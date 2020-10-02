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Автор Игорь Буккер

Виноваты ли крымские татары в том, что Севастополь был сдан фашистам?

В своих мемуарах "Утерянные победы", Эрих фон Манштейн пишет о том, что со стороны татарского населения Крыма было очень много людей, которые приветствовали немецкую армию. Насколько это соответствует действительности?

Об этом ведущий программы "Правды.Ру" "Точка зрения" Игорь Буккер поговорил с военным историком Борисом Юлиным.

Читайте начало интервью:

Крымские татары во времена ВОВ

— Во многих исторических книгах говорится о том, что сложно сегодня сказать, были ли крымские татары в годы Второй мировой войны предателями. И насколько справедливо то, что многих после войны депортировали. Но каков на самом деле был процент людей, которые благоволили Гитлеру. С вашей точки зрения как военного историка?

— Начнем все-таки с того, что нужно говорить не совсем штампами. То есть не может быть весь народ героем, и не может быть весь народ предателем. У нас были герои Советского Союза и из крымских татар. И немало.

Но! Старейшины крымских татар — не диаспора, потому что это исконное место их проживания — приняли решение поддержать Гитлера. И поэтому больше крымских татар сражалось на стороне немцев, чем на стороне Советского Союза.

То есть было много перебежчиков на сторону Гитлера, были сформированы крымско-татарские части СС, были сформированы карательные отряды, и партизанскую борьбу в Крыму задушили в основном именно татары. То есть без их помощи немцы бы с этим не справились.

Так что процент изменников там был довольно высок и поэтому какие-то действия в этом отношении нужно было принимать. Нужно было провести расследование по каждому делу, и с учетом законов военного времени, очень большое количество крымских татар нужно было просто расстрелять. Либо вот то, что сделано было при Сталине — то есть выселить и чересполосно расселить для того, чтобы не было места компактного проживания.

— А со стороны…

— Просто говорю, что в тот самый момент, когда эти народы были возвращены Хрущевым, это была, скажем так — если мы считаем действия Сталина ошибкой — то это вторая ошибка. То есть то, чего нельзя было делать.

— Хорошо. А со стороны командования Красной Армии иногда приходится встречать, что вот, например, отставкой был подан Лев Мехлис, который в общем-то как военный был бездарен, и давил людей, которые были гораздо более компетентны в военном деле. Тут как состояние?

— Бездарных военных у нас хватает, скажем так, с обеих сторон. И, учитывая, сколько времени Манштейн не мог взять Севастополь, он тоже не самый гениальный светоч оказался в военном деле.

Так вот, Паулюс, считавшийся одним из лучших немецких генералов, попал в окружение, а затем в плен. Немцы потерпели поражение в битве под Москвой, имея численное превосходство, кстати, были отброшены от Москвы. То есть проблем с успешностью командования вполне хватало. Части, которые были высажены во время Керченско-Феодосийской операции и заняли Керченский полуостров для того, чтобы деблокировать Севастополь, были достаточно многочисленные, но довольно низкие по качеству.

Кстати, именно после этой неудачной попытки деблокировать Севастополь, которая привела к поражению наших войск на Керченском полуострове (то есть то, что как раз считают катастрофой, в которой виноват Мехлис), после этого было принято решение отказаться от формирования национальных дивизий.

У нас там были дивизии сформированы в основном из кавказцев. И вот, например, там в одной из дивизий убили командира дивизии, в другой политрука, были постоянные факты неподчинения приказам. То есть войска эти не хотели сражаться и не подчинялись воинской дисциплине. Соответственно, с такими войсками сражаться против немецких сил, которые одни из лучших (то есть 11-я армия была не на последнем месте в вермахте) было крайне проблематично.

Ну и, кроме того, что действительно Мехлис, как вы верно сказали, военным гением не был. Поэтому немцы разгромили наши силы на Керченском полуострове, а когда потерпел поражение юго-западный фронт и началось наступление немцев на Сталинград и на Кавказ, оказалось вообще невозможным нормально удерживать Севастополь.

И вот как раз в это время Манштейн, получив неограниченное количество боеприпасов и достаточно большие силы по артиллерии, по авиации, начал штурм, который сначала наши войска отбивали, и довольно успешно.

Но по мере истощения сил — то есть, когда кончаются боеприпасы — то есть нечем стрелять; когда кончается продовольствие; когда нет возможностей из-за постоянное блокады (в основном с воздуха) обеспечивать войска, стало ясно, что Севастополь удержать не удастся. То есть начали нести большие потери, и никак не могли удержать позиции, потому что без боеприпасов удержать позиции в общем-то нереально.

И вот тогда наши с большими потерями начали эвакуацию Севастополя, что тоже провести нормально было нельзя, потому что корабли прорывались только ночью, а причалы обстреливались немцами, когда немцы вышли на северную сторону Севастополя. То есть с основных причалов вывозить никого было нельзя, увозили со слабооборотного побережья. Что смогли — вывезли. Что не смогли — те военнослужащие у нас попали в плен. Но иначе там быть в принципе не могло. То есть вызывает удивление не то, что понесли большие потери — крепость пала, весь гарнизон считается обычно потерянным, у нас часть гарнизона сумели вывезти — а то, что продержались во время третьего штурма целый месяц. То есть это был действительно штурм достаточно беспрецедентный. Обычно штурм столько не ведется, потому что у наступающей стороны просто кончаются боеприпасы, выделенные на штурм, и на этом наступление останавливается. Здесь наступление шло непрерывно.

— А проверить слова Константина Симонова о том, что, когда Мехлис явился на доклад в Кремль к Сталину, тот сказал ему: "Будьте вы прокляты" и не выслушал — это проверить, видимо, по другим источникам не представляется возможным?

— Думаю, не представляется возможным, да и не особо нужно. То есть, если кто-то будет заниматься биографий Мехлиса, тому человеку, наверное, имеет смысл проверить. С точки зрения ведения Великой Отечественной войны, это в принципе особой роли не играет. То есть на этом командирская карьера Мехлиса закончилась.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Ольга Лебедева

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Темы борис юлин игорь буккер история россии военная история крымские татары
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