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Александр Приходько

Любовь и долг: история несостоявшегося романа

5:12
Культура

26 мая (14-го по старому стилю) 1896 года состоялась коронации последнего русского императора Николая Второго и императрицы Александры Феодоровны.

Любовь и долг: история несостоявшегося романа
Фото: Пресс-служба Нового театра

128 лет прошло с тех пор, но день этот остается важнейшей вехой в истории Российского Государства. На протяжении более чем 100-летнего периода общество пережило разные этапы осмысления и переосмысления знаменательных, в том числе и страшных, событий тех дней. Событий, повлиявших на ход развития не только русской, но и мировой истории. Ведь коронация императора — это не только торжества к Успенском соборе Кремля, но и массовая гибель людей во время народных гуляний на Ходынке.

Сегодня мы вновь обращаемся к теме падения монархии — его роли в судьбе страны, народа, общества, культуры. И аспекты политические играют здесь роль не большую, чем нравственные и духовные. Нравственный потери, которые русское общество понесло вместе с трагической гибелью царской семьи, до сих пор являются предметом осмысления. Семья Романовых на самом деле олицетворяла эталон этических норм, к которым стремились достойнейшие представители русской нации.

Именно этой теме посвящен спектакль Нового Театра "Государев венец", где главным мотивом становится не политика, а внутрисемейные отношения царственных супругов и их детей. Именно поэтому спектакль столь органично соединяется с интермедиями священнослужителя — отца Артемия Владимирова, который комментирует сюжет с позиций сегодняшнего дня. "Государев венец" — это очень красивая история, в которой есть любовь, нежность, но при этом строгое воспитание и ограничение, не позволявшее царевнам вести себя так, как вели бы себя обычные молодые девушки. Одна из таких сюжетных линий — влюбленность великой княжны Ольги в морского офицера Павла Воронова, который был одним из вахтенных начальников царской яхты "Штандарт".

Царевна не случайно увлеклась молодым мичманом: он был настоящим героем. В 1908 году в Мессинском проливе, отделяющем Сицилию от материковой Италии, произошло страшнейшее землетрясение. Воронов был в числе русских моряков, которые пришли на помощь пострадавшим от разгула стихии.

Роман этот был обречен. Решение венценосных родителей стало жестким, но неизбежным для царственных особ. Воронов женился на графине Клейнмихель, которую по странному совпадению тоже звали Ольгой, причем великая княжна Ольга Николаевна Романова присутствовала на этой свадьбе. Княжне тоже подыскали мужа — румынского принца Кароля. И согласись она выйти за него, могла бы избежать расстрела в подвале Ипатьевского доме. Но… в 18 лет невозможно предать любовь. Ольга продолжала любить Воронова. Да и могла ли она предположить, что ей, как и всей ее семье, предстоит стать последней представительницей императорской династии в России…

Казалось бы, бытовая история погружает зрителей в события прошлого, которые помогают постичь настоящее: ведь то, что происходило в России 100 лет назад не оборвалось, не кануло в небытие. Прошлое проявляется в ниши дни и дает ключ к пониманию будущего.

Протоиерей отец Артемий Владимиров:

Нас объединяет очень высокая тема, прикосновение к которой для души каждого человека бывает своего рода "лакмусовой бумажкой". Прошло более 100 лет с гибели царской семьи, Россия вступила в XXI век, однако это трагическое событие остается тем нервным узлом, без которого перестало бы биться сердце нашей родины. Это соприкосновение с царственными страстотерпцами живо возбуждает в каждом из нас понятие о том, что вне земной суеты, чехарды и спешки, остается Вечность, которая прячется в глубинах человеческого духа. Когда мы взираем на лики царской семьи, то и сами осознаем себя под знаком Вечности. И как ни страдаем мы от комплекса тревожности, панических атак, преждевременной усталости, в глубинах нашего духа мы чувствуем присутствие Божественного света, исходящего от Государя. Приходится вспоминать о долге, верности, присяге, о неизбежной кончине. Это соприкосновение благотворно. Душа начинает дышать свежим и чистым воздухом. Хочется надеяться, что наша многожанровая, многоплановая работа оставит в сердцах теплый глубокий след.

Увидеть спектакль "Государев венец" с участием протоиерея Артемия Владимирова и артистов Валентина Клементьева, Татьяны Шалковской, Дарьи Дуженковой можно 30 мая в 19:00 в Новом театре, расположенном в Усадьбе Салтыковых-Чертковых по адресу Мясницкая, д.7.

Приобрести билеты можно на официальном сайте

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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