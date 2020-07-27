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Автор Василий Амирджанов

Хабаровский сериал дополнился сюжетными линиями

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

В Хабаровском крае продолжают кипеть протестные страсти. Врио губернатора постепенно знакомится с регионом, попутно пополняя своими высказываниями копилку интернет-мемов.

Сложившаяся ситуация любопытна не только тем, что, наверно, впервые в новейшей истории, за уволенного президентом губернатора вступились местные жители, но и действиями центральной власти в новых условиях.

Сага о Фургале

Начиная с 11 июля в Хабаровске проходят митинги в поддержку уволенного президентом губернатора Сергея Фургала. Самые многочисленные акции протеста проходят по субботам. Буквально на днях эту реакцию граждан на событие заметили даже федеральные массмедиа.

Местные жители отнюдь не призывают закрыть глаза на возможную обоснованность обвинений, выдвинутых против Сергея Фургала. Они требуют открытого суда и оградить регион от экспорта руководящих кадров из Москвы — материализовать кадровое импортозамещение.

Пока власти старались обходить тему протестов, ограждая массовую телевизионную аудиторию от нежелательной популяризации вольнодумства, на площадях Хабаровского края уже стали появляться лозунги, призывающие к отставке действующего президента. А это уже — проблема, которую придется решать либо силами Росгвардии, либо применить мягкую комбинированную тактику.

Разумеется, за всю историю существования человеческого общежития мало что изменилось в способах достижения политических целей. Предположения о развязке саги о Фургале уже сделаны, исходя из логики вибраций вертикали власти и опыта "переданного нам предками".

Вопрос только в формах и режиссуре. Появление же на сцене нового героя — Михаила Дегтярева заставило говорить о том, что происходящее в Хабаровском крае трансформируется в сериал, причем близкий по смысловой насыщенности к искрометному творчеству "Квартета "И".

По написанному либретто

Политика — не только доброе слово, но и очень быстрое дело. Особенно, когда нетерпеливая домашняя птица вдруг клюнет в весьма чувствительное место. Благодаря активности граждан, хабаровская сага постепенно стала обретать новые сюжетные линии. Возможно, когда-нибудь эта история ляжет в основу оперы — "Хабаровщина" или "Сказание о непослушном граде Хабаровске":

  • сидящий в СИЗО Сергей Фургал и не признающий инкриминируемые ему злодеяния;
  • народ, который не безмолвствует и требует воспринимать его не как массовку, а полноценным действующим лицом;
  • пресс-секретарь президента России, который вынужден давать комментарии по теме в сопровождении хора федеральных массмедиа;
  • Владимир Жириновский — противоречивый, но энергичный герой, который меняет свою непоколебимую и решительную позицию, в зависимости от встречного внимания к его чаяньям со стороны правящей политической элиты;
  • Михаил Дегтярев — московский гость, врио губернатора, которому выпала суровая доля возглавить регион и в короткий срок убедить граждан, что ждали они именно его.

С развитием действия фигура врио губернатора становится центральной. Она сочетает в себе образы генерала Иволгина (Михалыча), героя серии фильмов Александра Рогожкина о разнообразных национальных особенностях, и прапорщика Казакова ("дикий прапор") из картины Романа Качанова "ДМБ".

Если Алексею Булдакову и Сергею Арцибашеву пришлось приложить свой талант, чтобы образы были воплощены максимально аутентично, то Михаилу Дергтяреву удается быть убедительным без тонкостей и обремененности актерским мастерством. По крайней мере, все видео с его участием — восхитительны как спич командира роты, который на построении объясняет солдатам-срочникам откуда берутся дети.

Насосать во благо

Михаил Дегтярев, все-таки начав разговаривать с гражданами, в основном похожими на группы людей, с которыми, порой, беседует глава государства перед телекамерами, пообещал:

  • что он может создать народный совет для совместного обсуждения проблем края (парламент, видимо, выполняет иные функции);
  • что, если кто-то в регионе грубо выскажется в его адрес, то он ответит, потому что "умеет послать на хрен";
  • что пригласит в Хабаровский край Сергея Шнурова (видимо, для расширения коммуникативной лексики);
  • что скоро регион получит средства на реализацию необходимых инфраструктурных и социальных проектов.

Врио губернатора сообщил хабаровчанам, что они должны вместе с ним "размышлять на одной волне":

"Я себе отдаю отчет, что колоссальное внимание Москвы и центра к нам, Хабаровскому краю — оно конечно во времени… Призываю вас, надо заканчивать с этим. Сергея Ивановича (Фургала — ред.) судьба в руках правосудия. Партия ему помогает. Москва все услышала. Вся страна вас наблюдает".

Чтобы "максимально выжать из этой ситуации и для народа, и для экономики", Михаил Дегтярев заметил:

"Хороший теленок трех маток должен сосать. Это нормально абсолютно".

В этом деле, конечно, есть опасность случайно перепутать самок с самцами, но тут банный опыт, полученный непосредственно от Владимира Жириновского, вероятно, поможет избежать конфуза.

Ария Вольфовича

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который, подчиняясь либретто, утвержденному "где надо", предпринимает попытки купировать протесты в Хабаровском крае. Первоначально резко и эмоционально оценив арест партайгеноссе Фургала, он теперь всячески старается убедить местных жителей, что:

  • поводов для протестов больше нет;
  • его банный протеже ничуть не хуже своего предшественника;
  • он готов сделать все, чтобы вернуть столицу Дальневосточного федерального округа в Хабаровск;
  • через непродолжительный период в крае случится эффект города Васюки, правда, без межпланетного шахматного конгресса;
  • готов встать на колени перед хабаровчанами, "чтоб они поняли, как мы их любим, как мы готовы их защищать, считаем, что они во всем правы".

Солидное мужское молчание

Вероятно, через какое-то время какой-нибудь "источник из администрации президента" в популярных соцсетях и мессенджерах сообщит часть подробностей, которые сподвигли лидера ЛДПР на такую недюжинную активность в регионе.

Возможно, в скором времени будет заметно, станет ли Михаил Дегтярев врио, "который всю работу завалил", чтобы обеспечить триумфальное пришествие в губернаторы кандидата от "Единой России" или все-таки произошел разрыв шаблона, и политик внезапно покажет себя сильной фигурой.

В любом случае, новые повороты в сюжетных линиях дополнят общую картину политической жизни страны. Да и выглядят они не слабее сериальной интриги отчего это Эстерсита из Асунсьона вдруг согласилась вступить в интимную связь с доном Педро параллельно с Хуаном из Гвадалахары.

Правда, "источники" пока не сильно распространяются, равно как и партийцы из ЛДПР, видимо, чтобы удача не вильнула бедрами. Киношный генерал Михалыч из "Особенностей" оправдал бы такую инсайдерскую тишину в подобной нестандартной ситуации и предложил бы тост, короткий как выстрел:

"Ну, за солидное мужское молчание!"

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Темы сергей фургал михаил дегтярёв хабаровский край владимир жириновскй
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