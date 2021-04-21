Глава Чувашии об использовании конкурентных преимуществ

85 регионов России применяют программные продукты чебоксарской компании "Кейсистемс". Интернет в скором времени дойдёт до самых дальних малых сёл края.

Как развивается сфера высоких технологий в Чувашской Республике в целом?

Какие у Чувашии конкурентные преимущества?

На что делается ставка в нынешних условиях пандемии и сопутствующих ей событий?

Как проходит вакцинация в регионе?

На эти и многие другие вопросы главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой ответил глава Чувашской Республики Олег Николаев.

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У Чувашии амбициозные планы по развитию экономики

— Олег Алексеевич, какие есть важные интересные новшества в Чувашии? Как развиваются интернет-технологии и коммуникации? Ведь в связи с пандемией коронавируса потребность в этом резко возросла. Многие компании перешли на онлайн и хорошо себя чувствовали в это сложное время. Всё это будет востребовано и в дальнейшем. Какие возможности для этого есть в вашей республике? Как развиваются и используются новые технологии для ведения бизнеса и для решения задач государственного управления?

— Интернет-технологии в республике развиваются достаточно динамично. У нас есть компании, которые разрабатывают много решений в области цифровых сервисов и платформ. Они востребованы не только на территории Чувашии, но и за её пределами.

В частности, известная компания "Кейсистемс" реализовывает решения для органов государственной власти по ведению повседневной деятельности во всех направлениях. 85 регионов России применяют программные продукты "Кейсистемс". Наш IT-кластер также создаёт соответствующие сервисы для ведения экономической деятельности для крупных предприятий и малого бизнеса.

В числе лауреатов конкурса "Экспортёр года", итоги которого мы только что подвели, был предприниматель, который разработал интернет-платформу по предоставлению сервисов фильмов и различных аналогичных продуктов. Этот продукт быстро нашёл своего покупателя за рубежом, и он стал одним из крупнейших экспортёров.

В Чувашии традиционно развито электротехническое направление. Многие наши образовательные учреждения очень серьёзно нацелены на преподавание именно технических специальностей и аналогичных профессий.

Электротехнический кластер и цифровой формат

Кроме того, действует электротехнический кластер. Чувашский государственный университет и около десятка предприятий объединили усилия для того, чтобы продвигать на рынок свою продукцию, решения в области электроэнергетики. Это прежде всего возможности учёта передачи электроэнергии от генерации до потребителя.

Все эти решения на сегодняшний день уже имеют цифровой формат. Такие наработки делают наши предприятия и Чувашскую Республику в целом конкурентными и успешными.

Наша задача сейчас — в кратчайшие сроки ликвидировать разрывы доступа в интернет в малых населённых пунктах. В нескольких населённых пунктах, к сожалению, пока нет интернета. Но в течение ближайших двух лет мы намерены этот пробел устранить.

Сейчас мы работаем с предприятиями электротехнического и IT-кластера над созданием различных программ обучения, которые должны обеспечить массовый охват детей, отбор наиболее талантливых и, соответственно, их дальнейшее развитие.

В том числе, у нас создаются образовательные кластеры по принципу "предприятие-вуз-школа", с тем чтобы мы сквозным образом вели этих детей, в том числе с углублением в отдельные предметы. Такая работа ведётся многопланово и многофакторно.

Нам надо использовать все имеющиеся конкурентные преимущества нашей республики и, конечно же, максимально выходить на открывающиеся ниши в связи с развитием новых технологий.

Вакцинация в Чувашии

— Как у вас в регионе идёт вакцинация?

— Да, это очень важная тема. Вакцинация идёт в плановом режиме. Поступающие в республику вакцины оперативно направляются в пункты вакцинации.

Обеспечена полная доступность вакцинации всем гражданам Чувашской Республики в тех формах, которые на сегодняшний день стали уже традиционными. Это, разумеется, прежде всего медицинские учреждения.

Созданы мобильные пункты, которые выезжают в труднодоступные населённые пункты, где нет соответствующих медицинских учреждений. Прививки делаются также в торговых центрах. Записаться можно по четырём каналам —

через Госуслуги,

своё медицинское учреждение,

через врачей

и единый телефон 122.

Сейчас самая главная задача в этом направлении — по мере наращивания объёмов вакцин и доставки их в республику максимально обеспечивать быстрое распределение и обеспечение вакцинами населения.

Желание вакцинироваться у людей растёт с каждым днем, мы слышим обращения людей. Естественно, чтобы быстро реализовать по мере поступления вакцины, создаём соответствующие списки и оперативно организовываем соответствующую работу.