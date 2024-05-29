Алёна Яковлева шикарно передала образ Графини в очень оригинальной и мистической версии "Пиковой дамы"

Алёна Яковлева: "Театр — это вещь мистическая"

7:33 Your browser does not support the audio element. Культура Театр Драматический

Народная артистка России Алёна Яковлева сыграла сотни разнообразнейших ролей в кино и театре. Можно с уверенностью сказать, что каждое появление на экране и на сцене открывает новую интересную грань её таланта. Армия почитателей таланта актрисы увеличивается с каждым годом. И это вполне заслуженно, ведь творческая эстафета передалась от отца Юрия Васильевича Яковлева.

Фото: vk.com by Фото из личного архива Алёны Яковлевой

Также знаменит своими театральными и режиссерскими работами брат Алёны, Антон Яковлев, возглавивший драматический театр им. Гоголя. Это говорит о том, что семья Яковлевых — талантливые и неординарные люди.

Актриса с 1985 года служит в московском театре Сатиры, но её карьера начиналась не с актёрства, а с журналистики. Она поступила на факультет журналистики МГУ. Но очень быстро поняла, что любовь к театру и кино намного сильнее. Тогда она распрощалась с Московским университетом и поступила в Высшее театральное училище имени им Б. В. Щукина. Казалось бы, для отпрыска известного артиста открыты все дороги…

В этом случае всё оказалось, наоборот, — знаменитая фамилия не помогла. Как однажды в театральном училище сказал педагог по актерскому мастерству: "Все делают пять этюдов, а ты должна двадцать, чтобы никто не сказал, что тебя взяли по блату".

Поэтому актриса по-прежнему добросовестно делает "двадцать этюдов", хотя давно уже могла бы расслабиться и почивать на лаврах. Но Алёна Яковлева настоящий трудоголик, творческий график актрисы невероятно загружен. Предложений много, сегодня актриса играет не только в Московском академической Театре Сатиры, но и в театре им. Гоголя, много снимается в кино и работает в антрепризах.

В ряду этих работ особенно выделяется громкая антрепризная постановка "Пиковая дама", в которой актриса играет роль Графини.

Недавно Алёна Яковлева приехала со спектаклем в город Новороссийск. В рамках фестиваля патриотического кино "Малая земля" состоялся показ "Пиковой дамы"

Фестиваль прошёл при поддержке администрации города Новороссийска и Министерства культуры Краснодарского края. Президентом фестиваля выступил продюсер Сергей Новожилов.

Спектакль "Пиковая дама" прошёл практически при аншлаге. Надо сказать, что зрителю всегда импонируют спектакли, поставленные на основе классических произведений. А эту постановку можно отнести к попытке увидеть знаменитый сюжет в совершенно новом ракурсе. Режиссёр Олег Ильин не только попытался сценографически приоткрыть завесу над тайной истории происхождения трех карт. Не только рассказать, но и показать, где и как граф Сен-Жермен узнал ту самую тайну карточной колоды, которую позже передал Графине. А та, в свою очередь — Герману. В спектакле мастерски переплелись приёмы романтического и реалистического театров. Но мистического, а следовательно, и романтического в постановке всё-таки больше.

"Театр — это вещь мистическая, — рассуждает народная артистка Алена Яковлева, — и всё, что я играю в театре каким-то таинственным образом всегда перекладывается на жизнь. В кино как-то не так, сколько раз меня и "убивали", и я "погибала", но в жизни всё оставалось неизменным. А театр — это вещь, влияющая на судьбу, и, как только я сыграла "Пиковую даму", поскольку весь спектакль нахожусь в коляске, то у меня неожиданно разболелись коленки".

Безусловно, актрисе за здоровьем необходимо проследить, но отказаться от роли было бы преступлением, этот образ — совершенно новая страница в творчестве.

Алёна Юрьевна согласилась на эту роль, потому что, по её словам, попробовать что-то другое всегда интересно. В разных интервью она рассказывала о том, что её карьера начиналась именно с ролей комических старух, и актриса переживала, что она со "старух начнёт и старухами закончит". Но как говорится, старуха старухе рознь…

Именно роль графини Томской вызвала отклики и бурное обсуждение среди зрителей в интернете. За неё актрисе вручают награды как за лучшую женскую роль. Многие пишут, что представляют себе Графиню именно такой, какой её сыграла Алена Яковлева. А сыграла она её мастерски. Когда актриса выходит на сцену, её невозможно узнать. Меняется буквально всё: и голос, и походка, и пластика. Первые минуты спектакля зрители перешёптываются, задаваясь вопросом, кто это на сцене…. От героини в зал идёт фантастическая энергия, она то зловещая, то сатирическая, то тревожная, то вдруг меняется на сентиментальную.

"Я не старалась сделать свою героиню страшной каргой или грымзой, — рассуждает о своём образе актриса, — В спектакле я придумала ход, где я то лирическая, то ироничная. Я не ставлю своей задачей кого-то научить или что-то навязать, каждый воспримет эту историю по-своему. Моя задача передать то, что я чувствую в этом образе, а там не только ирония и сарказм, там есть и боль, и страдание.

Мне не всегда близки желания и стремления моих героинь, как актриса, играющая в самых разных пьесах, пытаюсь создать образы совершенно уникальные, индивидуальные и неповторимые, но мне эта работа и сама мистическая история очень нравится. Спектакль во многом гэговый, поэтому я получаю большое удовольствие. А тем более это Пушкин, в пьесе затронута "нежная струна", любовь к графу Сен-Жермену, и мне кажется, что зрителю будет интересно узнать ещё и эту сторону сюжета, которую написал великий гений".

То, что актрисе нравится играть эту роль, и она получает удовольствие от игры, заметно. Она играет виртуозно, остроумно, буквально растворяясь в этом образе. Хочется поблагодарить организаторов фестиваля, за то, что они пригласили этот спектакль на кинопраздник, приезд народной артистки в Новороссийск стал настоящим подарком для местных театралов.

Поклонники принесли актрисе сирень, жасмин, пионы и розы. Запах от великолепных букетов плавал по всему залу, окутывая его ароматом весенней свежести.

"Я очень люблю весенние цветы, особенно гиацинты, — откровенничает актриса — У меня спектакли круглый год, и когда поклонники дарят цветы, у меня в квартире всегда благоухающий цветник, это так приятно. Я принимаю любые цветы с радостью, но особенно отрадно, когда они выращены в собственном саду".

А ещё поклонникам на заметку — 2 июня народная артистка отмечает день рождения, как правило она предпочитает в этот день работать на сцене. Тем, кто не успел увидеть премьерный спектакль "Лес" по пьесе Островского в Театре Сатиры, можно смело приобрести билеты, потому что это настоящий бенефис Алёны Яковлевой. На талантливую актрису всегда интересно смотреть, а особенно в её день рождения.