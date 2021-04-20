У Чувашии амбициозные планы по развитию экономики

Власти Чувашской республики начали реализовывать масштабную крупную программу по развитию экономики. Весь комплекс мер согласовывается с предпринимателями. Специальные структуры поддерживают конкретные проекты.

О планах и новых проектах, методах и инструментах, инвестиционном климате и инвесторах, площадках и формах для развития экономики главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал глава Чувашской Республики Олег Николаев.

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— Олег Алексеевич, одно из важных направлений роста экономики России — создание инвестиционного климата. Инвестиции идут туда, где созданы благоприятные условия для работы. Власть должна грамотно использовать преимущества и особенности региона, чётко сформулировать правила ведения бизнеса и строго их придерживаться.

Понятно, что пандемия коронавируса и неблагоприятная напряжённая обстановка в мире эту задачу сильно осложняет, тем не менее без экономики не решить никакие другие вопросы. Какова ситуация в Чувашии? Как работает экономика, какие проекты реализуются, какие планы?

— Да, совершенно верно. Для того, чтобы решать социальные задачи, на которые нас ориентирует президент, мы должны развивать экономику. А чтобы экономику развивать, надо чтобы шли инвестиции.

Поэтому мы, задумываясь о будущем, стараемся предоставлять максимально комфортные условия бизнесу разного масштаба для ведения своей деятельности на территории Чувашской Республики. Сопровождая все процессы федеральных форм поддержки, мы, конечно же, принимаем и собственные меры.

Налоги с минусом

Для этого мы, прежде всего, отрегулировали налоговое законодательство в части инвестиционных вычетов по налогу на прибыль, распространяя это на всё большие виды деятельности и типы хозяйствующих субъектов.

Мы создали максимально комфортные условия для проектов, которые будут реализовываться по программе СПИК 2.0, которая у нас сейчас стартует. Планируем в этом году один из проектов СПИК 2.0 запустить.

Далее мы, проанализировав действующее законодательство, наше республиканское и соседних регионов, возможности, которые нам предоставляет федеральное правительство, создали максимально комфортные налоговые условия для малого и среднего бизнеса.

Для того чтобы всю эту работу координировать и реагировать на возникающие проблемные моменты в Чувашской Республике создан Координационный совет по активизации предпринимательской и инвестиционной деятельности и защите прав предпринимателей.

Это нужно, чтобы выявлять системные проблемы инвестиционного и предпринимательского процесса и реагировать на них.

В этот совет входят все надзирающие органы. Мы разбираем конкретные случаи и реагируем на проблемы. Потому что какие бы хорошие решения ни были приняты, если не будут налажены соответствующие коммуникации с бизнесом, то этот процесс не будет двигаться.

Самый надежный инвестор

Создавая комфортные условия, прежде всего мы ориентируемся на предприятия, которые уже здесь работают, то есть на так называемого внутреннего инвестора. На мой взгляд, это самый надёжный инвестор.

Разумеется, мы всегда рады инвесторам внешним, как российским, так и зарубежным. Если они будут реализовывать свои бизнес-проекты на территории Чувашской Республики, то мы это всячески приветствуем и обязательно во всём поможем.

Именно для этого сейчас мы создаём Агентство инвестиционного развития, которое будет координатором всего комплекса новых проектов и точкой входа всех информационных потоков для анализа и сопровождения каждого конкретного бизнес-проекта.

"Мой бизнес"

Причём мы договорились действовать определённым. С каждым крупным предприятием мы выстраиваем планы совместных действий, где проговариваем, какие инвестиционные проекты есть, как и в какие сроки будем их реализовывать.

Малый и средний бизнес — то же самое, но здесь уже ведут работу предприятия инфраструктурной поддержки бизнеса. И, конечно же, малые проекты тоже подхватываются и сопровождаются системой "Мой бизнес". Такая структура у нас создана именно для работы с малым бизнесом.

Территории технологического развития

Для того чтобы проекты могли реализовываться, конечно же, нужны площадки. И для этого мы запланировали, помимо уже имеющихся территорий с преференциальными режимами деятельности, ещё пять индустриальных парков с государственным участием, которые будут носить, в том числе, целевой характер. Один из них будет агротехнический, другой — экотехнологический.

А совместно с крупными частными промышленными предприятиями будут созданы еще восемь частных технопарков на территориях, которые пустуют, либо с которых планируется перевод производственных мощностей на другие площади.

В городе-спутнике нашей столицы Новочебоксарске после тщательной работы с Правительством Российской Федерации принято решение создать особую экономическую зону. Мы планируем эту работу завершить осенью.

Во всей этой работе мы исходим из того, чтобы соблюсти баланс интересов: с одной стороны — комфортные условия для бизнеса, с другой стороны — это должно быть полезно государству и обществу.