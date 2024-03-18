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Александр Приходько

"Всадники апокалипсиса": новый взгляд на сложнейший период в истории России в книге историка Павла Крашенинникова

7:18
Культура

На фоне растущего интереса к исторической литературе в издательстве БОМБОРА выходит новая книга профессора Павла Крашенинникова — историка, доктора юридических наук, политика, автора бестселлеров об истории и праве.

"Всадники апокалипсиса": новый взгляд на сложнейший период в истории России в книге историка Павла Крашенинникова
Фото: commons.wikimedia.org by Inayaysad is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В книге "Всадники апокалипсиса" он рассматривает историю и право Советской России в период с 1917-го по 1922 год. Что на самом деле происходило в России в ту кровавую пятилетку? Как это сказалось на жизни людей и стране, в которой мы живем сегодня? Именно об этом Крашенинников во "Всадниках апокалипсиса". Ниже делимся отрывком из книги.

Отрывок из книги "Всадники апокалипсиса"

"Масштаб бедствия стал очевиден уже весной 1921 года: урожайность упала вдвое по сравнению с уровнем 1913 года. В конце 1921 года пуд муки в Саратовской губернии стоил миллион рублей при среднемесячной зарплате рабочего в несколько тысяч. За ведро картофеля можно было купить дом, а за несколько пудов муки — целое хозяйство. Основной пищей стали суррогаты, причем "зеленый хлеб", приготовленный целиком из лебеды, могли позволить себе только зажиточные люди.

Когда закончились суррогаты, в пищу пошли соломенные крыши домов, глина и навоз. Смертность увеличилась с 2,5% до 12-14%, больницы и детские приюты были переполнены. Некоторые деревни полностью вымирали, в других крестьяне совершали самоубийства, запираясь в "черных банях". Периодически появлялись сообщения о каннибализме. Как писал М. Волошин в 1923 году:

"Глодали псы оторванные руки и головы. На рынке торговали дешевым студнем, тошной колбасой. Баранина была в продаже — триста, А человечина — по сорока. Душа была давно дешевле мяса".

Голод сорвал с места многие семьи, устремившиеся туда, "где земля родит", а также в мифические "хлебные города" вроде Ташкента. Массовые самочинные перемещения голодающих в поисках пропитания волновали центральную и местные власти гораздо сильнее, чем продовольственная проблема. 1 июня 1921 года вышло постановление Совета труда и обороны (СТО) "О прекращении беспорядочного движения беженцев…". Отныне никто не мог выехать из голодающих областей без специального пропуска. На путях бегства крестьян из голодающих районов губернское начальство принялось выставлять кордоны.

Голод наряду с эпидемиями и войной служил причиной появления огромного числа беспризорников. Детская преступность, проституция, высокая смертность среди детей приобрели угрожающий характер. 14 января 1918 года был опубликован декрет СНК РСФСР "О комиссиях для несовершеннолетних". В соответствии с ним упразднялись суды и тюремное заключение для несовершеннолетних, общественно опасные деяния детей в возрасте до 17 лет рассматривались комиссией по делам несовершеннолетних, в состав которой должен был входить врач. Были изданы декрет СНК РСФСР от 23 сентября 1921 года "О детской социальной инспекции (Положение)", постановление Наркомпроса, Наркомздрава и Наркомюста РСФСР от 30 июля 1920 года "Инструкция Комиссиям по делам о несовершеннолетних", декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 8 марта 1926 года "Об утверждении Положения о мероприятиях по борьбе с детской беспризорностью в РСФСР", постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 5 апреля 1926 года "О порядке и условиях передачи воспитанников детских домов в крестьянские семьи для подготовки к сельскохозяйственному труду" и др.

Лидеры большевиков хотели заменить семейное воспитание детей государственным (общественным). Общественное воспитание вне семьи, по их мнению, "должно показать родителям, что общественный уход за детьми дает гораздо лучшие результаты, чем частный, индивидуальный, ненаучный и нерациональный уход отдельных "любящих", но не обладающих теми силами, средствами, способами, приспособлениями, какими обладает организованное общество".

Правда мечтам о национализации детей не суждено было сбыться. Не только потому, что Советская власть прокормить всех детей не могла, но и из-за тех же крестьян, которые не рассматривали своих детей в качестве будущих строителей коммунизма. Для них дети были членами семьи и работниками в их домохозяйстве и с малых лет участвовали если не в полевых работах, то в работе по дому, уходе за младшими братьями и сестрами, пасли скот. Так что попытки изъятия детей из семьи встретили бы неминуемый отпор со стороны крестьян.

В деле борьбы с голодом энтузиастов во власти не нашлось, и к надвигающейся катастрофе руководители отнеслись сугубо бюрократически и крайне цинично. 29 апреля 1921 года был издан малосодержательный документ — постановление Совета труда и обороны "О борьбе с засухой"97, изобило- вавший канцеляритами в духе: "Признать борьбу с засухой делом первостепенной важности", "принять экстренные меры к борьбе с засухой", "провести в самом боевом порядке кампанию по раннему взмету паров", "принять меры к повсеместному проведению кампании на местах по борьбе с сорной растительностью" и т. д. и т. п. В сухом остатке — только привлечение трудармейцев к сельхозработам.

<…>

2 августа 1921 года советское правительство написало открытое письмо международному сообществу с просьбой о помощи — так официальные сведения об ужасном голоде в РСФСР стали обсуждаться в газетах и общественных организациях за границей. Рассчитывали, конечно, на солидарность родственных зарубежных партий Коминтерна, но те реально ничем помочь не могли. Однако после того, как М. Горький написал письмо с просьбой о помощи Ф. Нансену, легендарный полярник выступил на заседании независимой благотворительной организации "Американская администрация помощи" (ARA — American Relif Administration). Эта организация внесла огромный вклад в спасение голодающих в России. Ее генеральным директором был Герберт Кларк Гувер (1874-1964, в 1929–1933 — президент США), преуспевающий горный инженер. В свое время он работал на Урале, в Кыштыме, где провел крайне успешную финансовую, технологическую и управленческую реорганизацию.

23 июля Герберт Гувер ответил на послание Максима Горького, и стороны приступили к переговорам. Очевидно, что договаривающиеся стороны друг друга сильно недолюбливали. Как относились к большевикам лидеры западных стран, а Гувер в 1921 году был министром торговли США, описывать вряд ли стоит…

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Темы павел крашенинников
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