Действующий руководитель Чувашии принял участие в предвыборных дебатах

В Чувашии 26 августа состоялись дебаты кандидатов на должность главы Республики, где встретились все участники предвыборной гонки.

В таком формате дебаты состоялись впервые — не только в ходе текущей кампании, но и вообще, что является ярким свидетельством тому, что в республиканскую политику на смену административным технологиям прошлых лет возвращаются конкурентность и честная борьба.

Выдвинутые от КПРФ, ЛДПР, Партии пенсионеров и Патриотов России кандидаты, а также самовыдвиженец, исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев дали свои оценки по наиболее волнующим жителей вопросам. Национальный телеканал подобрал для обсуждения острые для региона темы, связанные с развитием городов как основных индустриальных и инфраструктурных центров республики.

Естественно, основная задача каждого участника дискуссии была:

максимально увеличить число своих сторонников,

озвучить свои предвыборные обещания относительно того, как будут решаться застарелые проблемы

и как будет развиваться Чувашия, если они возглавят регион.

Не упустили возможность партийные кандидаты на пост главы Чувашии продвинуть и свои интересы на муниципальных выборах, которые также пройдут 13 сентября. Не интересен этот вопрос был только независимому кандидату, который целиком сосредоточился на своей стратегии, построенной на объединении местных элит в интересах республики, а не на их разделении по партийным тусовкам.

Высказываний было много, они отличались ярким разнообразием — от абсурдных штампов до конкретных предложений. Главной задачей каждого участника было донести свой неповторимый подход к решению проблем до избирателя, который не всегда силен в экономической терминологии.

Приятно удивило на дебатах уважительное отношение друг к другу, однако при этом было заметно, что большинство представителей оппозиции лукаво не разделяет деятельность исполняющего обязанности главы и чиновничий беспредел предыдущей "команды власти", руководившей республикой вплоть до начала 2020 года, смешивает их зоны ответственности. Наверное, поэтому коррупционную тематику затронул практически каждый кандидат.

В отличии от своих оппонентов действующий глава четко дал понять, что не ищет виноватых, хотя всего полгода назад он был таким же представителем политической оппозиции. Тем самым продемонстрировав "взрослое" поведение — готовность взять на себя ответственность за происходящее и найти эффективные решения.

Особенностью предвыборных компаний и дебатов можно назвать то, что четкую программу имеет сегодня лишь один кандидат — Олег Николаев. Остальные пока ограничиваются отдельными яркими заявлениями и программными тезисами, многие из которых действительно имеют большое значение для Чувашии, но другие выглядят противоречиво или утопично. Наличие уже готовой новой стратегии, в работе над которой по поручению нового руководителя Чувашии приняло участие множество компетентных специалистов, значительно упрощало для Олега Николаева ответы на любые вопросы ведущей. Оно также делало его ответы более глубокими и содержательными на фоне остальных кандидатов.

Ярким промером общего тона развернувшейся дискуссии стала подмена понятий и терминов со стороны ряда участников при разговоре об увеличении числа рабочих мест и развитии предприятий. Их логика, видимо все еще остается в мире развитого социализма с его госсобственностью на производства. Как можно обвинять действующую власть в развале предприятия, если ее собственник вел бизнес с нарушениями или допустил финансово-экономический просчет, что и привело к печальным последствиям. Это вполне объяснимая модель на фоне обращений к советскому прошлому, в котором многие кандидаты видят недостижимый идеал. Но современные реалии диктуют иные подходы, и Николаев оказался единственным из кандидатов, который показал способность нарисовать картину достижимого и привлекательного будущего, к которому должна двигаться республика. Это будущее индустриального и постиндустриального развития, общедоступных высоких технологий, роста материального благосостояния граждан, объединения элит в общественных интересах.