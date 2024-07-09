Александр Панкратов-Чёрный отметил свой 75-летний юбилей на фестивале "Антарес" в Сочи

Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию"

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Несмотря на все сложности и преграды судьбы, актёрская карьера Александра Панкратова-Чёрного сложилась блистательно. Актёра буквально рвут на части, предложений сняться много, кино, сериалы, телепередачи, а также продюсеры наперебой приглашают на разные кинофестивали.

Фото: Pravda.Ru by Анжела Якубовская

28 июня Александр Панкратов-Чёрный отметил свой юбилей на сцене Зимнего театра в Сочи, который состоялся в рамках Международного кинофестиваля "Антарес". Организаторы решили устроить такой грандиозный праздник легендарному артисту. Поэтому Александр Васильевич с удовольствием общался как с журналистами на пресс-конференции, так и с поклонниками со сцены.

75 лет — возраст, когда, казалось бы, можно подводить итоги, но Александр Васильевич не собирается этого делать.

"В душе я ещё мальчишка, — говорит он про себя, — иногда хочется постареть и стать юношей, посмотреть на девушек, проходящих мимо, и оглянуться, смотрят ли они на меня, и если не смотрят, то обидно. А если серьёзно, то, конечно, годы летят… Вот совсем недавно появилась внучка Танечка. Я впервые взял её на руки, и сердце радуется. Жене сейчас не до меня, она внучкой занимается постоянно".

Тем не менее, несмотря на домашние заботы, жена Юлия Монахова прилетела на фестиваль вместе с супругом. Она всегда и во всём его поддерживает, такими и должны быть жёны талантливых людей. Но порой актёр жалуется на излишнюю опеку.

"Помню, с Сашей Розенбаумом на пляже загораем, он мне говорит: "Саш, бежим в бар, жена заплыв сделала". Мы тихонько в бар, а у него любимая собачка осталась возле лежака. Только поднимаем рюмочки, и тут неожиданно, словно из-под земли, возникает жена: "Я же вам сказала не выпивать в такую жару!" Мы в шоке. Как нашла? Так она отвязала собаку от лежака, сказала: "Ищи папу!" И собака взяла след…"

А если отбросить шутки в сторону, то отдыхать актёру совершенно некогда, хоть он и старается не говорить о будущих проектах, потому что плохая примета, но текущее лето и осень у него расписаны буквально по часам. От продюсеров вновь поступило предложение сниматься в продолжении сериала "По законам военного времени". Также есть ещё и другие проекты… Но от одного всё-таки пришлось отказаться, в сценарии оказалось слишком много нецензурных слов, хотя сюжет был интересный, закрученный, роль характерная... Но актёр вынужден был дать отказ, мотивируя тем, что в его возрасте говорить матом с экрана никуда не годится. Александр Васильевич делится наболевшим:

"Продюсерам говорю, чтобы убрали мат. А они мне отвечают, что народу нравится. Надо же так хорошо знать народ, чтобы решить за него, что ему нравится, а что нет…. И не важно, будут ли этот сериал дети смотреть. "Мать-перемать" так и не убрали. Ну я и отказался. И даже большой гонорар не соблазнил…"

Актёр по поводу гонораров поведал, что сумма оплаты его уже не волнует, он за высокими гонорарами не гонится, главное, чтобы была интересная история и хорошая роль. И ещё профессиональный режиссёр.

"На одном сериале, — вспоминал Александр Васильевич, — не буду говорить название, его снимал молодой режиссёр, стоим с актёрами на площадке, режиссёр ничего не предлагает. Мы спрашиваем: "Что мы делаем в этой сцене?" А он наивно улыбается: "Александр Васильевич, вы же сами режиссёр, придумайте". Я ему отвечаю: "Так зачем ты нам тогда нужен, если мы будем всё придумывать?" Спросил его, где учился. Оказалось, режиссёр пришёл из КВН…"

Но это не самое печальное, что происходило на съёмочной площадке. Бывали ситуации и посерьёзнее. Во время съёмок в Киеве был случай, когда сорвали кинопроцесс и актёров из России пришлось прятать в подвале. Всё это безобразие произошло во время Майдана, кинематографистов окружили разъярённые националисты...

"Причём, что поразило, — удивился артист, — думал, молодёжь хулиганит, а нас окружили взрослые люди в национальных вышиванках с бандеровскими* флагами и лозунгами. В громкоговоритель человек в возрасте кричал: "Панкратов-Чёрный — подельник Путина! Геть с незалежной Украины!" Кинематографисты, которые у нас учились (мы во время учёбы в одном общежитии жили пять лет), ночью стучат в гостиницу, пришли повидаться, с горилкой, с салом, как говорится, с украинским "хлебом-солью". Я говорю: "Ребята чего ночью-то? У меня с утра съёмка". Мне отвечают: "Сашко, днём нас могут увидеть вместе, у нас будут большие неприятности". То есть уже люди были запуганы за то, что общались с русскими. Ну и режиссёр, талантливый парень, два сезона снял, а на третий, смотрю, уже другой снимает. Спрашиваю: "Почему не тот, кто был?" Мне говорят: "А ему на дверь стали клеить записки "На москалей работаешь? О детях подумай!". У него двое детей, запугали парня".

Но только одними угрозами не ограничилось. После ночных съёмок актёр ехал в машине с партнёршей по сериалу Екатериной Климовой, и шофёр, что-то заподозрив, остановил машину. Оказалось, что на передних колесах были откручены гайки. Малейший поворот с горы (съёмки проходили на Лысой горе), и машина на скорости улетела бы с огромной высоты. Сделал такую подлость кто-то из местной съёмочной группы. И порой специалисты из группы позволяли себе подлые замечания, мол, "москалям надо всем шеи свернуть"… В это время уже полным ходом шла война в Донецкой и Луганской областях. Но артист не поступился своими принципами и демонстративно объявил, что едет поддерживать ополченцев.

"Я три раза был в Донецке и Луганске, — говорил актёр, — очень дорожу дружбой с покойным Сашей Захарченко. Он мне подарил свой десантный нож с надписью на клинке "Батя". А мне нечем было отдариться, отдал серебряную зажигалку на память. Он провёл меня по всему Донецку, заехали на передовую. Я смотрю, в Донецке почти нет разрушенных домов, там если разбомбили, то быстро убирают, Донецк — чистый. Захарченко тогда руководил Донецкой областью и дал такой приказ, чтобы руины сразу же убирали, чтобы они морально не давили на жителей. И всё равно много разрушенных домов. Всё это печально", — вздыхает актёр.

Говорил в этот вечер Александр Васильевич и о своих новых книгах. Недавно вышел четвёртый по счёту поэтический сборник стихов, который ещё составляла Марина Арсеньевна Тарковская, сестра Андрея Тарковского. Получилась большая книга в 400 с лишним страниц. Актёр удивился: "Марина Арсеньевна, ну зачем такой огромный том?" А она мне отвечает: "А мне папа говорил, что печатать надо всё, пока разрешают…" Вот и вышла у меня в этом году большая книга под названием "Хочу сказать". Такой подарок мои поклонники сделали к юбилею".

К слову сказать, подарков своему любимому актёру и поклонники, и коллеги, и друзья сделали много. Например, художник Никас Сафронов подарил очень симпатичную картину. Но не свою, а одной бабушки, которая продавала их в сочинском парке. У пожилой женщины случилось несчастье, сгорел дом, и теперь она собирает с помощью своих работ на новое жильё. Об этом во время творческого вечера рассказал со сцены художник. Он сам лично купил у старушки работу в подарок своему другу-артисту и попросил принять участие в судьбе женщины присутствующих зрителей. Неравнодушные тут же откликнулись.

Так что юбилейный вечер актера прошёл с огромной пользой для всех.

"А вообще, на фестивале я впервые отмечаю юбилей, — признался Панкратов-Чёрный, — потому что не очень люблю публично отмечать свои личные праздники. Каждый год мы отмечали довольно узкой компанией, хотя друзей было много, приглашали не всех. Отмечали вместе с Борей Хмельницким, моим покойным другом. У него день рождения был 27 июня, а у меня 28-го. Мы, как правило, собирались 27-го в ресторане Дома кино и постепенно переходили на 28-е число. Получалось отмечать два дня рождения за одним застольем, поэтому собирались его друзья, которых я мало знал, собирались мои друзья, которых он мало знал, все знакомились, обнимались, целовались и отмечали до утра. У меня в Сочи тоже много друзей, всех приглашу, посидим, понервничаем над стаканом (он иногда форму меняет)… А в целом рад, что оказался на фестивале, потому что у него есть шансы стать большим мировым событием".

Со своей стороны, фестиваль не остался в долгу перед талантливым актёром, и на церемонии закрытия организаторы вручили приз "За вклад в профессию". С чем Александра Васильевича от души поздравляем!

Международный фестиваль "Антарес" впервые прошёл в Сочи. В рамках фестиваля состоялось огромное количество специальных событий и мероприятий, концертов, спектаклей, творческий встреч и деловых дискуссий.

Генеральный продюсер фестиваля — президент Ассоциации "Безопасность и качество" Александр Халимовский. Художественный руководитель фестиваля — продюсер Сергей Новожилов. Программный директор — Александра Жукова.