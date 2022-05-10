Лидия Сычёва: "На войне правду писать легче"

Почему литераторов, пропагандирующих традиционные для русских ценности, изничтожают, но пиарят аморальных авторов; зачем плохие стихи Линор Горалик включили в муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, рассказала Pravda.Ru писательница, публицист, лауреат литературных премий, главред литературного интернет-журнала "Молоко" Лидия Сычёва.

— Лидия, должен ли писатель быть на передовой, в окопах? Вы были в горячих точках в Чечне.

— Тогдашняя ситуация и сегодняшняя похожи. Наш президент сказал: "Мы один народ с украинцами", — значит, война гражданская. И в чеченские войны мы были один советский народ. Невыносимо было смотреть, как наши СМИ стреляли в спину нашей же армии. Военные помогли, несколько командировок у меня было в Чеченскую Республику. Очерки были опубликованы.

Это не подвиг — писать правду. Кстати, на войне её писать легче.

Подвиг — писать правду, когда ты сидишь в Совете Федерации, в Госдуме. Подвиг — нажать на кнопку против Лесного кодекса или вывоза наших золотовалютных резервов за рубеж. Подвиг — написать об этом так, чтобы журнал после этого не разогнали.

— Какова роль писателя в сегодняшних событиях? Нужно ли его слово государству?

— Я много чего повидала в жизни, но таких людей я больше нигде не встретила, значит, слово — это и есть главная суть и красота нашего народа. С 1995 года русское слово находится в самом трагическом положении. Зачем? Чтобы убедить нас (тех, кто несёт русскую традицию), что русское слово ничего не значит, что вы жизнь свою прожили зря, а надо было, как Пётр Авен, сидеть в Лондоне и говорить: "У меня миллиарды, и нечем оплатить уборщицу". Так кто прав — я с 14 честными книгами или он со своими миллиардами, не заработанными, а отнятыми у нас?

В советское время писатели, выражавшие голос народа, получали признание и народа, и власти:

Юрий Бондарев ,

, Пётр Проскурин ,

, Валентин Сорокин.

Сейчас тех, кто наследует традицию, держат в чёрном теле, всячески показывают нашу ненужность, а людям предлагают некие "писательские продукты", накачанные деньгами, пиаром. Сегодняшний период очень трагический для славянского мира, для нашей страны, хотя я надеюсь, что каким-то чудом мы отсюда выйдем к свету и разуму. Но где эти распиаренные писатели? Где их сочувствие происходящему вместо "бросьте всё и заключите мир", "мы вас бросаем, уезжаем".

— Тем, кто уехал в эти тревожные времена из России, мы помашем ручкой и не будем жалеть.

— Нет, мы будем жалеть, потому что мы потратили время на их творчество — это время, украденное у народа. Это непрожитые до конца жизни, нерождённые дети, изломанные судьбы, нелюбимая работа, ненормальная жизнь. Не верю, что мы рождены для ненормальной жизни.

А чтобы люди верили в то, что они рождены для гадкой, аморальной жизни, мы вам предложим вот такую литературу от модных авторов, слушайте вот эти песни, смотрите вот эти фильмы и телепрограммы (они сами их не могут смотреть).

Последний скандал: Московская область ввела в олимпиаду по литературе стихотворение Линор Горалик, убогое по сравнению с классиками. Ирина Ушакова написала протест в министерство просвещения, министру образования Московской области, в Госдуму. Тишина. А сейчас Горалик собирает ресурс оппозиционных литераторов, чтобы заявить о том, какая плохая Россия.