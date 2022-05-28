Разбитые дороги и провалы реформ не помешали Беглову "успешно" развивать Петербург

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в День рождения города, который прошел 27 мая, подвел итоги прошедшего года и рассказал о планах по дальнейшему развитию Северной столицы. Градоначальник заявил, что Петербург продолжает меняться к лучшему, однако не стал упоминать о множестве нерешенных проблем и проваленных реформ.

Беглов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил, что на сегодняшний день Санкт-Петербург развивается по четырем направлениям: "Комфортный город", "Умный город", "Социальный город" и "Открытый город".

Градоначальник подробно описал программу "Комфортный город", указав, что инфраструктура современного Петербурга — "слоеный пирог".

Больше всего вопросов из приведенного Бегловым списка вызывает 4-й слой, в который входят дороги, мосты, развязки и транспорт, помогающие комфортно передвигаться по Санкт-Петербургу.

Губернатор не стал упоминать огромное количество нерешенных проблем, связанных с этим пунктом. Например, петербуржцы не перестают жаловаться на ужасное состояние дорожного покрытия. Так, в минувшем феврале на портале "Наш Санкт-Петербург" накопилось более трех тысяч жалоб на неудовлетворительное состояние дорог. Большинство из них остается нерешенными до сих пор, несмотря на появление новых.

Не лучше дела обстоят с обещаниями Смольного о строительстве новых мостов. Так, Большой Смоленский мост только недавно начали проектировать, а анонсированная широтная магистраль, получившая название "Восточный скоростной диаметр", не имеет полноценного проекта. Помимо того, петербуржцы продолжают ждать реконструкции Цимбалинского и Рыбацкого мостов.

Строительство новых развязок также вызывает огромное количество вопросов. Совсем недавно в Смольном заявили, что планируют снести восемь зданий на проспекте Обуховской обороны для строительства на их месте развязки для моста, объяснив это "потерей исторической ценности" сооружений. Петербуржцы не оценили идею, указав, что за состоянием этих зданий не следили специально, чтобы в последствии снести, а освободившуюся территорию использовать под свои нужды.

Однако наибольшее возмущение у жителей Санкт-Петербурга вызывает транспортный вопрос. 1 апреля в городе стартовала так называемая транспортная реформа, которая должна была улучшить жизнь петербуржцев, но на деле лишь создала дополнительные проблемы. Так, по улицам Северной столицы практически перестали курсировать маршрутки, на место которых пришли автобусы.

Помимо того, привычные маршруты изменились и удлинились. Из-за этого петербуржцы вынуждены намного дольше ждать транспорта, в результате чего начали опаздывать и массово жаловаться в социальных сетях. Подобные нововведения привели к увеличению пассажиропотока в метрополитене, из-за чего в петербургской подземке все чаще случаются коллапсы. Примечательно, что множество экспертов признали реформу полностью провалившейся. По их мнению, в этом виноваты чиновники, которые за несколько лет не смогли продумать все нюансы.

Однако, несмотря на все проблемы, Беглов продолжает заявлять об "успешном" развитии города. Это в очередной раз указывает на то, что все заявления градоначальника являются банальным популизмом, призванным повысить обвалившийся рейтинг доверия петербуржцев.