Артисты театра "Заячий стон" рассказали об особенностях жанра комедии, стендапе и своей миссии

В жанре комедии работать непросто — артисты театра "Заячий стон"

3:25 Your browser does not support the audio element. Культура

В преддверии 105-го показа спектакля "Комедия о театре" артисты театрального квартета "Заячий стон" дали интервью, в котором объяснили, ради чего они работают, почему комедия так нужна людям в современном мире и об особенностях работы в этом жанре.

Фото: Пресс-служба LA`ТЕАТРА Вадима Дубровицкого

— Почему вы выбрали комедию как основной жанр?

Алексей Поляков: Комедия нужна человеку, особенно сейчас. Она помогает посмотреть на тяжелые ситуации под другим углом. Когда мы смеемся, глядя на проблемы, мы становимся сильнее.

Виталий Боровик: Если вы читаете человеку нотации, вы вряд ли сможете на него повлиять. Мы в своих спектаклях стараемся сделать так, чтобы человек смеялся и получал удовольствие, а после спектакля задумался о чем-то важном и сам пришел к своим выводам.

— Сложно ли работать в этом жанре?

Максим Амельченко: Считается, что комедия — низкий жанр. Но, на самом деле, рассмешить человека — достаточно сложно. Точнее так: сложно рассмешить тонким интеллектуальным юмором, без пошлости и увечий, чтобы это было не тупо и не в лоб.

— В чем особенность комедий "Заячьего стона”, кроме тонкого юмора?

Алексей Поляков: Мы всегда делаем шоу, олучается такой набор миниатюр, настоящий коктейль из песен, танцев, монологов, скетчей.

Кирилл Петров: Если вы посмотрите фотографии со спектаклей, особенно первых, то увидите, что у нас достаточно мало декораций и обычные брючные костюмы. Но при этом наши спектакли — это всегда аттракцион для зрителя. Мы хотим, чтобы зритель постоянно думал "Да так нельзя в театре! Так неправильно!”. Мы все время удивляем, ломаем стереотипы, общаемся со зрителями. Если вы смотрите спектакль в первый раз, вы никогда не сможете предугадать, что произойдет в следующую минуту, это мы вам гарантируем.

Виталий Боровик: Я не хочу сказать, что мы нашли что-то принципиально новое, но у нас, как и у них — попытка не делать так, как было.

— Получается, вы работаете на стыке жанров. Как это можно назвать одним словом?

Кирилл Петров: Мы работает в жанре театральный стендап. Стендап — обо всем и сразу. Ему не хватает глубины или конкретной мысли. У нас современный театр с актуальным юмором как у стендапа, но который существует по законам театра и шоу. За кажущейся несерьезностью и юмором скрывается глубокий смысл. И мы всегда остаемся артистами драматического театра, даже если просто шутим или играем несерьезный скетч.

— Есть ли у вас глобальная цель, зачем вы играете свои спектакли?

Алексей Поляков: Мы хотим, чтобы зритель после наших спектаклей вышел, вдохнул воздух носом и сказал: "Я люблю жизнь. У меня все получится".

Ближайшие показы спектаклей театра "Заячий стон”: 4 июля — "Комедия о смысле жизни”, 10 июля — "Комедия о театре”, 11 июля — "Титаник. Комедия”. Все три комедии состоятся в 20.00 в СТД РФ "На Страстном".

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