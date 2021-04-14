Глава Чувашии: поддержка семьи важна и актуальна всегда

В программе "Точка зрения" глава Чувашской Республики Олег Николаев рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о реализации в Чувашии задач, поставленных в Послании Президента, поддержке семей и детей, создании комфортной среды.

— Олег Алексеевич, с прошлогоднего Послания Президента России лишь за один год очень изменилась страна, весь мир стал другой, время разделилось на "доковидное" и после. Мы не предполагали, насколько всё усложнится. Тем не менее жизнь всё-таки продолжается, несмотря на отчаянную борьбу с пандемией. Направления, которые были обозначены в прошлом послании остаются актуальными. Как в Чувашии выполняются эти задачи, что уже сделано и делается сейчас?

— Действительно задачи, которые обозначил президент в своём послании, конечно же, были очень важны тогда, таковыми остались и теперь, несмотря на ситуацию, которая развернулась с эпидемией коронавируса. Мы с этим перманентно боролись и ещё находимся в стадии, скажем так, постоянной работы и борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Семья и дети

Президент крупно обозначил прежде всего направления по поддержке семьи и развитию личности. Эти задачи важны и актуальны всегда. Президент даже во время пандемии принимал дополнительные решения по усилению поддержки именно семей и детей.

И здесь же, очевидно, надо говорить о развитии образования. В прошлом году в Чувашской Республике сдали в эксплуатацию шесть детских садов, начали строительство девяти новых, которые будут сданы в этом году.

Ввели в эксплуатацию две новые школы: самую крупную в Республике — на 1600 ученических мест в городе Чебоксары и на 165 ученических мест в селе Байгулово Козловского района. Заложили и начали строительство школы в Чебоксарах на 1650 ученических мест.

Конечно же, если говорить об образовании, очень важным направлением было обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов. Все 100% детей в Чувашской Республике охвачены горячим питанием.

К тем 244 миллионам рублей, которые нам выделил федеральный бюджет на обеспечение питания, мы выделили порядка 260 миллионов рублей, для того чтобы привести в порядок все пищеблоки в школах, чтобы они соответствовали современным стандартам и требованиям. У нас остались только две совсем маленькие школы, где горячее питание не готовится на месте, а привозится.

Социальная поддержка

Для поддержки семей и реализации задачи по борьбе с бедностью, которую президент обозначил отдельно, в Чувашии в прошлом году была запущена работа по поддержке семей путём заключения социальных контрактов.

Поддержку получили более 19 тысяч человек на общую сумму 376 миллионов рублей по различным направлениям. Таким образом люди, получая поддержку, смогли себя не просто обеспечить постоянным доходом, но и наладить отдельные виды деятельности по линии малого бизнеса и ведения личного подсобного хозяйства. И в этом году эта работа будет продолжена.

Мы увеличили республиканскую часть материнского капитала в полтора раза и дали возможность единовременно использовать на неотложные нужды 20% этого капитала. Было 100 тысяч рублей, теперь — 150 тысяч рублей.

Существенно выросло пособие для многодетных семей, чтобы их поддержать. Мы освободили от транспортного налога одного из родителей на автотранспорт до 150 лошадиных сил, чтобы семьи с пятью и более детьми чувствовали себя комфортно и могли перевозить своих детей в различных жизненных ситуациях.

Комфорт жизненной среды

Также очень важное направление — создание комфортной городской среды и среды обитания жителей. Здесь тоже проводилась очень большая работа как в городской, так и в сельской местности.

В Чувашии в сельской местности проживает порядка 40 процентов населения республики. Общественные пространства реализовывались в больших и малых городах, посёлках и деревнях.

В целом по Чувашской Республике в сельской местности было реализовано примерно 3100 проектов разных масштабов, в городах — порядка 300 проектов.

В направлении создания общественных и современных дворовых пространств мы объединяли несколько домов в один кластер и создавали для них комфортную современную площадку, где дети могут играть, заниматься спортом, взрослые — удобно проводить время и общаться.

На эти цели из бюджета Чувашской Республики мы первоначально выделили 1,5 миллиарда рублей, но по итогам было реализовано работ примерно на 1 миллиард 300 миллионов рублей. Остальные деньги будут перенаправлены на другие очень важные задачи по поддержке села и на реализацию других важных проектов.