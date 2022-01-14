Петербург захватили "черные мусорщики"

В Петербурге с началом проблемной мусорной реформы активизировались так называемые "черные мусорщики". За определенную плату они вывозят накопленные отходы с придомовых территорий и, как удалось выяснить нашей редакции, сбрасывают их в Неву, Финский залив или на несанкционированные свалки.

Активизация в Петербурге нелегальных мусорщиков связана с провалом реформы в этой области городскими властями. Ее непродуманность, неготовность документации и "дорожных карт" вынуждает управляющие компании прибегать к "черному рынку". Но в отличие от официальных компаний, отходы они вывозят на несанкционированные полигоны, либо выбрасывают в Неву или Финский залив.

Нескольких "черных мусорщиков" удалось заснять сотруднику нашего издания. Он узнал, что мусор они вывозят неофициально и складируют его где-то рядом с Финским заливом. Мы приводим часть диалога из ролика.

"— А что вы здесь делаете? — Ну, мусор, наверное, вывозим — А где ваша машина, мусоровоз? — А Вам какая разница? Вон едет — Вы же все это неофициально делаете — Вам какая разница, как я это делаю? — А куда мусор девается? — Ну рядышком здесь, на Финский".

Побеседовав с другим "черным мусорщиком", нам удалось выяснить, что оплату за услуги предоставляют управляющие компании, которые с началом мусорной реформы и излишней бюрократии потеряли контракты и вынуждены таким образом "выкручиваться". Однако если до начала "мусорной реформы" операторы работали в штатном режиме, а "черные мусорщики" востребованы не были, то в 2022 году ситуация серьезно поменялась. Из-за роста спроса на услуги выросла и цена. По словам одного из "черных мусорщиков", вывоз грузовика или "Газель" с отходами сейчас стоит около 20 тысяч рублей, что значительно дороже услуг официальных операторов. Для управляющих компаний услуги неофициальных операторов сейчас — единственный способ выполнять свои обязанности перед жильцами.

По сложившейся практике, такие компании вывозят мусор на неофициальные полигоны. Фактически, для них пригодна любая территория — отходы они складируют в лесах, заповедниках, в акватории Невы и Финского залива. Для появления стихийной свалки достаточно нескольких часов, однако, чтобы ее убрать, требуются месяцы, а при текущем уровне мониторинга и оперативности работы природоохранных служб правительства Петербурга — иногда и годы.

Активизация "черных мусорщиков" в Петербурге связана со стартом "мусорной реформы" 1 января 2022 года. В Смольном планировали выйти на новую систему работы с отходами, отказавшись от складирования на полигонах и перейдя к полной его переработке. Как сообщают СМИ, чиновники не успели разработать территориальную схему, из-за чего мусорные операторы не знают, откуда и как часто им необходимо вывозить мусор. Более того, ряд действующих перевозчиков остался без контрактов в ходе передела рынка, а новые мощности не нашлось. Это привело к тому, что с начала года отходы с придомовых территорий не вывозятся и уже вышли далеко за территории контейнерных площадок. Стихийными свалками стали парковки, газоны и тротуары.

С 1 января 2022 года за вывоз мусора в Петербурге отвечает "Невский региональный оператор". В официальных источниках компания сообщает, что с почти 100% городских дворов отходы вывозятся в четко установленные сроки. Комментарии горожан в соцсетях и даже на официальном сайте Смольного "Наш Санкт-Петербург" опровергают заявления пресс-службы "НЭО".