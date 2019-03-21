Налоги и сборы: "Ловкость рук и никакого мошеничества"

На протяжении нескольких лет государство пытается проводить либерализацию наказания за преступления в сфере экономической деятельности. Может, это и правильно, но Уголовный кодекс еще никто не отменял. Как и не отменяли статьи за мошенничество, присвоение, растрату и другие, в том числе и налоговые правонарушения. И тем не менее в провинции полиция весьма неохотно расследует такие преступления.

Вот что произошло не так давно в городе Рыбинске. Межрайонной инспекцией по налогам и сборам № 3 по Ярославской области с 01.01.2014 г. по 31.12.2016 г. проводилась налоговая проверка в ООО ТПФ "Бастион Пром". Предприятие занимается выпуском колючей проволоки, мангалов и прочих изделий из металла. При этом первый вид продукции в основном производится по государственным контрактам для МВД, Минобороны, ФСБ, ИТУ и других государственных структур. По данным ЕГРЮЛ, директором и единственным участником общества является некий Беляев Сергей Николаевич. Вопросы к нему возникают не только у налоговых органов, но и в бизнес-среде. Есть подозрения, что он выигрывает тендеры у конкурентов за счет того, что снижает цену путем ухудшения качества колючей проволоки. Например, заявленный в спецификации диаметр проволоки должен быть 2,5 миллиметра, а делается — два. Толщина ленты к проволоке должна быть пять миллиметров, а делается 3,5 миллиметра. Невооруженным глазом это не заметно, поэтому многие заказчики клюют на заниженную цену. К тому же Беляев, по слухам, самовольно меняет ГОСТы, что в данном случае совершенно недопустимо.

Вернемся к налоговой проверке. По ее результатам Беляеву было предложено уплатить суммы налоговых санкций, неуплаченного НДС в размере 4 592 840 рублей, НДФЛ в размере 1775 рублей, а также соответствующие пени в сумме 1 250 148 рублей. Итого — 5 844 763 рублей. Также проверкой было установлено, что Беляев на протяжении нескольких лет занимался обналичиванием денежных средств через компании ООО "Метиз-С" и ООО "Оптима". С решением налоговой инспекции Беляев не согласился и обратился в Арбитражный суд Ярославской области. Вот только на что надеялся — не понятно.

Надо сказать, что Беляев не в первый раз вызывает внимание налоговиков. Еще в 2003 году им было зарегистрировано ООО "ТЕХНОТЭК", в котором он стал директором. В 2004 году в возглавляемой им организации была проведена налоговая проверка. Она проводилась за период с 18.07.2003 г. по 31.12.2004 г. Выяснилось, что Беляев недоплатил налог на добавленную стоимость за декабрь 2014 года в сумме 287 222 рублей и налог на прибыль за тот же год в сумме 798 966 рублей. Было принято решение о привлечении Беляева к налоговой ответственности.

Налоговой инспекцией не были приняты налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость и расходы по налогу на прибыль, заявленные ООО "ТЕХНОТЭК". Тогда Беляев заявил, что якобы приобретал какие-то материалы у фирмы под названием ЗАО "Император ЛТД". Налоговая инспекция провела встречную проверку и установила, что идентификационного номера налогоплательщика ЗАО "Император ЛТД" не существует, соответственно, лицо с таким ИНН не может являться плательщиком налога, поэтому налог не может быть заявлен ООО "ТЕХНОТЭК" к вычету. Несмотря на это Беляев так и не заплатил по долгам. Тогда налоговая инспекция обратилась в Арбитражный суд Ярославской области, и 14.07.2006 г. было принято решение о взыскании с Беляева всех долгов с выдачей исполнительного листа.

После решения Арбитражного суда гендиректор ООО "ТЕХНОТЭК" понял, что продолжать этот бизнес нет смысла.

И тогда он решил найти себе партнера. В 2007 году Сергей Беляев пришел к одному из бизнесменов с просьбой помочь ему с трудоустройством. Бизнесмен поверил Беляеву, зарегистрировал на него предприятие ООО "Бастион-Пром", сделал его одним из участников общества, и на общем собрании Беляев был избран его директором. Основным видом деятельности общества стало производство мангалов, изделий из проволоки, цепей и пружин. Беляеву было передано оборудование, штампы. В конце октября 2007 года предприятие было зарегистрировано в налоговых органах.

Очень быстро предприятие приобрело известность. И так же быстро Беляев неожиданно превратился в ростовщика. Забегая вперед, скажем, что 14.07.2009 г. решением Арбитражного суда Ярославской области было завершено конкурсное производство в отношении ООО "ТЕХНОТЭК", которое было признано банкротом. Из отчета конкурсного управляющего видно, что за период конкурсного производства имущества должника не выявлено, конкурсная масса не сформирована. Транспортных средств не зарегистрировано, открытых расчетных счетов в кредитных организациях Беляев не имеет, активы должника отсутствуют. Волшебным образом этот не имеющий средств гражданин уже к концу 2007 года начинает как физическое лицо выдавать займы своему же предприятию ООО "Бастион-Пром", где он же и директор. В суммах по 200 тысяч рублей — якобы на закупку материалов. Бухгалтер Петрушова Ирина Юрьевна в тот же день, когда заем оформлялся, снимала наличные деньги с расчетного счета и снова передавала их Беляеву, который якобы за наличку закупал какие-то материалы у различных фирм.

И вот тут впервые в этой истории появляется некая фирма ООО "ТДО". Фирма была зарегистрирована в Москве, а почтовый адрес указан в г. Рыбинске. Директором данной фирмы являлся Поляков Иван Николаевич. За 2007-2008 годы Беляевым приобретено материалов у данной фирмы за счет займов на сумму 750 382 рублей. А еще была фирма ООО "Пэлфорд", у которой также за счет предоставленных займов Беляев приобрел материалов на сумму 2 708 618 рублей. На директора и учредителя данного ООО зарегистрировано еще 67 фирм, которые впоследствии все были ликвидированы как не ведущие хозяйственной деятельности. 12.02.2009 г. в Ярославле было зарегистрировано ООО "Бриз", директором и учредителем которого являлся Поляков Олег Николаевич. Данная фирма просуществовала до 29.02.2012 г. Только за 2009 год в адрес этой фирмы Беляевым с расчетного счета было перечислено на закупку материалов 4 112 743 рублей. И все бы ничего, только вот закупки материалов у этой фирмы, если верить документам, уже осуществлялись в январе и первой декаде февраля 2009 года, то есть еще до регистрации фирмы. В 2012 году ООО "Бриз" было ликвидировано в результате реорганизации путем слияния с ООО "Волна", которое было зарегистрировано в день ликвидации ООО "Бриз". Директором данной фирмы являлась Ходулина Галина Викторовна, которая успевала руководить еще в 66 организациях. А вот учредителями данной фирмы являлись Поляковы Иван Николаевич и Олег Николаевич. Догадаться нетрудно, что это родные братья.

Наше законодательство не запрещает физическому лицу давать займы организации, в которой ты являешься руководителем. Только возникает резонный вопрос: предприятие, которое успешно развивается и продукция которого востребована, нуждалось ли в данных займах? И почему Беляев не поставил об этом в известность второго участника общества, как это положено по закону?

Оклад Беляева как руководителя предприятия составлял на тот период 34 483 рубля, то есть в год он получал 413 796 рублей. Возникает вопрос: откуда взялись у Сергея Беляева деньги на займы? А ответ прост. Понятно, что займы он предоставлял от неучтенной прибыли предприятия, одновременно уходя от налогов, обналичивая денежные средства, и одновременно выводил денежные средства организации под видом сделок на приобретение существенно переоцененного имущества, чем искусственно создал задолженность предприятия перед собой. Есть, конечно, еще одна версия происхождения займов. Беляев не пил, не ел, на дорогостоящей автомашине не ездил, за границу не выезжал, дочке не помогал, жену обносил, деньги у нее отбирал, одним словом, копил на займы. Но в эту версию никто не верит.

Наконец, бизнесмен, давший Беляеву в конце октября 2007 года путевку в жизнь и полностью доверявший ему, в 2015 году узнает, что 22.11.2010 г. Беляев зарегистрировал другую фирму с аналогичным названием — ООО ТПФ "Бастион-Пром", с тем же основным видом экономической деятельности, и стал директором и единственным участником общества. На вновь зарегистрированную фирму в счет искусственной задолженности предприятия перед Беляевым последний вывел все оборудование примерно на сумму два миллиона рублей, а также автомашину стоимостью около двух миллионов рублей, которая приобреталась в лизинг на основании решения общего собрания двух участников общества. Позднее Беляев перерегистрировал машину на себя и без согласия второго участника продал ее.

По данному факту в 2016 году в МУ МВД России "Рыбинское" было направлено заявление о привлечении Беляева к уголовной ответственности. Но, к сожалению, пока никакой реакции от правоохранительных органов на это заявление не последовало.

В итоге, братья Поляковы и Сергей Беляев продолжают обналичивать деньги. ОБЭП почему-то не проявляет к этой их деятельности никакого интереса. Возникает резонный вопрос: почему налоговые органы смогли доказать факт обналичивания Беляевым денежных средств через ООО "Метиз-С" и ООО "Оптима", а Рыбинский ОБЭП, имея большие полномочия, не может доказать, что ООО "ТДО", ООО "Пэлфорд", ООО "Бриз" — фирмы-однодневки и что деньги на займы шли из неучтенной прибыли предприятия и, по сути, обналичивались и перекладывались в карман физического лица.

Возвращаясь к началу этой истории, 19.12.2018 г. Арбитражный суд Ярославской области, рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ООО ТПФ "Бастион-Пром" к налоговой инспекции России № 3 по ЯО, принял решение в удовлетворении заявления Беляеву отказать. Заплатит ли теперь Беляев Сергей Николаевич все требуемые налоги? Что-то подсказывает — вряд ли, ведь до сих пор уйти от уплаты налогов удавалось. Мы можем лишь надеяться, что Рыбинский ОБЭП проявит профессионализм и сможет доказать, что Беляев присвоил имущество ООО "Бастион-Пром" в особо крупном размере. А налоговая инспекция доведет до конца проверку в отношении ООО ТПФ "Бастион-Пром" и направит материалы в следственный комитет для возбуждения уголовного дела по ст. 199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов. Тем более, что, по всей видимости, Сергей Беляев начал предпринимать попытки по сокрытию денежных средств и имущества от взыскания, а ведь это также подпадает под уголовную ответственность.