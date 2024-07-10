В день рождения драматурга Нила Саймона LA’Театр показал спектакль "Слухи"

6:43 Your browser does not support the audio element. Культура

На сцене театра Эстрады прошел 300-й показ спектакля "Слухи". Он поставлен по пьесе Нила Саймона, известного драматурга.

Фото: Пресс-служба LA’Театра Вадима Дубровицкого

Стоит отметить, что в репертуаре LA'Театра Вадима Дубровицкого этот спектакль — настоящий хит, который остается популярным у зрителей уже более 20 лет.

По словам режиссера спектакля "Слухи", художественного руководителя LA'Театра Вадима Дубровицкого, такая популярность спектакля обосновывается тем, что всем и всегда необходима эмоциональная разрядка: устроить выходной вечер в середине рабочей недели, вырваться из плена мыслей, хлопот и от души посмеяться 2,5 часа.

Игорь Ливанов, заслуженый артист РФ: "Спектакль живее всех живых, потому что состав такой. Это открытая возможность вживую увидеть таких мастодонтов российской сцены, как Волкову, Смирнитского, Стеклова, Ильина. Вчера зрители смотрели кино с их участием, а сегодня они видят их в радиусе нескольких метров. Недавно ко мне подошла женщина, просто схватила за бок, ущипнула и всё. "Это, правда, Вы?", — спрашивает. Ей нужно было убедиться в том, что это я прямо сейчас перед ней напротив. Мы сталкиваемся с подобными ситуациями, понимаем их причины, поэтому нет никакого секрета "актуальности спектакля на протяжении 20 с лихом лет", это всего-навсего следствие. Не в Ниле Саймоне дело, а именно в уникальном актёрском ансамбле, который оказался не только компанией замечательных профессионалов, но и прекрасными, прекрасными людьми, "человеками". Никакого труда не составляет 20 лет разговаривать с замечательными, удивительными, красивыми, умными, талантливыми моими партнерами. С адекватными партнерами и режиссером. Понимаете, о чем я? В других театрах, проектах я иногда сталкиваюсь с тотальным "неадекватством", а здесь сплошное "адекватство". Наверное, это еще одна причина успеха".

Владимир Стеклов, народный артист РФ, бессменный Ленни Ганц премьерного состава спектакля "Слухи": Если срифмовать сюжетные основы, то "Слухи" — это комедия, даже комедия положений, когда люди изначально оказываются в трагикомичной, смоделированной драматургом ситуации. Никто ничего не понимает, раздался выстрел. Первая мысль: самоубийство? Это цепляет внимание и вырывает из действительной реальности каждого пришедшего на спектакль. А дальше ситуация разворачивается, и оказывается, что всё совсем не так, в последствие становится фарсом и даёт зрителям разрядиться, сбросить всё накопленное напряжение. Конечно же, я соотношу успех, популярность постановки, в первую очередь, с актёрским составом, потому что все, как сегодня принято говорить, медийные персоны, все очень ангажированные по многим кино-ролям, отдельным работам. Слава режиссеру, Вадиму Дубровицкому, который всё продумал, спрогнозировал наперед и нас всех собрал. Он смотрел чуть ли не каждый спектакль на протяжении всех 20-ти лет и "поддувал" нас просто даже своим присутствием. Эта ответственность перед ним, перед зрителями, которые ходят из года в год — самый явный фактор, который определяет "долгожительство" наших "Слухов". Несмотря на то, что он идет, действительно, много лет, мало поменялось исполнителей. Вот Елена Сафонова, Андрей Ильин, Ольга Волкова, Валя Смирнитский — они были изначально старожилы этого проекта. Разных школ, методов, но беспредельного таланта и высокого качества профессионалы, задающие планку вводящимся артистам. Держим градус, стараемся. Пожалуй, это и есть основная "фишка", которая позволяет нашей работе уже два десятилетия держаться на плаву и пользоваться спросом".

"Комедия наотмашь, комедия ради комедии, комедии без всяких подложек из смыслов. Просто комедия для того, чтобы смеяться. К сожалению, в наше время подзабытый жанр. Нил Саймон великий комедиограф и реакция зала подтверждение тому", — рассказал Вадим Дубровицкий.

Зрители так же поделились своими впечатлениями.

Светлана, зритель, 38 лет: "Спектакль очень понравился. Очень понравился тандем артистов. Их работа была очень… слаженная. Вот! Слаженная! Очень качественная. Очень понравился юмор. Были и тонкие моменты: не каждый, но надо было понять. И в то же время, не было никакой ни раздутой пышности, ни надуманности ради надуманности. Ничего того, что сейчас часто, к сожалению, используется для привлечения внимания. Я про юмор ниже пояса. Когда этого нет в театре, очень впечатляет, потому что на низких вибрациях мне, например, не очень нравятся некоторые постановки. А данная постановка была достаточно современной, интересной, смешной. Она буквально напитывает позитивом. Вот реально: пришла, отдохнула, получила удовольствие и с прекрасным настроением сейчас возвращаюсь домой. Спасибо большое всем, кто приложил руку и сердце к созданию этого спектакля".

Юлия, зритель, 27 лет: "Впечатления вообще просто самые классные. Офигенные актеры. Мне очень понравилось. Всё понравилось, честно. И сюжет очень забавный. Я ждала выхода Чарли, на самом деле. Ждала, что интрига раскроется, а интрига раскрываться не стала! Очень понравилась Эльвира Болгова, впервые видела её на сцене, под впечатлением. Елену Сафонову я просто обожаю, её энтузиазм в каждом слове и движении. Пришли на артистов посмотреть. Они нереальные!".

Следующий показ спектакля "Слухи" состоится 23 сентября на сцене Театра Эстрады.

Режиссёр: Вадим Дубровицкий

В ролях: Елена Сафонова, Андрей Ильин, Эльвира Болгова, Ольга Волкова, Владимир Стеклов, Валентин Смирнитский/Вадим Дубровицкий, Юлия Агафонова/ Инна Милорадова, Игорь Ливанов, Владимир Богданов, Олег Масленников-Войтов, Александр Чекалин.

Ссылка на спектакль на сайте театра