В начале было слово: в Новой Третьяковке открылся мультижанровый проект

11:24 Your browser does not support the audio element. Культура

В Новой Третьяковке открылась выставка "Стена и Слово. Русский монастырь на границе с небом".

Фото: Пресс-служба Нового театра by Иван Новиков-Двинский

Режиссер Эдуард Бояков и фотохудожник Михаил Розанов презентовали в Новой Третьяковке мультижанровый проект "Стена и Слово. Русский монастырь на границе с небом".

Обозначение этого проекта словом "выставка" весьма условно. Для того, чтобы быть только экспозицией фоторабот, запечатлевших православные монастыри, здесь слишком много литературного осмысления. Но и свести проект к вербальной концепции феномена русского монастырства тоже нельзя: экспозиция чрезвычайно насыщена мощными изображениями, не укладывающимися в скромные рамки иллюстраций. Кроме визуального и литературного компонентов в выставке присутствует и драматургическое решение: экспозиция выстроена в продуманном порядке, демонстрируя вектор развития смыслов, раскрывающихся в определенном ритме с ускорением к финалу. Необычность проекта подчеркнута выразительной сценографической подачей художника Александра Цветного: черные стены, маршрут таинственного лабиринта, фантастическая подсветка, создающая иллюзию свечения фоторабот изнутри — это своего рода "иммерсивный" экспозиционный жанр, в котором перформативность реализована без вульгарного акционизма, исключительно средствами изображения и написанного текста. "Стена и Слово", как и обозначено в названии.

Полифоничность формы напрямую связана с емкостью содержания: проект, в котором православные смыслы гармонично сплетены с современным искусством и передовыми технологиями в сфере музейного дела, на самом деле беспрецедентен.

И все же сначала было Слово. Идея Эдуарда Боякова состояла в том, чтобы субъективно, глазами художников и даже в каком-то смысле неофитов, погрузиться в феномен русского монастырства и извлечь на основе собственного опыта формулы русского логоса. Причем формулы не только вербальные, но и визуальные. Первые посетители выставки в Новой Третьяковки, которым посчастливилось побывать на ее открытии, признали: авторам это удалось.

Приветствуя первых гостей, Эдуард Бояков поблагодарил Третьяковскую галерею, отметив, что ведущий российский музей впервые заявляет проект, который объединяет на серьезном академическом уровне тему православия, русского культурного кода с языком современного искусства:

Нет ничего естественнее, чем исследуя русские эстетические ландшафты, обратить внимание на русский монастырь. Исторически это явление всегда было в центре русского города и демонстрировало русскую красоту. Главные архитекторы, художники, передовые для любой эпохи технологии были всегда исторически связаны с монастырями. Это настоящие университеты, которые несли представления об эталонах красоты и человеческого поведения. Я благодарен за возможность работы с Михаилом Розановым, который много работал с классическими музеями, в том числе, Лувром, Версалем. Который снимал Кремль во всей его полноте, много занимался послевоенным советским модернизмом. Как часто это бывает, мы много знаем о европейских культурных ценностях, но забываем о своих. И наш проект — шаг в поток православной культуры.

Рассказ о проекте продолжил его соавтор фотохудожник Михаил Розанов:

Я даже не предполагал, насколько глубоко мы погрузимся в эту историю. Вся это съемка и выставка — очень личное. Это наше с Эдуардом личное путешествие в православие. Мы не являемся учеными или богословами, которые вправе давать окончательный вердикт. Мы как два художника восприняли эстетику православных монастырей, их неразрывность с ландшафтом, их миссии. Мы жили в этих монастырях, общались с братией, с настоятелями. В полной мере погружались в этот мир. Но — лучше все увидеть: фотография говорит сама за себя.

Эдуард Бояков с благодарностью назвал партнеров, без которых проект не мог быть реализован: благотворительный фонд "Свете Тихий" и его директор дьякон Даниил Булычев, корпорация "Синергия" во главе с президентом Вадимом Лобовым, Московский экономический форум и его председатель Константин Бабкин, галерия Gartallery и ее создатели Сергей и Оксана Грищенко.

Корпорация "Синергия" — давний партнер многих проектов Эдуарда Боякова, в том числе поддерживающий Новый Театр, созданный Бояковым два года назад. Президент корпорации Вадим Лобов так прокомментировал участие "Синергии" в организации выставки:

Сегодня идет масштабная духовная "пересборка" на уровне всей страны. Мы заново пытаемся осмыслить наши ценности, найти опоры. И такие опоры надо искать в наших традициях, в истории. Монастырь — один из наших опорных пунктов. Даже когда в некоторые исторические периоды государство могло формально не существовать, монастырь продолжал оставаться организующим центром. Это ДНК, сохранявшее информацию о русском человеке. Но и сегодня мы продолжаем черпать там энергию и силу. Взяв в руки альбом "Стена и Слово. Русский монастырь на границе с небом", который предшествовал выставке, я почувствовал себя увереннее, почувствовал опору. И возникла мысль — поехать и посмотреть. Этот каталог является не только произведением искусства, но и хорошим популяризатором идеи. Важно, чтобы максимальное количество людей увидели эту выставку, этот альбом, чтобы у них возникли такие же чувства: обретение уверенности, традиции, истории, нашей цивилизации. Хочу выразить благодарность директору Третьяковской галереи Елене Проничевой. Уверен — многие люди получат здесь вдохновение и эмоции.

Фонд "Свете Тихий" первым включился в проект — на этапе, когда Эдуард Бояков и Михаил Розанов работали над литературно-художественным альбомом "Стена и Слово. Русский монастырь на границе с небом". Обычно каталог печатается после открытия выставки, но в данном случае получилась обратная ситуация: сначала был издан альбом, а затем на его основе организована одноименная экспозиция в Новой Третьяковке.

Диакон Даниил Булычев, директор благотворительного фонда "Свете Тихий":

Русский монастырь во все времена являлся хранителем церковного предания и олицетворением святости, чистоты и красоты православной веры. Таинственная и сокрытая от внешних глаз духовная внутренняя жизнь обители побуждает людей совершать паломничества к нашим святыням, где человек остаётся наедине с Богом, получает душевное отдохновение и находит ответы на самые главные жизненные вопросы. Благотворительный фонд "Свете Тихий" существует уже три года. Выполняя свою миссию помощи семьям священнослужителей Русской Православной Церкви, мы приняли решение стать инвесторами этого проекта, с одной стороны, для развития эндаумента фонда, когда средства от продажи альбомов будут направляться на нашу основную деятельность, с другой стороны, для реализации просветительской цели, чтобы люди получили возможность увидеть красоту и величие русских монастырей, а через них познакомиться с православной верой и, может быть, впервые переступить порог храма.

Сотрудничество с частной галереей современного искусства Gartallery было очень ценным для авторов.

Сергей и Ксения Грищенко, владельцы Gartallery:

Для нашей галереи это первый совместный проект с Третьяковкой и гениальными людьми и нашими друзьями — Эдуардом Бояковым и Михаилом Розановым. Он знаменателен тем, что включает не только замечательные фотографии русских монастырей, но и заключает в себе глубокий смысл. Посетители выставки смогут прикоснуться ко всему духовному богатству нашей страны — это и ее история, и культура и русский код. Если мы посмотрим на сегодняшний мир, то увидим, что Россия — единственная страна, в которой монастыри возрождаются, являясь оплотом Неба на земле. Желаем авторам проекта и посетителям выставки благодатных дней. И если кто-то после посещения выставки решит посетить монастырь — представленный на этой экспозиции или какой-то иной, — значит все наши усилия не напрасны.

Эдуард Бояков и Михаил Розанов провели экскурсию по выставке, добавляя к текстам, которые предваряли экспозицию каждого зала, важные комментарии и подробности.

Экспозиция расположилась в десяти пространствах, объединенных сквозным черным лабиринтом. Каждое пространство посвящено одному из десяти монастырей. В свою очередь, каждый из монастырей обозначен своим вербальным кодом, выражающим ключевую миссию обители:

Троице-Сергиева лавра — Царство Серафимо-Дивеевский монастырь — Праведность Кирилло-Белозерский монастырь — Аскеза Верхотурский Николаевский монастырь — Переход Посольский Спасо-Преображенский монастырь — Политика Введенская Оптина пустынь — Знание Успенский Псково-Печерский монастырь — Рубеж Абалакский Знаменский монастырь — Воинство Костомаровский Спасский монастырь — Тайны Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь — Подвиг

Эдуард Бояков отметил, что любой православный монастырь несет в себе все эти миссии. Но, как и людям какие-то свойства присущи в особой степени, так и обители обладают своими индивидуальными чертами.

Визуальная модель едина для всех монастырей: девять фоторабот, первая из которых — панорамный снимок, остальные восемь — "фотополотна" размером метр на полтора с детализацией фасадов.

Авторы обратили внимание посетителей на принципы съемки: монохром, безлюдность, выбор определенного времени года для каждой обители — того, когда она ярче всего проявляет свою сущность, отказ от применения дронов — все планы и ракурсы увидены обычным человеческим взглядом.

Финал экспозиции — Соловецкий монастырь. Северный пик России. Обитель, находящаяся на одном меридиане с Иерусалимом и Голгофой. Святое место, омраченное страшнейшей страницей нашей истории — Соловецким лагерем особого назначения.

Авторы обозначили миссию этого монастыря понятием "подвиг" — русским словом, которое не имеет буквального перевода ни на один язык.

С 18 июня выставка "Стена и Слово. Русский монастырь на границе с небом" открыта для посетителей в Новой Третьяковке (Крымский вал, 10, Западное крыло).

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