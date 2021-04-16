Глава Чувашии: у людей должна быть уверенность в завтрашнем дне

Как Чувашская республика справляется с демографической проблемой, стоящей перед всей Россией? Власти считают, что главное — у людей должна быть уверенность в завтрашнем дне, а для этого надо обеспечить стабильность, возможности для развития и последовательно улучшать все направления. И по многим из них регион — лучший или в числе лучших в стране. Нужно, чтобы люди, особенно молодёжь связывали себя с этой землёй.

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал глава Чувашской Республики Олег Николаев.

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Глава Чувашии: поддержка семьи важна и актуальна всегда

Глава Чувашии: народосбережение — самое важное

— Олег Алексеевич, Владимир Путин начал прошлогоднее послание с демографической проблемы. Ситуация — действительно очень сложная по всей России и в мире в целом. У нас приходится в среднем только полтора ребенка на семью. Должно быть больше как минимум двух, для того чтобы наши 147 миллионов сохранились, а нам желательно, чтобы они приумножались. Даже за счет миграции демография у нас не улучшается.

Какие меры предпринимаются для улучшения ситуации в вашей республике? Вы уже сказали про материнский капитал, народосбережение и так далее. Что ещё делается? Может быть, есть какие-то нестандартные подходы?

— У нас для этого предпринимается целый комплекс самых различных мер. Плюс к тому, что я уже рассказал, мы увеличили субсидии и суммы помощи разным категориям населения, которые уже были в Чувашской Республике, а также ввели новые формы в виде налоговых льгот.

Помимо этого мы начали реализовывать такие направления, как льготное кредитование по ипотечным кредитам, прежде всего молодым семьям и в особенности тем семьям, которые выбирают себе место жительства в сельской местности, конечно, если эти люди будут работать в сельской местности.

Сельская ипотека намного выгодней и доступней

Это так называемая сельская ипотека. В прошлом году эта программа в Чувашии стартовала.

Мы понизили ставку для молодых семей, особенно с детьми, до 0,1%, то есть практически ничего.

Фактически эти деньги просто даются в долг, для того чтобы молодые люди могли их реализовывать для создания себе комфортных жилищных условий.

Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы выработать дополнительные меры поддержки через синхронизацию различных программ для молодых, прежде всего тех, кто заканчивает вузы, чтобы молодые специалисты чувствовали себя комфортно.

А самое главное тут, мне кажется, нужно через комплекс мероприятий по развитию экономики создать у людей уверенность в завтрашнем дне.

Если молодёжь будет чувствовать, что в завтрашний день они могут вступать смело, конечно, они могут планировать своё будущее. Тогда они могут выстраивать свои планы как по личному развитию, так и по созданию семьи, рождению и воспитанию детей.

Детские направления здравоохранения и сопровождение семей

В области здравоохранения мы очень много сил прикладывали для того, чтобы молодые мамы и дети чувствовали себя комфортно. В Чувашии идёт работа по нескольким направлениям.

У нас есть общественные организации, которые запустили проект по работе с людьми, которые по каким-то причинам решили для себя прекратить свои семейные отношения.

Союз женщин Чувашской Республики и Союз отцов Чувашской Республики оказывали и продолжают оказывать им психологическую помощь.

Коммуникации, которые выстроили эти общественные объединения, их работа, смогли повлиять и отменить такое решение у 46% уже подавших заявление на развод людей.

Конечно, сейчас мы достаточно много работаем по сопровождению женщин, которые забеременели, но, возможно, думают прекратить беременность.

Это очень серьёзная и важная работа. В сопровождении и помощи таким людям самое главное — опять же обеспечить им комфортные условия и дать уверенность в завтрашнем дне.

Комфортная среда для народосбережения и развития

Само развитие здравоохранения, помимо реагирования на ситуацию и обеспечения плановых мероприятий, у нас тоже нацелено на перспективу и профилактику.

Это позволило добиться наименьшей младенческой смертности в Российской Федерации. В Чувашии коэффициент — 2,1, самый лучший в нашей стране. Мы намерены и далее, как минимум, сохранить такие показатели, но постараемся их улучшать.

Важное направление — развитие возможностей людей, развитие детей и молодёжи. Это тоже решается комплексно, в том числе через развитие среды обитания — создание комфортной городской и сельской среды: образовательной, культурной, спортивной и т. д.

Наша задача — чтобы молодёжь оставалась здесь, выбирала местом жительства Чувашию и соответствующим образом связывала с ней своё будущее.

Поэтому надо и далее создавать и улучшать условия для развития людей, создания семей и воспитания детей.