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Автор Ольга Лазарева

У Беглова крыша протекла

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В текущем зимнем сезоне 2021-2022 петербуржцы массово жалуются на многочисленные протечки крыш в квартирах на верхних этажах жилых зданий.

Не смог избежать таких неприятностей даже знаменитый петербуржец, актер и телеведущий Андрей Ургант, чью квартиру на Литейном проспекте затопило в День всех влюбленных 14 февраля. Судя по тому, с какой скоростью и ответственностью Администрация Смольного решает подобные проблемы, у петербуржцев складывается мнение, что основной причиной текущего беспредела является другая серьезная протечка — в "крыше" губернатора города Александра Беглова, демонстрирующего удивительную бездарность в вопросах управления городом.

"Хлынула сумасшедшая струя"

Петербуржцы борются с протечками крыш
Петербуржцы борются с протечками крыш

Проблемы состояния жилых зданий, в особенности — исторического архитектурного наследия, в Петербурге существуют уже давно. Местные жители не раз "били в набат", обращаясь во все возможные службы чтобы остановить разрушение исторического фонда города и провести капитальный ремонт нуждающихся в нем зданий. Однако, по всей видимости, действующая команда губернатора Александра Беглова не считает проблему такой уж значимой. В текущем зимнем сезоне количество жалоб на неожиданный "дождь" с потолков квартир многократно увеличилось. Не обошла неприятность и жилище известного телеведущего и актера Андрея Урганта, который обнаружил сюрприз в виде протечек на потолке и стене в своей квартире на Литейном проспекте в доходном доме Пастуховых-Оржевских.

По словам актера, ранее он уже неоднократно общался с представителями отвечающего за данный дом Жилкомсервиса № 1 Центрального района, однако это ни к чему не привело. В конечном итоге Ургант был вынужден за свой счет отремонтировать порядка 120 квадратных метров крыши при помощи листового железа и частной аварийной бригады.

Последний инцидент не стал исключением — несмотря на имеющиеся видео-доказательства и известность многолетней проблемы, в администрации Центрального района заявили, что им необходимо сначала проверить информацию, а представители ЖКС №1 вообще воздержались от каких-либо комментариев.

"Более 20 лет назад я приобрел эту квартиру, и в первое же лето, когда были чудовищные грозы, протекла крыша. Я обратился в компанию, сейчас они называются ЖКС. Они сказали, что это их забота: должны кровлю, рабочих, транспорт — обязаны все сделать. Но ничего из вышеперечисленного нет, поэтому ничего не сделали. Я вызвал частную аварийную бригаду и 120 квадратных метров крыши за свои деньги покрыл листовым железом. Потом начались эти сумасшедшие зимы, когда каждый год то что-то подтечет, то, как в этот раз, хлынула сумасшедшая струя, будто я включил какой-то кран", — рассказал Ургант.

Актер и в этом сезоне общался с управляющей компанией, приглашал ее представителей лично убедиться в масштабах проблемы и зафиксировать ее, но коммунальщики так и не пришли, сославшись на вспышку Covid-19.

Примечательно, что согласно графику капремонта многоквартирных домов, крышу доходного дома Пастуховых-Оржевских собираются ремонтировать не ранее 2030 года, несмотря на плачевное состояние кровли.

За капремонт в Петербурге отвечает некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта", учрежденная комитетом по управлению городским имуществом. Обветшалые кровли, десятилетиями ждущие внимания данного фонда, зачастую уже просто не выдерживают погодных вызовов. К тому же нередки случаи их повреждения нерадивыми коммунальщиками при очистке от снега и льда. Причем от подобной халатности страдают как квартиры звезд, так и обычных петербуржцев.

Главная протечка — в "крыше" губернатора?

В последние дни в Петербурге резко возросло количество жалоб на протечки верхний этажей жилых зданий — 14 февраля на портале "Наш Санкт-Петербург" было зафиксировано 2673 жалобы горожан, тогда как еще тремя днями ранее их количество было меньше на почти 300 обращений.

Причем большинство этих неприятностей оказались напрямую связаны с недавно проводимыми работами сотрудниками Комблага по очистке крыш от снега и льда.

В СМИ неоднократно обращали внимание на многочисленные жалобы горожан из-за вопиющей халатности коммунальных служб, чьи работники ручного труда настолько "качественно" убирают петербургские крыши, что оставляют после себя значительные повреждения кровель.

Так, житель дома №5 по улице Панфилова, что в Красногвардейском районе, сообщил, что в результате очистки от наледи крыши его дома натяжной потолок на кухне был безвозвратно поврежден серьезной протечкой. Течь обнаружилась еще 1 февраля, а уже к 11 числу натяжная система не выдержала обилия нежданных осадков и прорвалась окончательно. При этом ни коммунальные службы, ни ЖКС никаких действий не предприняли, несмотря на многочисленные жалобы хозяина квартиры. В результате кухня петербуржца находится в нерабочем состоянии и по сей день, и нет гарантий тому, что убытки будут возмещены.

Вот так выглядят натяжные потолки из-за протечки крыш
Вот так выглядят натяжные потолки из-за протечки крыш

Не лучше дела обстоят и у жителей верхних этажей дома 73 по улице Черняховского, вынужденных подставлять под обильно "плачущий" потолок всю тару, которая есть в квартирах.

Жители дома на 6-й линии Васильевского острова сообщили изданию "Фонтанка.ру", что коммунальщики при очистке кровли умудрились заодно и пробить крышу их балкона. Теперь они вынуждены "наслаждаться" бесплатным "душем" из талых вод прямо в собственной квартире.

Обои после протечки крыш
Обои после протечки крыш

А петербуржцы, проживающие в доме 38 по Шпалерной улице, отмечают, что потопы в квартирах на верхних этажах преследуют их на протяжении всей зимы из-за серьезных дыр в кровле. При этом жилконтора не реагирует на многочисленные жалобы жителей дома, даже не составляя соответствующий акт.

"Прям стыдно и очень мокро. Производительность потопа — ведро/час", — сетует жилец одной из пострадавших квартир.

Халатное отношение к своим обязанностям подчиненных Комблага уже успело привести даже к человеческим жертвам. В феврале на Большом Сампсониевском проспекте упавшей ледяной глыбой убило дворника. Нетрудно догадаться, по чьей вине образовалась столь значительная наледь на крыше здания, с наступлением оттепели ожидаемо обрушившаяся вниз.

Причиной подобных вопиющих случаев может быть то, что Комблаг попросту неспособен наладить грамотную и качественную работу своих подчиненных на местах, к тому же зачастую они просто некомпетентны.

Например, именно так считает петербургский мундеп Светлана Дмитриева, заявившая, что петербургские дворники зачастую даже не проходят элементарного инструктажа и не знают правил техники безопасности, что в свою очередь и приводит к трагедиям.

С ней согласен и пострадавший от протечки кровли актер Андрей Ургант:

"Выходят непрофессионалы. Мало того, что это неэффективно, так еще и очень опасно для них. Люди срываются, могут погибнуть, ведь они не настоящие альпинисты", — прокомментировал работу дворников актер.

Петербуржцы до крайности возмущены сложившимся положением в городе с непрекращающимися протечками крыш. Они называют главной причиной сложившейся ситуации с "дождливыми" квартирами в Петербурге другую глобальную протечку — "крыши" у губернатора Александра Беглова, который раз за разом демонстрирует свою полную некомпетентность в вопросах организации жизни города и благополучия петербуржцев.

Редактор: Елена Тимошкина
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