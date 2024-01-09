В Малом театре сыграли и обсудили со зрителями "Капитанскую дочку"

7:41 Your browser does not support the audio element. Культура Театр Премьеры

Малый Академический театр — это единственный театр в стране, где на протяжении почти трех столетий сохраняются традиции классического сценического искусства. В афише современного Малого театра спектакли по произведениям Островского, Достоевского, Толстого, Чехова, Горького. Часто ставятся спектакли по творениям Александра Сергеевича Пушкина. В этом году на сцене Малого театра состоялась премьера

"Капитанской дочки". Спектакль поставлен по повести Пушкина, которую адаптировал для сцены режиссер спектакля Станислав Сошников. Заметим, что это его режиссерский дебют.

Спектакль начинается со встречи в буране главных героев истории — Гринева, его слуги Савельича с Емельяном Пугачевым, и эта динамическая сцена сразу же задает тон всему остальному действу.

Первый акт наполнен важными событиями и острыми диалогами, которые ярко раскрывают героев. Стремительное и эмоциональное действие на сцене моментально втягивает зрителя в напряженную атмосферу бунта, заставляя сочувствовать и сопереживать героям. Надо отдать должное, что автору спектакля удалось сочетать бережное пушкинского слова и смелые режиссёрские решения.

А еще удачным ходом в раскрытии образов главных действующих лиц и понимания исторического сюжета, была придумана творческая встреча актеров со зрителями. "Диалог времён" так называется встреча в рамках просветительской программы для молодого поколения зрителей Малого театра, которая практикуется с огромным успехом.

А зрителя интересует буквально все: как вживались актеры в образы героев, как переключаются с одной роли на другую, как пришло видение той или иной сцены.

Например, одна из самых главных и трагических сцен казни родителей главной героини повести решена следующим образом: как только отдается приказ о казни — огромный белый занавес, как погребальный саван падает на дальнем плане сцены. Прерывается жизнь….

"На этапе решения с художником Марией Утробиной мы обдумывали разные варианты, — говорит режиссер Станислав Сошников, — нам не хотелось никакой натуральности, мы хотели показать смерть символически. А также образ бурана, из которого все остальное действие рождается с помощью музыки, написанной Кузьмой Бодровым. Буран и бунт намного ощущаются мощнее, чем если бы попробовали реалистично эти темы решать".

В спектакле много музыки, но она к месту и совершенно ненавязчивая, к вопросу музыкального сопровождения композитор подошёл виртуозно.

Музыка заполняет пространство, настраивая зрителей на драматические события, но, например, когда появляется слуга Гринева, Савельич, которого потрясающе играет Алексей Коновалов, это напряжение спадает. Савельич лукавый шут, его выходы сопровождаются музыкальными гэгами, которые в сочетании с шутками снимают напряжение в зале.

Но особенно неожиданно звучит музыкальная тема Емельяна Пугачева. Это тонкая нервная рвущаяся мелодия, исполняемая на фортепиано. Да и сам Емельян Пугачев в исполнении актера Александра Волкова совершенно отличается от ожидаемого образа. Мы представляем себе Пугачева как взрослого, рыжего, зычного яицкого казака. И вдруг на сцене появляется резкий, бьющий волнами яростной энергии молодой бунтарь.

Александр Волков много думал о своем персонаже, он считает, что Емельян Пугачев заложник своей судьбы.

"Он взял на себя эту миссию и осознанно пошел на крест, — говорит актер. — Конечно, Пугачев понимал, что его рано или поздно поймают, но не страшился своей участи и пошел на казнь. Он хотел исправить ситуацию в стране, взял на себя всю боль и выпил эту горькую чашу до дна. Я хорошо почувствовал своего героя, почувствовал, что он боялся смерти, как любой человек, но он шел на подвиг, вел людей к свободе, к воле, как он ее понимал. Из истории мы знаем, что благодаря бунту Пугачева народ все-таки получили послабление. А что касается приказов о казни, я старался уходить от эмоций, когда мой персонаж отдавал эти приказы. В защиту Пугачева хочу сказать, что дворяне также казнили народ, и, если разобраться, мой персонаж в этой истории намного благороднее, чем некоторые представители дворянского сословия".

С мнением актера можно вполне согласиться. Пугачев в этой постановке получился привлекательным героем, в нем присутствовали и благородство, и отвага. А вот сильнейшие отрицательные эмоции в зале вызвала игра актера, исполнившего роль Швабрина. Недаром Пушкин дал этому мерзавцу столь неблагозвучную фамилию, напоминающую слово швабра.

Зрителей на творческой встрече интересовал вопрос: "Не хотелось ли актеру Максиму Хрусталеву, который сыграл этого героя, отказаться от роли?" Слишком неприятного типа ему пришлось воплотить на сцене.

"Нет, не хотелось отказаться, — парировал Максим Хрусталев. — В каждом образе надо искать плюсы, нельзя играть только минусы. Необходимо играть так, чтобы было понятно, что он борется со своими пороками, и как страдает от своего скверного характера. Мне была безусловно интересна эта роль, я не считаю его законченным мерзавцем, его поступками двигала страсть, ревность. Все свои неблаговидные действия он совершал из-за любви к Маше. Пусть он пошел не тем путем, но он шел до конца".

И хоть актер своей замечательной игрой пытался оправдать этого человека, зрители, особенно молодые, его возненавидели, они уходили из театра и уносили в своей душе чувство отвращения к подлости и предательству.

Можно много и долго говорить о том, что подобное чувство должно взращиваться в человеке с ранних лет, но достаточно один раз посмотреть спектакль "Капитанская дочка" и не сомневаться в том, что иммунитет к подлости и несправедливости появится естественным путем. А еще молодой зритель увидел на живом примере, что такое благородство, что такое преданность, истинная любовь, как прекрасно могут говорить, мыслить, вести себя влюбленные молодые люди. Петра Гринева сыграл Максим Путинцев, Машу Миронову исполнила Алина Колесникова, это их дебют на сцене, с которым можно только поздравить актеров.

Свою последнюю повесть "Капитанская дочка" Пушкин написал в 1836 году, ровно через год, в 1837 году, он погиб на дуэли. В этом он оказался в чем-то похожим на своего героя Петра Гринева, он пытался защитить честь своей женщины и достойно принял смерть. Поэт не мог поступить по-другому, он как писал, так и жил. Может быть, поэтому произведения его бессмертны и находят отклик в душе наших современников.

А Малый Академический театр можно поздравить су спешной премьерой. И выразить слова благодарности, за то, что актеры и постановщики находят время вживую пообщаться со своим молодым зрителем, искреннее ответить на их вопросы, после чего школьники с удовольствием откроют для себя заново не только великого Пушкина, но и заглянут в учебники истории.

Фото предоставлены пресс-службой Малого театра