Где искать "Остров сокровищ" на карте

Более 275 лет минуло с тех пор, как тяжёлой походкой старого морского волка в таверну "Адмирал Бенбоу", хлопнув дверью, пожаловал моряк по прозвищу Капитан. Именно в этот день начались приключения героев легендарного романа Роберта Стивенсона — "Остров Сокровищ".

Сложно даже представить, сколько мальчишек за последние столетия мечтало обнаружить таинственный остров и откопать сокровища пиратов. Самое удивительное, что примерные координаты "острова сокровищ", описанного в романе хорошо известны, а прототипы героев повествования жили на самом деле.

Тайна капитана Флинта

Одним из главных действующих лиц романа, о котором, правда, автор упоминает лишь в третьем лице, является ужасный капитан Флинт. Именно его сокровища ищут герои романа. Вот только в реальной жизни пирата с таким именем никогда не существовало.

В то же время, историки литературы установили, что своего капитана Флинта Стивенсон списал с легендарного пирата Эдварда Тича, больше известного как Чёрная борода. Этот знаменитый пират действительно наводил ужас на всё побережье Центральной Америки.

Причём традиция прятать свои сокровища на необитаемых островах была заложена именно Эдвардом Тичем, большая часть золота которого не найдена до сих пор. Матросов, которые помогали ему зарывать клад, Тич лично убивал выстрелом в затылок. Вернувшись на корабль в одиночестве, он, как правило, злорадно ухмыляясь, рассказывал истории про несчастные случаи, но ему, естественно, никто не верил. Так же убивал своих помощников в романе и капитан Флинт.

Династия пиратов

Во времена создания романа профессия пирата в Англии не являлась чем-то из ряда вон выходящим. Моряки вполне официально получали свидетельство корсара и отправлялись в море грабить груженые золотом испанские галеоны.

Так зарабатывал себе на жизнь отец будущего пирата. Даже появился на свет Эдвард Тич в том самом Бристоле, откуда отправилась в своё знаменитое плавание к "Острову сокровищ" элегантная "Эспаньола".

Когда отец умер, Эдвард Тич решил начать самостоятельную карьеру пирата, тем более что его мать в 1693 году повторно вышла замуж и на берегу ему было делать решительно нечего.

Наиболее подробную биографию Эдварда Тича, составил литературный отец "Робинзона Крузо" — Даниэль Дефо. В нашей стране мало кто знает, что мировую славу писатель приобрёл вовсе не благодаря похождениям Робинзона Круза, а другой своей книге — "История пиратства". В ней Дефо достаточно подробно описал внешность и характер Эдварда Тича. Идя на абордаж, пират непременно вплетал в свою огромную бороду запальные фитили и поджигал их. Когда в таком виде, среди дыма, огня и смрада он появлялся на атакуемом корабле, несчастные моряки думали, будто к ним пожаловал сам Сатана, и сдавались без боя.

Месть королевы Анны

Первые годы Эдвард Тич, как и его отец, служил профессиональным корсаром и грабил исключительно испанские суда по лицензии, которую выдала сама королева Анна. Но вскоре легальное пиратство было запрещено и Эдвард Тич был объявлен вне закона. Однако расставаться с любимой профессией он не собирался. Войдя в сговор с капитаном пиратского корабля Бенжамином Хорниголдом, он захватил многопушечный французский корабль "Конкорд", переименовав его в "Месть королевы Анны".

Вскоре под командованием Эдварда Тича находилось уже пять пиратских кораблей. Достаточно быстро пиратам надоело грабить одиночные корабли, и они атаковали сразу целый порт Чарльстоун в Южной Каролине.

"Тебя пристрелят, а ты не воруй"

Четверть века Эдвард Тич азартно грабил суда вдоль берегов обеих Америк. Однажды неподалёку от Сент-Винсента пирату удалось захватить английское судно, груженое большим количеством золота. Команду высадили на необитаемый остров, а золото вместе с кораблем Эдвард Тич оставил себе. Это стало последней каплей, переполнившей терпение властей.

Осенью 1718 года губернатор Виргинии издал прокламацию, пообещав за мертвого Тича крупную денежную награду. На охоту за головой пирата отправился лейтенант Роберт Мэйнард. Спустя месяц он напал на след Тича и приготовился к решающему сражению. Пират, заранее предупреждённый о подходе Мэйнарда, не стал прятаться и дал бой. Сражение состоялось 22 ноября 1718 года. В ходе боя Эдвард Тич получил пять огнестрельных и 20 колотых ранений. Его тело выбросили в воду, а отрезанную голову прикрепили к бушприту королевского шлюпа в доказательство гибели пирата.

"Девятнадцать человек на сундук мертвеца"

Пират Эдвард Тич, как и капитан Флинт, погиб, но остались награбленные им сокровища. Сегодня можно достаточно точно назвать район поиска острова, на котором зарыты золотые дублоны Эдварда Тича. Их не так много вблизи от залива Бофорг в Северной Каролине.

Место это примечательно тем, что именно здесь в 1996 году исследователи обнаружили останки "Мести королевы Анны", флагмана Эдварда Тича. На поверхность со дна моря было поднято практически всё снаряжение корабля, на котором был обнаружен золотой эфес шпаги самого Эдварда Тича. Совершенно очевидно, что где-то поблизости должны находиться и пиратские сокровища.

В пользу версии, что именно Эдвард Тич стал прообразом капитана Флинта, говорит тот факт, что остальные герои романа выступают на его страницах под своими собственными именами.

Исраэль Хэндс, чуть было не убивший Джима Хокинса, когда тот угонял у него корабль, на самом деле служил под командованием Эдварда Тича.

В качестве прототипа одноногого Джона Сильвера писатель описал своего друга Уолтера Хэнли.

Спонсор экспедиции на "остров сокровищ" сквайр Трелони выступил в книге под своим собственным именем. Им стал губернатор Ямайки, водивший дружбу с пиратами, Уильям Трелони.

Били Бонс, с прихода которого в трактир "Адмирал Бенбоу" начались удивительные приключения по поиску сокровищ, действительно был пиратом, но плавал по морям под руководством Бартоломью Робертса. Правда умер он не от пьянства, а был повешен на виселице.

Учитывая, что сюжет романа основан на реальных событиях, тем нашим читателям, кто хочет разбогатеть, отыскав настоящий "остров сокровищ", рекомендуем купить туристическую путёвку и отправиться в залив Бофорг на поиски сокровищ капитана Эдварда Тича…