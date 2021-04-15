Глава Чувашии: народосбережение - самое важное

Как Чувашия пережила прошлогоднее нашествие коронавирусной инфекции? Как при этом власти смогли добиться успехов в экономическом развитии? Что сделано и предстоит сделать в здравоохранении? Как выполняется прошлогоднее Послание Президента России в части народосбережения?

На эти вопросы главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой ответил глава Чувашской Республики Олег Николаев.

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— Олег Алексеевич, вы рассказали, что в республике много делается для реализации задач, поставленных в прошлогоднем Послании Президента России по поддержке семей, детей и материнства, развитию личности и созданию комфортной среды обитания. Но ведь чтобы всё это делать, нужны деньги. Что вы предпринимаете для пополнения бюджета Чувашии?

— Чтобы всё это делать, конечно же, очень нужны средства, причём очень большие. Поэтому важно (президент об этом тоже не раз говорил) поддерживать предпринимательскую инициативу и развитие предпринимательства и, соответственно, формирование инвестиционного процесса.

В послании Владимир Путин это обозначил несколько по-другому: запустить новый инвестиционный цикл в экономике.

Синхрон бизнес-развития

В этой связи в республике было проделано очень много работы, для того чтобы проанализировать действия всех институтов развития и поддержки предпринимательства, инвестиций, и проведена большая работа по их трансформации.

Была поставлена задача синхронизировать работу всех предприятий таким образом, чтобы каждая бизнес-идея, каждый бизнес-проект был зарегистрирован или учтён и сопровождался уже со стадии формирования и на всём жизненном цикле, вплоть до экспорта продукции.

Экспортёры Чувашии

На днях мы подвели итоги конкурса "Экспортёр года". Очень радостно констатировать, что экспорт в прошлом году вырос на 24%. Количество стран, куда поставляют продукцию наши предприятия, увеличилось более чем на 10%.

Особо радует то, что предприятия сельскохозяйственной отрасли увеличили экспорт более чем на 30%. В этом направлении развиваются также малый и средний бизнес.

Из 248 миллионов долларов на 76 миллионов долларов экспортировал малый и средний бизнес.

Больше 30% в экспорте — это доля малого и среднего бизнеса. Там есть продукция, которая носит инновационный характер, в том числе достаточно успешные инновационные проекты на основе современных цифровых технологий.

В целом в структуре экспорта более 87% — это переработанная, готовая продукция, которая уже экспортируется после создания добавочной стоимости на территории Чувашской Республики.

Мы будем прилагать усилия, чтобы и дальше развивалась тема производства и экспорта продукции из хмеля. Хмель — традиционная продукция сельского хозяйства для Чувашской Республики. Более 90% хмеля России производится у нас.

Мы намерены приложить все усилия, чтобы это традиционное направление занимало всё больше места. Ведь даже на гербе нашей Чувашской Республики есть хмельные шишки. Но кроме этого есть много других направлений, о которых можно говорить бесконечно.

Народосбережение

Конечно, доходы от экономики нужны для развития социальной сферы, но есть и обратная связь. Ведь именно от людей, их благополучия и самочувствия зависит и развитие экономики.

Поэтому мы большое внимание уделяем очень важному направлению, которое в последние годы выделяет и президент страны, это народосбережение.

Конечно же, для этого все вышеназванные факторы очень важны, но ещё появляется такой сегмент нашей деятельности, как здравоохранение. Тем более, в прошлом году это стало особенно актуально.

Пандемия коронавируса — новый вызов, который пришёл в целом всему миру. Естественно, с этим в первую очередь встретилась система здравоохранения, и она выдержала удар.

Первое медицинское звено и высший уровень

Тем не менее, решая эти оперативные задачи, реагируя на вызовы, которые появлялись внезапно, мы поступательно работали над реализацией планов, которые были намечены. Это прежде всего строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), совершенствование первичного звена.

Мы должны были построить шесть ФАПов, по плану, а построили уже восемь за счёт сэкономленных средств и даже ещё один заложили.

Заработала санитарная авиация, которая оказалась очень кстати, потому что появилась возможность оперативно оказывать помощь, и эту помощь получили в Чувашии уже в прошлом году около 100 человек.

У нас система здравоохранения — трёхуровневая. Высокотехнологичную медицинскую помощь оказывают межрегиональные и республиканские медицинские центры.

В этом году нам надо запустить процесс строительства новой республиканской клинической больницы, который бы решил самые узкие места для республики. Требуется довести до современных стандартов прежде всего сосудистый, инфекционный и перинатальный центры.

В целом мы удержали ситуацию под контролем и адекватно реагировали на неё. Это позволяет людям быть уверенными в том, что помощь придёт вовремя. Тогда и экономика будет работать устойчиво, предприятия не просто остаются на плаву, но и развиваются.