктуры – политолог Пашковский

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Комментируя новую модель транспортного обслуживания в Санкт-Петербурге, политолог Евгений Пашковский выделил основные проблемы проводимой Смольным транспортной реформы, среди которых —

Петербург отстает на 20-30 лет в развитии транспортной инфраструктуры – политолог Пашковский
  • слаборазвитая связь между районами,
  • острая нехватка финансирования
  • и отсутствие координации в работе профильных комитетов.

В Северной столице продолжается процесс внедрения новой модели транспортного обслуживания (НМТО), второй этап которой стартовал 1 июня. Однако в ходе реализации всей транспортной реформы, начавшейся еще в начале апреля, наблюдается ряд системных проблем, которые в Смольном не могут решить до сих пор.

Основными причинами критики в адрес администрации губернатора Александра Беглова со стороны общественности и экспертного сообщества стали

  • непродуманные новые маршруты,
  • отсутствие системы информирования,
  • сбои в работе системы оплаты проезда
  • и упразднение сети маршрутных такси.

Ситуацию в беседе с корреспондентом нашего издания оценил старший преподаватель кафедры политологии РГПУ им. А. И. Герцена Евгений Пашковский, обратив внимание на тот факт, что одна из главных проблем заключается в слаборазвитой связи между районами, в связи с чем возникают определенные трудности.

"Нужно связать Приморский район с Калининским, Выборгским. Здесь мы сталкиваемся со сложностями. Еще большая проблема — это связь Санкт-Петербурга с Ленинградской областью, мы имеем в виду и пригороды нашего города, и города Ленинградской области, которые интегрированы с Санкт-Петербургом — это Кудрово, Мурино, Всеволожск, плюс Гатчина, маршруты межрегионального типа. Нужно работать и просчитывать вплоть до того, что те маршруты, которые были, прямо их дублировать на 100 процентов и заменять автобусами", — убежден политолог.

По его словам, эту проблему надо решать и город безусловно должен провести в этом вопросе "работу над ошибками". При этом эксперт напомнил, что на 15 июля запланирован третий — последний — этап транспортной реформы, но на самом деле этого недостаточно в сложившихся реалиях. Пашковский считает, что Петербургу нужны как минимум еще и четвертый, и пятый этапы, в рамках которых следует детально корректировать маршруты, чтобы изменить недостатки реформы в лучшую сторону.

"Может быть тогда, действительно, в Санкт-Петербурге заработает нормальный общественный транспорт. Останавливаться на автобусах не нужно, нужно восстанавливать трамвайную сеть, нужно работать над тем, чтобы интегрировать железную дорогу, вплоть до того, чтобы увеличивать количество маршрутов, пригородных электричек по Сестрорецкому направлению и сокращать интервалы движения поездов, давать возможность привязывать их к улично-дорожной сети, автобусам и трамваям, чтобы интегрированная система транспорта была", — объяснил преподаватель.

Также он отметил, что НМТО в Петербурге требует очень серьезного увеличения финансирования, так как нужно реально модернизировать транспортную инфраструктуру, а для этого необходимо строить транспортно-пересадочные узлы и новые станции метро. Если этого не сделать, уверен политолог, даже те попытки решения проблем с улично-дорожной сетью, о которых он говорил, будут лишь на два-три года, после чего город столкнется с той же самой проблемой.

"Нужно использовать всевозможные резервы, чтобы добиваться развития инфраструктуры опережающими темпами. У нас не строится метро, и мы опаздываем на 20-30 лет в каких-то вопросах. Должна быть политика транспортного развития. Нужно координировать деятельность КРТИ и Комтранса, потому что здесь развитие инфраструктуры неотделимо от транспортного ведомства, и разделение их — это ошибка, они должны вместе идти. Если это и могут быть разные комитеты, то в любом случае их должен координировать один человек, и он должен разбираться и в транспортной инфраструктуре, и в транспорте, чтобы было некое целостное видение", — считает Пашковский.

Стоит отметить, что ранее глава Комитета по транспорту Кирилл Поляков уклонился от оценки итогов первого этапа транспортной реформы, но признал массовые сбои в техническом обеспечении НМТО. Эксперты полагают, что уход от прямой оценки результатов своей работы связан с активной критикой со стороны петербуржцев. Как отмечал представитель Движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик, "народная" оценка транспортной реформы даже по десятибалльной шкале вряд ли поднимется выше "двойки", однако Поляков в таких обстоятельствах просто не может сказать правду, поскольку это станет открытым признанием его собственных ошибок.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы санкт-петербург александр беглов общественный транспорт
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