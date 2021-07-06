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Автор Анжела Антонова

Искусствовед: в Голландии и сейчас есть ощущение, что ходишь по картине XVII века

Культура » Искусство и архитектура

Что такое "маленькие голландцы” и реализм в голландской живописи, рассказал ведущей Pravda. Ru Анжеле Антоновой искусствовед, преподаватель, художник-реставратор масляной живописи, научный сотрудник Курской картинной галереи, Курского краеведческого музея, член Коллегии экспертов города Москвы и блогер Михаил Денисов.

Искусствовед: в Голландии и сейчас есть ощущение, что ходишь по картине XVII века

"Маленькие голландцы"

— Михаил, откуда пошло название "малые голландцы"?

— Это период, когда в моду вошли именно маленькие картины. "Маленькие голландцы", потому что маленькие картины. Именно они покупались. Это было дешевле, чем крупные картины покупать. Потребителем в XVII веке было бюргерство, то есть не богатый заказчик один, а много людей. Голландия XVII века — это 90% населения живет в городах. Города активно строятся. Но земля дорогая. Они же там много осушали. Голландия — страна плоская и болотистая. Поэтому каналы. И на осушенной площади строят дома. Поскольку земля дорогая, они строят узкие дома и высокие. Поэтому крупную картину некуда вешать: с этой стороны — окна, с той стороны — окна. А по длинным стенам отхода никакого нет. Маленькие картины стали модными, потому что это был обязательный атрибут украшения интерьера.

Барокко в голландском варианте предполагало шахматный пол черно-белый (плитка), высокие дубовые панели на стенах, картины в темных рамах: пейзажи, жанровые сцены, натюрморты, картины с эффектом трехмерного пространства, такие окна в реальный мир.

Поэтому множество художников появилось. Профессия художников стала жизненно необходимой. Они так же подходили к работе, так же их деятельность регулировалась гильдиями. Это не какое-то "у меня вдохновение, я пойду, напишу". Нет. Я пришел в гильдию, спросил разрешение, мне выдали сертификат на работу, я плачу налоги, в гильдию на меня могут пожаловаться, если что-то кому-то не понравится, меня могут оттуда исключить, я поставляю работы торговцу. То есть все прагматично.

— Гильдия, наверное, защищала своих художников?

— Да. Она занималась продажами, регулировала какие-то вещи. Потому что когда большой спрос, возможны и конфликты. Поэтому некоторые художники стали специализироваться в одном направлении, кто-то писал только:

  • натюрморты,
  • пейзажи,
  • цветочные натюрморты,
  • натюрморты с черепами (ванитас).

Целые города стали такими центрами. Например, в Утрехте больше любили цветочные натюрморты. В портовых городах — натюрморты с морскими гадами, рыбой. Тем более Голландия торговала со всем миром, и можно было встретить экзотические фрукты на рынках.

— Маленький формат — это сколько?

— 30 на 40. Это обозримый формат, для того чтобы его можно было обозрить с расстояния метра три. Крупнее — уже нужен отход. А этого не позволяло стандартное голландское жилище.

— А заказчиками были обычные горожане?

— Да, это бюргерство. Голландия сконцентрировала в своих руках много денег, там было много богатых людей. Но это не верхушка, а достаточно массовое явление.

— То есть картины стоили доступно?

— В принципе, картину мог себе позволить обычный торговец — булочник, мясник.

— А булочник, мясник понимали в живописи?

— Я думаю, все дело в насмотренности и дело массовости. Если бы у нас продавались хорошие картины не за дорого, у нас бы все намного лучше разбирались в живописи. Я думаю, что как раз количество переходит в качество. Тем более что картины были не просто живопись, а зачастую символические скрытые смыслы. Так что об этом можно было всегда поговорить.

Реализм по-голландски

— Что такое реализм в голландской живописи?

— Термин "реализм" разные имеет оттенки. Например, соцреализм у нас немножко с политическим уклоном. Это реализм, который нам помогал строить социализм. Если мы говорим о реализме XIX века в России, передвижники показывали правду жизни. Это нравилось народу.

Потому что довольно трудно постоянно предлагать картины на религиозные, мифологические сюжеты. Не все это понимают.

А когда он видит то, что он видит на улице каждый день, когда он видит людей, которые падают на льду или в сугроб, или собаки, которых он видит каждый день, это намного ему ближе.

В Голландии протестантизм в виде кальвинизма не приветствовал изображение религиозных сюжетов. А до этого, когда голландцы изображали религиозные сюжеты, они даже переносили на свою землю. У них религиозный сюжет разыгрывался в знакомых местах. А тут и совсем можно было от этого отказаться и показывать ровно то, что видел каждый. Это было узнаваемо, поэтому давало отклик. Никакие мифические истории, которые нужно еще объяснять, и там аллегорически что-то будет понятно, тогда сможет найти отклик. А вот прямо конкретно:

  • наш дом,
  • дом соседа,
  • канал,
  • замершая лодка.

Это было ближе.

— То есть это было не просто "нарисуй мне дом, садик с девушкой", а "ты приходи ко мне и нарисуй мой дом"?

— Наверное, не настолько. Но в любом случае все вещи характерные, узнаваемые. Даже сейчас в Голландии можно отыскать. Достаточно хорошо они оставили многие старинные вещи. Там ощущение того, что вы ходите по картине XVII века, есть и сейчас. Да, не его дом, но соседний, очень похожий. То есть все равно это близко и понятно.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Сергей Каргашин
Темы живопись михаил денисов изобразительное искусство
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