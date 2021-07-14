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Автор Анна Казанцева

"Выхожу один я на дорогу": русские поэты и фольклор

Культура

В основе многих любимых народных песен лежат строки известных стихотворений русских поэтов XVIII-XX веков. Некоторые из них встречаются в немного отличающихся от первоисточника вариантах, частично переделанных по тексту и адаптированных народом к местным фольклорным традициям.

русские поэты

"Выхожу один я на дорогу" — стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова, написанное им незадолго до гибели в 1841 году.

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом…
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? Жалею ли о чем?

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

Но не тем холодным сном могилы…
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб вечно зеленея
Темный дуб склонялся и шумел.

Один из вариантов народной песни на этот стих был записан в станице Наурской Чеченской Республики:

"Выхожу один я на дорогу": русские поэты и фольклор

Другая, не менее распространенная в народе песня, также была создана на произведение Лермонтова.

"По синим волнам океана" или "Воздушный корабль. Из Цедлица" — баллада из наполеоновского цикла стихотворений Лермонтова, написанная и опубликованная в 1840 году. Является переводом баллады немецкого автора Й. К. фон Цедлица "Призрачный корабль" 1832 года.

Народный текст, записанный в селе Балман Куйбышевского района Новосибирской области, местами отличается от оригинала, но всю первоначальную суть сохраняет:

По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах.

Не видно на нем капитана,
Не слышно матросов на нем,
Но скалы, и тайные мели,
И бури ему нипочем.

Есть остров на том океане —
Пустынный и мрачный гранит.
На острове том есть могила,
А в ней император зарыт.

И в час его мрачной кончины —
В полночь, как исполнится год,
К высокому берегу тихо
Воздушный корабль пристает.

Из гроба тогда император,
Очнувшись, является вдруг, —
На нем треугольная шляпа
И серый походный сюртук.

На берег большими шагами
Он смело и прямо идет.
Соратников громко он кличет
И маршалов грозно зовет.

Зовет он наследника сына —
Опору в превратной судьбе.
Ему обещает полмира,
А Францию — только себе.

Вместе с текстом фольклорист и музыкант Вячеслав Владимирович Асанов записал от местных жителей и историю о песне, переходящую из поколения в поколение:

"Рассказывали, что французского императора Наполеона похоронили где-то в море, на острове. А корабль, на котором его туды привезли, будь-то бы пропал куда-то в неизвестности. А моряки, те, что часто плавали по морям, будь-то бы не раз, встречали неизвестный корабль, который на всех парусах пролетал мимо, и ни капитана, ни матросов на нём не видали. А русские моряки ведь самые любознательные и решили они, ежлив корабль снова встренится, проследить за им на канонерской подводной лодке его императорского величества. Вот плывут оне, а тут буря разыгралась, волны с полверсты вышиной. Глянули в парископы-то: батюшки, корабль! Опустились они под волны, чтоб не было видать, и давай следить за парусником. А тот вроде как по воздуху летает! Да быстро так! Насилу уследили. Кабы не русский надёжный флот — упустили бы!…

Вот плывут. Море успокаиваться начало. Звёзды проклюнулись. Видют, впереди остров, серый весь, в скалах. Парусник входит в небольшу гавань и пристаёт к берегу. Ни на корабле, ни на берегу — ни души! Только красная лампочка мигает… Причалили лодку к скале, привинтили к штоку подзорную трубку и давай глядеть: что будет дальше. Вдруг, в саженях пятидесяти от берега, разверзается земля, появляется гроб, открывается крышка, и человек небольшого росточка в треугольной шляпе выходит на берег, скрещивает руки на груди и кричит:

— Соратники верные мои, где вы? А вы, грозные маршалы, где? А где ты, мой сын и наследник, которому я обещал полмира, оставив лишь Францию себе?

Прокричал человек в шляпе, подождал немного, повернулся спиной, подошёл к гробу, открыл крышку и лёг. Крышка захлопнулась, гроб исчез под землёй, и снова стало тихо… Покачали головой моряки: не думали увидать такое чудо… А корабль неожиданно снялся с якоря и помчался в открытое море. Только красная лампочка ещё долго мигала вдалеке, пока не погасла совсем… Сели удивлённые моряки в лодку и поплыли домой в Рассею".

Таких народных песен литературного происхождения собрано немало, и это можно считать настоящим доказательством литературной грамотности и духовного единства нации.

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Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Сергей Каргашин
Темы фольклор русская поэзия вячеслав асанов
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